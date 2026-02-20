Фрима Гурфинкель, знаменитый переводчик священных текстов Танаха в свете классических комментариев, на русский язык.

Родилась в 1950 году. В 1972 году закончила Киевский институт иностранных языков. Репатриировалась в Израиль в 1974 г. В 1975 –1976 гг., она продолжила учебу на факультете сравнительного литературоведения в Иерусалимском Университете. В период с 1975 по 1997 год изучала ТаНаХ и классические комментарии к нему у профессора Нехамы Лейбович. Первые переводы Фримы Гурфинкель вышли в свет в 1976 г.

С 1984 по 1986 годы она продолжила учебу в Иерусалимском Университете по специальности «Еврейское образование для диаспоры». Получив диплом, Фрима Гурфинкель в 90-х годах преподавала в этом же Университете. С 1986 года по настоящее время она преподает в академическом женском колледже «Михлала» в Иерусалиме.

Фрима Гурфинкель работает над переводами священных текстов и классических толкований к ним более 30 лет. Ее перевод Пятикнижия с толкованием РаШИ, издающийся с конца 70-х годов, для многих в годы советской власти стал единственной возможностью ознакомиться со святыми еврейскими книгами.

В 90-е годы в переводах Фримы Гурфинкель издаются «Свиток Эстер» с толкованием МаЛбИМа, «Свиток собирателя» (КОЭЛЕТ) с толкованием РаШИ, «Песнь песней» с толкованиями РаШИ и раби Овадьи Сфорно, «Свиток плачей» с толкованиями мудрецов и многое другое.

Переводы книг Ветхого Завета Фримы Гурфинкель с толкованиями равви

Предлагаемые сегодня читателям «Книга Восхвалений» (Псалмы Царя Давида), «Книга Шемуэля», «Книга Царей» (Мелахим) «Книга Ирмияу», «Книга Йешаяу», с комментариями РаДаКа, «Книга Иова» с толкованием Раби Моше бен-Нахмана, «Книга Судей» с толкованиями РаШИ и МаЛбИМа, «Книга Притчей» с толкованиями РаШИ и РаДаКа, увидели свет впервые. В творческие планы Фримы Гурфинкель входит полный перевод книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями. Значительная часть этой работы уже выполнена.

* * *

Говоря о переложении священных книг на другие языки, можно выделить два основных подхода. Первый отражает установку на доступность, понятность, легкость восприятия. Второй стремится передать ощущение глубины и многоплановости, свойственных оригиналу. Этот подход предполагает проявление читателем большей интеллектуальной и эмоциональной активности.

Фрима Гурфинкель, безусловно, избирает второй путь. Исходя из общепринятого в еврейском мире представления о святости текста, она обращается с ним очень бережно, стремится сохранить его целостность. На иврите это понятие выражено словом шлемут, которое может быть переведено как «цельность», «полнота», «совершенство». Разумеется, речь идет не о полной передаче всех смысловых уровней и оттенков, что абсолютно невыполнимо при переводе на другой язык, но о том, чтобы у читателя, как в интеллектуальном, так и в эмоциональном плане, возникло чувство соприкосновения с совершенным, цельным текстом. Перевод Фримы Гурфинкель позволяет в какой-то мере ощутить себя внутри пространства оригинала, ощутить целостность этого пространства. Недаром один из читателей, раввин, прекрасно владеющий русским языком, с восторгом сказал о ее работе: «Поразительно! Ведь это русский текст, а чувство такое, словно читаешь на Святом Языке».

Важно отметить, что ни один из технических приемов, используемых переводчиком, не становится самоцелью, все они строго подчинены основному замыслу. Можно предположить, что именно стремление сохранить связь между разными уровнями понимания текста и приводит к тому, что у читателя возникает чувство соприкосновения с чем-то необъятным, бесконечно многоплановым, объемным – чувство почтительного удивления.

Как результат такого подхода, рождается перевод, самобытность которого в первую очередь проявляется в его стиле, причудливым образом сочетающем в себе и архаичные обороты, и элементы модерна, вплоть до неологизмов. Слог перевода также неоднороден: местами он гладок и изящен, но порой – труднопроизносим и шероховат. Однако, важно понимать, что эта неоднородность возникает как результат стремления более полно передать динамику оригинала. При этом, перевод всегда предельно точный и, быть может, единственно возможный в рамках поставленной задачи.

Тем же стремлением к цельности обусловлен и выбор комментатора. Комментарий к письменной Торе – это не только разъяснение малоизвестных слов и понятий, и его цель не исчерпывается лишь тем, чтобы текст стал однозначно ясным, укладывающимся в простую и логичную схему. Истинное назначение толкования заключается в том, чтобы привить изучающему правильный взгляд на вещи, помочь ему выбрать путь, ведущий к дальнейшему познанию и более осознанному восприятию. Комментарий РаДаКа замечательно подходит для этой цели. Его изложение, составленное в ясной и строгой манере, как правило, не удаляется от простого понимания текста, но при этом оно отражает традиционное еврейское мировоззрение, приобщившись к которому, читатель сможет лучше ощутить единый мир Книги.

Пятикнижие с толкованиями Раши в переводе Фримы Гурфинкель

Издательство: Швут Ами

Переводчик: Гурфинкель, Фрима

Язык: Русский, Иврит

Обложка: твердая

Формат: 18x15x25

КНИГА ВОСХВАЛЕНИЙ

Издательство: Еврейская Книга

Переводчик: Гурфинкель, Фрима

ISBN: 978-965-7412-12-1

Год Издания: 2008

Язык: Русский, Иврит

Обложка: твердая

Страниц: 944

Формат: 16x9x23.

КНИГА ШЕМУЭЛЯ

Издательство: Еврейская Книга

Переводчик: Гурфинкель, Фрима

ISBN: 978-965-7412-16-9

Год Издания: 2009

Язык: Русский, Иврит

Обложка: твердая

Страниц: 672

Формат: 16x5x23

КНИГА ЦАРЕЙ

Издательство: Еврейская Книга

Переводчик: Гурфинкель, Фрима

ISBN: 978-965-7412-20-6

Год Издания: 2009

Язык: Русский, Иврит

Обложка: твердая

Страниц: 632

Формат: 16x6x23

Книга Летописей в переводе Фримы Гурфинкель с толкованием РаШИ - в 2-х томах

Перевод: Фрима Гурфинкель

JEWISH BOOK

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ

5773 - 2013

КНИГА ЙЕШАЙАУ. 3 ТОМА

Издательство: Еврейская Книга

Переводчик: Гурфинкель, Фрима

Редактор: Ашурова, Лея

ISBN: 978-965-7412-27-5

Год Издания: 2010

Язык: Русский, Иврит

Обложка: твердая

Страниц: 784

Формат: 16x7x22

КНИГА ИРМЕЯУ. 2 ТОМА

Издательство: Еврейская Книга

Переводчик: Гурфинкель, Фрима

ISBN: 978-965-7412-30-5

Год Издания: 2010

Язык: Русский, Иврит

Обложка: твердая

Страниц: 633

Формат: 16x6x22

КНИГА ЙЕОШУА С КОММЕНТАРИЯМИ РАШИ И АБРАВАНЭЛЯ

Издательство: Еврейская Книга

Переводчик: Гурфинкель, Фрима

ISBN: 978-965-7412-33-6

Год Издания: 2011

Язык: Русский, Иврит

Обложка: твердая

Страниц: 328

Формат: 16x3x22

КНИГА ИЙОВА С ТОЛКОВАНИЕМ РАБИ МОШЕ БЕН-НАХМАНА

Издательство: Еврейская Книга

Переводчик: Гурфинкель, Фрима

Редактор: Школьник, Рахель

ISBN: 978-965-7412-35-0

Год Издания: 2011

Язык: русский, иврит

Обложка: мягкая

Страниц: 400

Формат: 16x3x22

КНИГА СУДЕЙ С ТОЛКОВАНИЕМ РАШИ И МАЛБИМА

Издательство: Еврейская Книга

Переводчик: Гурфинкель, Фрима

ISBN: 978-965-7412-38-1

Год Издания: 2012

Язык: Русский, Иврит

Обложка: твердая

Страниц: 328

Формат: 16x3x22

КНИГА ЙЕХЕЗКЭЛЯ С ТОЛКОВАНИЕМ РАШИ

Издательство: Еврейская Книга

Переводчик: Гурфинкель, Фрима

ISBN: 978-965-7412-39-8

Год Издания: 2012

Язык: Русский, Иврит

Обложка: твердая

Страниц: 434

Формат: 16x3x22

КНИГА ПРИТЧЕЙ С ТОЛКОВАНИЯМИ рАШИ И РАДАКА

Издательство: Еврейская Книга

Переводчик: Гурфинкель, Фрима

ISBN:

Год Издания: 2013

Язык: Русский, Иврит

Обложка: твердая

Страниц: 509

Формат: 16x3x22

Книга Эзры и Нехемии с комментариями РаШИ и МаЛбИМа

Фрима Гурфинкель, Еврейская книга

2014 г

Книга Ионы с толкованиями раби Шеломо Ицхаки /РаШИ/ и раби Давида Кимхи /РаДаК/

Перевод Фримы Гурфинкель

“Gesher Ha-T’shuva”

P.O.B. 5269 Jerusalem 91052

1989

Ципора Шапира - Рут - Путь к царству

Zipora Shapira RUTH - THE WAY TO THE KINGDOM

JEWISH BOOK

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ

5773 - 2013

Фрима Гурфинкель - Тора - ТаНаХ при Аарон - Рут - Книга Ионы - 30 книг в 1 файле

5 томов Торы с комментариями Раши в переводе Фримы Гурфинкель

22 тома из серии «Танах При Аарон». Перевод книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями РИШОНИМ

книга Ионы

книга Рут



