ТаНаХ - При Аарон - Перевод Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями РИШОНИМ

В ТаНаХе Книга Йешайау - пятая среди Книг Пророков, после Книги Царей и перед Книгой Ирмеяу. Она открывает собой Книги так называемых Последних Пророков. Барайта в Бава батра [14а] называет другой порядок: Йеошуа, Судьи, Самуэль, Цари, Ирмеяу, Йехезкэль, Йешайау, Двенадцать Пророков.

Книга Йешайау с толкованием РаДаКа - в переводе Гурфинкель Фримы - 3 тома

Перевод: Фрима Гурфинкель

JEWISH BOOK

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ

5770 - 2010

ISBN 978-965-7412-27-5 Книга Йешайау с толкованием РаДаКа - в переводе Гурфинкель Фримы - 3 тома - Предисловие

В Рмаре задается вопрос: почему Книга Ирмеяу стоит перед Книгой Йешайау, хотя второй был предшественником первого? Ответ таков: Книга Царей в конце повествует о разрушении Храма, об этом же в основном говорится в Книге Ирмеяу. За ней следует Книга Йехезкэля, содержащая в начале пророчества о крушении, а в конце - утешения.

Следующей по порядку является Книга Йешайау, содержащая главным образом утешения.

В имени пророка Йешайау ”йегиа” (спасение) соединено с Именем Превечного, Кто всегда был, есть и будет источником спасения для Исраэля. В трактате Мегила [106] сказано, что отец Йешайау Амоц и царь Йеуды Амац’я были братьями. А, как известно, когда к имени пророка прибавлено имя его отца, следует понимать, что это пророк, сын пророка.

Итак, имя Йешайау отражает содержание его пророчества, с которым связаны также имена трех его сыновей. События его жизни и жизни его детей являются знаковыми: ”Вот я и дети, которых дал мне Господь, для знаков и знамений в Исраэле” [8, 18].

Книга Йешайау с толкованием РаДаКа - в переводе Гурфинкель Фримы - 40 глава

40:28 Ужели не знаешь, разве не слышал:

Б־г (над) миром Господь, сотворивший края земли,

Он не устанет и не утомится,

непостижимо Его разумение.

29 ОН ДАЕТ УСТАВШЕМУ СИЛУ

И БЕССИЛЬНОМУ КРЕПОСТЬ ПРИДАСТ.

30 И УСТАНУТ ОТРОКИ, И УТОМЯТСЯ,

И ЮНОШИ ПРЕТКНУТСЯ, ПРЕТКНУТСЯ,

31 А НАДЕЮЩИЕСЯ НА ГОСПОДА ОБНОВЯТ СИЛУ,

ОТРАСТЯТ КРЫЛО, КАК ОРЛЫ,

ПОБЕГУТ - И НЕ УТОМЯТСЯ,

ПОЙДУТ ־ И НЕ УСТАНУТ.

Книга Йешайау с толкованием РаДаКа - в переводе Гурфинкель Фримы - комментарий РаДаК

28• ужели не знаешь * Неужели ты не узнал путем разума, своим умом, и разве не слышал от учителя и наставника, что ”Б־г (над) миром Господь”. ”Б־г” означает ”судья”, подобно ”до судей (элоглм) дойдет дело обоих” [Имена 22, 8]. И так везде, где (этим именем) назван благословенный Б־г. Иначе говоря: Он Судья мира, на него Свое Провидение распространяющий, и Он судит каждого по его достоинству.

Но мы не в силах постичь смысл Его суда в каждом конкретном случае, и потому сказано: ”Как можешь ты думать, будто Он тебя не заметит, в то время как Он Свое Провидение распространяет на весь мир! Ведь Он его сотворил, и поскольку это деяние Его рук, Он воистину о нем печется. Будучи Судьей над миром, Он по суду взыщет с племен, тебя порабощающих”.



края земли * Тем самым сообщается, что Он сотворил землю округлой в центре окружающих сфер, наподобие точки внутри круга. Пресвятой силой Своей удерживает ее в центре без какой-либо опоры, как сказано: ”...подвесил землю ни на чем” [Ийов 26, 7], и ни один из ее краев не сдвигается в какую-либо из шести сторон, но вся она строго в центре.

Поэтому сказано: ”сотворивший края земли”. Быть может, скажешь, что Он действительно Б־г над миром, Он его сотворил и на него распространяет Свое Провидение, но не может Он судить непрестанно, никогда не утомляясь и не уставая.



Раби Давид Кимхи (РаДаК)

В рамках еврейской экзегезы существует, как известно, несколько основных школ, которые на протяжении веков формировали свои методы прочтения священных Книг. Толкование Книги Йешайау, принадлежащее перу р. Давида Кимхи (РаДаКа), служит одним из ярких образцов философско-филологического подхода, позволяющего проникнуть в глубины исторического и личностного уровня ТаНаХа с его вечными и неизменно актуальными проблемами.

Р. Давид Кимхи (1160-1235)

Принадлежит к семье известных переводчиков, лингвистов и толкователей ТаНаХа. Его отец, р. Йосеф Кимхи (1105-1170), вынужден был бежать из Испании, находившейся под владычеством мусульман, и поселился в Провансе, в Нарбоне. Немало усилий приложил он для того, чтобы приобщить евреев, живших в христианской Европе, к богатой культуре евреев Испании. Р. Йосеф является автором двух фундаментальных книг по грамматике языка иврит, а также автором толкований Торы, Книг Пророков и Псалмов, на которые нередко ссылается его сын р. Давид.