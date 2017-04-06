Гурфинкель - Книга Шемуэля с комментариями РаДаКа - 2 тома
ТаНаХ - При Аарон - Перевод Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями РИШОНИМ
Издание серии «ТаНаХ - При Аарон» осуществляется благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии) решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.
Книгу Шемуэля, третью из Книг Первых Пророков, формально можно отнести к жанру исторической литературы.
Однако изложение исторических событий как таковых в ней не главное. В истории народа Исраэля прослеживаются два уровня: исторический в общепринятом смысле слова, с его человеческим фактором и причинно-следственными связями, и уровень метаисторический или Б־жественный.
Книга Шемуэля с толкованием РаДаКа том I-II - перевод Гурфинкель Фрима - ТаНаХ - При Аарон
Книга Шемуэля с толкованием РаДаКа том I-II
Перевод: Фрима Гурфинкель
Перевод: Фрима Гурфинкель
JEWISH BOOK
ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА
ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ
5769 - 2008
ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА
ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ
5769 - 2008
ISBN 978-965-7412-16-9
Книга Шемуэля с толкованием РаДаКа том I-II - перевод Гурфинкель Фрима - ТаНаХ - При Аарон - Предисловие
Как правило, истинный смысл реальных исторических событий находится на уровне метаистории, скрытой от человеческих глаз, в отличие от конкретных социальных, экономических,
политических, военных и психологических причин, которые открываются и очевидцу, и более позднему исследователю.
политических, военных и психологических причин, которые открываются и очевидцу, и более позднему исследователю.
Связь истории с метаисторией помогает осознать не только смысл события, но также и его значение для современников и для последующих поколений. Принцип двойной причинности отличает все событийные книги ТаНаХа, где события происходят на реальном человеческом уровне и на уровне метафизическом, Б־жественном. Поскольку Творец мира является также Господином истории, при посредстве завета с Ним народ Исраэля вступает в сферу Б־жественной метаистории, не покидая при этом сферу истории человеческой, и благодаря этому познают ”все (на) земле, что есть Б־г у Исраэля” [I Кн. Шемуэля 17, 46].
История представляется деянием Б־жьим, в котором участвует человек. Однако и замысел Превечного, и пути его осуществления от человека скрыты, и завеса неведения приоткрывается
для него лишь по завершении определенного исторического процесса. ТаНаХ неоднократно свидетельствует о том, как тайна Б־жественного предопределения сообщается пророкам. И пророки, в том числе ПРмуэль, уделяют внимание изложению событий в письменном виде для грядущих поколений, потому что в этих событиях воплощен замысел Превечного, так называемая тайна Господня.
для него лишь по завершении определенного исторического процесса. ТаНаХ неоднократно свидетельствует о том, как тайна Б־жественного предопределения сообщается пророкам. И пророки, в том числе ПРмуэль, уделяют внимание изложению событий в письменном виде для грядущих поколений, потому что в этих событиях воплощен замысел Превечного, так называемая тайна Господня.
Исторический опыт порождает историческое сознание и постижение тайны, что, в свою очередь, ведет к признанию Творца истории и Его царской власти.
Книга Шемуэля с толкованием РаДаКа том I-II - перевод Гурфинкель Фрима - ТаНаХ - При Аарон - Перевод
И был один муж из Раматаим-Цофим, с горы Эфраима,
А имя его - Элькана, сын Йерохама, сына Элиу,
СЫНА Тоху, СЫНА ЦУФА, ЭФРАТЯНИНА.
А имя его - Элькана, сын Йерохама, сына Элиу,
СЫНА Тоху, СЫНА ЦУФА, ЭФРАТЯНИНА.
И У него две жены:
имя одной - Хана,
а имя другой ־־ Пенина;
и были у Пенины дети,
а у Ханы нет детей.
3 И восходил тот МУЖ ИЗ ГОРОДА своего из года в год
простираться (в поклоне) и заклание совершать
Господу воинств в Шило, ־
а там два сына Эли -
Хофни и Пинхас,
священнослужители Господу. -
4 И наступал день,
и заклание совершал Элькана,
и давал он Пенине, своей жене,
и всем ее сыновьям и дочерям доли;
5 А Хане он давал одну долю личную,
имя одной - Хана,
а имя другой ־־ Пенина;
и были у Пенины дети,
а у Ханы нет детей.
3 И восходил тот МУЖ ИЗ ГОРОДА своего из года в год
простираться (в поклоне) и заклание совершать
Господу воинств в Шило, ־
а там два сына Эли -
Хофни и Пинхас,
священнослужители Господу. -
4 И наступал день,
и заклание совершал Элькана,
и давал он Пенине, своей жене,
и всем ее сыновьям и дочерям доли;
5 А Хане он давал одну долю личную,
Книга Шемуэля с толкованием РаДаКа том I-II - перевод Гурфинкель Фрима - ТаНаХ - При Аарон - РаДаК
Вероятно, рассказ о наложнице в Гив’е [Судьи 19-21] расположен в непосредственной близости от рассказа об Элькане и рождении Шемуэля по той причине, что там с левитом, пришельцем на окраине горы Эфраима, было связано великое бедствие для сынов Исраэля, в то время как здесь (Элькана) был причастен к великому благу для Исраэля: Шемуэль, его сын, возвратил сынов Исраэля на путь добрый.
эфратянин (или: эфратянина) * Это слово имеет два значения. Оно может указывать на принадлежность к колену Эфраима или на проживание в уделе Эфраима, подобно ”не эфратянин ли ты” [Судьи 12, 5], либо может относиться к месту ”Бет-Лехем Эфрат”, подобно ”а Давид - сын эфратянина этот, из Бет־Лехема (в уделе) Йеуды” [I 17, 12], ”Махлон и Кильон, эфратяне” [Рут 1, 2]. Здесь оно относится к горе Эфраима, т. е. эфратянин - проживающий на горе Эфраима, о чем сказано в этом стихе, к тому же (Элькану) нельзя назвать эфратянином по его принадлежности к колену Эфраима, т. к. он был левитом.
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эфратянин (или: эфратянина) * Это слово имеет два значения. Оно может указывать на принадлежность к колену Эфраима или на проживание в уделе Эфраима, подобно ”не эфратянин ли ты” [Судьи 12, 5], либо может относиться к месту ”Бет-Лехем Эфрат”, подобно ”а Давид - сын эфратянина этот, из Бет־Лехема (в уделе) Йеуды” [I 17, 12], ”Махлон и Кильон, эфратяне” [Рут 1, 2]. Здесь оно относится к горе Эфраима, т. е. эфратянин - проживающий на горе Эфраима, о чем сказано в этом стихе, к тому же (Элькану) нельзя назвать эфратянином по его принадлежности к колену Эфраима, т. к. он был левитом.
Другие переводы Фримы Гурфинкель книг Танаха читайте на Эсхатосе
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