ТаНаХ - При Аарон - Перевод Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями РИШОНИМ Издание серии «ТаНаХ - При Аарон» осуществляется благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии) решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке. Книгу Шемуэля, третью из Книг Первых Пророков, формально можно отнести к жанру исторической литературы. Однако изложение исторических событий как таковых в ней не главное. В истории народа Исраэля прослеживаются два уровня: исторический в общепринятом смысле слова, с его человеческим фактором и причинно-следственными связями, и уровень метаисторический или Б־жественный. Книга Шемуэля с толкованием РаДаКа том I-II - перевод Гурфинкель Фрима - ТаНаХ - При Аарон

Книга Шемуэля с толкованием РаДаКа том I-II

Перевод: Фрима Гурфинкель

JEWISH BOOK

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ

5769 - 2008

ISBN 978-965-7412-16-9

Книга Шемуэля с толкованием РаДаКа том I-II - перевод Гурфинкель Фрима - ТаНаХ - При Аарон - Предисловие

Как правило, истинный смысл реальных исторических событий находится на уровне метаистории, скрытой от человеческих глаз, в отличие от конкретных социальных, экономических,

политических, военных и психологических причин, которые открываются и очевидцу, и более позднему исследователю.

Связь истории с метаисторией помогает осознать не только смысл события, но также и его значение для современников и для последующих поколений. Принцип двойной причинности отличает все событийные книги ТаНаХа, где события происходят на реальном человеческом уровне и на уровне метафизическом, Б־жественном. Поскольку Творец мира является также Господином истории, при посредстве завета с Ним народ Исраэля вступает в сферу Б־жественной метаистории, не покидая при этом сферу истории человеческой, и благодаря этому познают ”все (на) земле, что есть Б־г у Исраэля” [I Кн. Шемуэля 17, 46].

История представляется деянием Б־жьим, в котором участвует человек. Однако и замысел Превечного, и пути его осуществления от человека скрыты, и завеса неведения приоткрывается

для него лишь по завершении определенного исторического процесса. ТаНаХ неоднократно свидетельствует о том, как тайна Б־жественного предопределения сообщается пророкам. И пророки, в том числе ПРмуэль, уделяют внимание изложению событий в письменном виде для грядущих поколений, потому что в этих событиях воплощен замысел Превечного, так называемая тайна Господня.

Исторический опыт порождает историческое сознание и постижение тайны, что, в свою очередь, ведет к признанию Творца истории и Его царской власти.



Книга Шемуэля с толкованием РаДаКа том I-II - перевод Гурфинкель Фрима - ТаНаХ - При Аарон - Перевод

И был один муж из Раматаим-Цофим, с горы Эфраима,

А имя его - Элькана, сын Йерохама, сына Элиу,

СЫНА Тоху, СЫНА ЦУФА, ЭФРАТЯНИНА.

И У него две жены:

имя одной - Хана,

а имя другой ־־ Пенина;

и были у Пенины дети,

а у Ханы нет детей.

3 И восходил тот МУЖ ИЗ ГОРОДА своего из года в год

простираться (в поклоне) и заклание совершать

Господу воинств в Шило, ־

а там два сына Эли -

Хофни и Пинхас,

священнослужители Господу. -

4 И наступал день,

и заклание совершал Элькана,

и давал он Пенине, своей жене,

и всем ее сыновьям и дочерям доли;

5 А Хане он давал одну долю личную,



Книга Шемуэля с толкованием РаДаКа том I-II - перевод Гурфинкель Фрима - ТаНаХ - При Аарон - РаДаК