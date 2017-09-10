Гурфинкель Фрима - Книга Царей

ТаНаХ - При Аарон - Перевод Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями РИШОНИМ

Издание серии «ТаНаХ - При Аарон» осуществляется благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии) решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.

Книга Царей с толкованиями РаДаКа - в переводе Фримы Гурфинкель - в 2-х томах

Перевод: Фрима Гурфинкель

JEWISH BOOK

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ

Том I - 328 с.

Том II - 304 с.

ISBN 978-965-7412-20-6

Книга Царей с толкованиями РаДаКа - в переводе Фримы Гурфинкель - Предисловие

”Книга Царей” - последняя из Книг первых Пророков, после ”Книги Йеошуа”, ”Книги Судей” и ”Книги ИРмуэля”, которые охватывают период от вступления народа на землю Исраэля до изгнания.

Согласно преданию, ”Книга Царей” составлена пророком Ирмеяу. Она начинается повествованием о царе Шеломо, сыне Давида, который царствовал над всеми коленами Исраэля.

Вслед за ним на протяжении около четырех столетий царством Йеуды правили девятнадцать царей из дома Давида. Это период существования Первого Храма. Параллельно излагается история царствия девятнадцати царей Исраэля, принадлежавших к девяти царским домам. В общей сложности северное царство существовало около двухсот сорока лет.

Описание судьбоносных исторических событий не скрывает слабости и грехи их участников, малых и великих. С другой стороны, ”Книга Царей” вселяет веру в то, что Творец неба и земли является также Властелином истории. Он вершит суд над всеми царствами земли, и Он же дарует спасение. Посланцами Всевышнего выступают не только ангелы, но и земные цари, которые действуют по своей воле, а ими содеянное удивительным образом включается в исполнение Б-жественного плана. Так, например, сказано: ”И наслал Господь на него отряды касдим и отряды Арама, и отряды Моава, и отряды сынов Амона, и Он наслал их на Йеуду, чтоб его погубить, по речению Господа, что Он изрек через Своих рабов пророков” [И 24, 2].

Один из таких посланцев, Равшаке, сам сказал: ”Ужели без Господа взошел я на это место, чтоб его уничтожить?!” [II 18, 25]. Правда, посланцами Б־га являются не только люди, но иногда и львы, истребляющие иноземцев, доставленных наследовать города Шомрона. Это ни в коей мере не умаляет роли человека, который призван сознательно участвовать в исполнении плана Всевышнего. При этом следует помнить, что надежда на помощь свыше требует от человека действовать с максимальной отдачей сил.



Так поступали праотцы, сочетая действие с молитвой, так поступали и праведные цари, например, царь Хизкийау, делавший все возможное для обеспечения безопасности царства и столицы. Его решительные действия сопровождались молитвой. Когда такая молитва была услышана Господом, ангел нанес сокрушительный удар по стану Ашура.



Книга Царей с толкованиями РаДаКа - Книга Царей 1 18

32 И ОН ПОСТРОИЛ ИЗ КАМНЕЙ ЖЕРТВЕННИК ВО ИМЯ ГОСПОДА,

И ОН СДЕЛАЛ РОВ,

(ШИРИНОЙ В ЗАСЕЯННОЕ) ДВУМЯ МЕРАМИ СЕМЯН,

ВОКРУГ ЖЕРТВЕННИКА.

33 И РАЗЛОЖИЛ ОН ДРОВА,

И РАСЧЛЕНИЛ ТЕЛЬЦА,

И ПОЛОЖИЛ НА ДРОВА.

34 И ОН сказал:

Наполните четыре кувшина водой

и лейте на возношения (жертву) и на дрова!

И он сказал:

Повторите! - и повторили,

и он сказал:

(Делайте) в третий раз! - и (сделали) в третий раз.

35 И ПОТЕКЛА ВОДА

ВОКРУГ ЖЕРТВЕННИКА,

И ТАКЖЕ РОВ ОН НАПОЛНИЛ ВОДОЙ.

36 И БЫЛО ПРИ ВОЗНЕСЕНИИ ПРИНОШЕНИЯ (ЖЕРТВЕННОГО),

и подступил Элийау, пророк, и сказал:

Господь,

Б-г Авраама, Ицхака и Исраэля!

Сегодня познано будет,

что Ты есть Б-г в Исраэле, а я - Твой раб,

и по Твоему речению я содеял

все речения эти.

37 Ответь мне, Господи, ответь мне,

и знать будут они, этот НАРОД,

что Ты, Господи, (есть) Б־г,

и Ты вспять обратил их сердце!

38 И пал (с неба) огонь Господний,

И ПОЖРАЛ возношение и дрова,

И КАМНИ, И ПРАХ,

А ВОДУ, ЧТО ВО РВУ, СЛИЗНУЛ.

39 И УВИДЕЛ ВЕСЬ НАРОД,

И ПАЛИ ОНИ НА ЛИЦА СВОИ,

И СКАЗАЛИ они:

Господь, Он Б־г1

Господь, Он Б־г!

40 И сказал Элийау им:

Хватайте пророков Баала,

(чтоб) НИКТО ИЗ НИХ БЕГСТВОМ НЕ СПАССЯ! -

И ИХ СХВАТИЛИ,

и привел их Элийау вниз, к потоку Кишон,

и ОН ЗАРЕЗАЛ ИХ ТАМ.



Книга Царей с толкованиями РаДаКа - Книга Царей 1 18 - Комментарии - РаДаК

32. и он сделал ров * Вокруг жертвенника он вырыл канаву, чтобы по ней текла вода, и шириной та канава была как участок земли, засеваемый двумя мерами семян, и это пятьдесят на пятьдесят локтей.

34. наполните четыре кувшина водой * Он велел сделать это, чтоб великим было чудо: огонь испепелит среди воды, не угасая, хотя и коснется воды. Он велел вылить двенадцать кувшинов воды, т. к. по четыре кувшина воды доставляли трижды. И эти двенадцать кувшинов воды были как двенадцать камней ”по числу колен сынов Йаакова” [31]. Он велел доставить двенадцать кувшинов воды не одновременно, а в три приема, что символизирует праотцев, и в молитве своей он произнес: ”Б־г AepâaMa, Ицхака и Исраэля” [36].

Раби Давид Кимхи (РаДаК)

Р. Давид Кимхи (1160-1235) принадлежит к семье известных переводчиков, лингвистов и толкователей ТаНаХа.

РаДаК последовательно опирается на Масору, выясняя варианты прочтения и написания слов. Он часто обращается к арамейскому Таргуму Ионатана и разъясняет его, лишь изредка прибегая к переводу на иностранный, как правило, французский или испанский язык.

Труды р. Давида Кимхи заслуженно пользуются популярностью на протяжении веков и выдержали немало изданий.

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