Cловарь составлен интернациональной группой католических экзегетов - профессоров Духовных Академий. Авторы статей приняли во внимание последние данные библейской науки и дали в общедоступной форме объяснение важнейших имен, предметов и выражений Библии, понимание которых необходимо при изучении библейского богословия.

Словарь библейского богословия

Vocabulaire de theologie biblique 2-е издание Жизнь с Богом, 1990 г. - 684 с.



Словарь этот - не энциклопедия; авторы не ставят себе цепью дать исчерпывающие сведения археологического (названия мест, имена лиц и т.д.) или исторического (даты книг, подробности об установлениях и т.п.) характера. Читатель не найдет в нем и общих обзоров по экзегетике (методологические вопросы, критические теории и пр.). Однако, в той мере, в какой сведения такого рода могут непосредственно содействовать богословскому пониманию Библии, они попутно отмечаются, а в некоторых случаях составляют предмет целых параграфов. Во второй части Введения даны сведения о том, какое положение каждая из священных книг занимает во времени и развитии идей.



При всем стремлении к синтезу, этот труд, как и всякий словарь, имеет в основном аналитический характер. Чтобы устранить до некоторой степени это неудобство, во Введении уточняется, что именно составляет основу предлагаемой книги: это - ознакомление с языком Библии, с целью проложить путь к библейскому богословию.



В конце каждой статьи указаны другие статьи, которые могут послужить дополнениями к данной основной теме; кроме того, в самом тексте отмечены звездочкой слова, для точного понимания которых рекомендуется обращаться к соответствующим статьям словаря. Затем следуют в алфавитном порядке некоторые слова, имеющие прямое отношение к библейскому богословию с указанием статей (и §§) словаря, в которых говорится о них. Таким образом читатель может расширить свои познания о любой из этих тем. Хотя авторы статей постоянно ссылаются на библейские тексты, ссылки эти не носят исчерпывающего характера и пользование Симфонией продолжает быть необходимым.



Словарь вышел уже на немецком, английском, американском, испанском, итальянском, голландском, венгерском, польском, португальском, хорватском, японском и вьетнамском языках. Почти закончен перевод на китайский язык. Словарь стал доступен даже слепым благодаря частичному переложению на азбуку «Брай».

2013-11-16