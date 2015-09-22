«Теория Дарвина... это уже не теория, а факт. Ни один серь езный ученый не станет отри цать тoro факта, что эволюция имела место, совершенно так же, как он. не стал бы отрицать тoro, что Земля в ащается вок pyr Солнца». Так rоворил в 1959 rоду, ровно 100 лет спустя

после тoro, как Дарвин впер вые выступил со своей теорией эволюции, сэр Джулиан Хакс ли.

Эта теория вызвала бурную полемику, и большинство веду щих ученых тогo времени вы ступили против нее; теперь же, однако, нам roворят, что это уже не теория, а факт.

В школах наших дней детей учат, как факту, тому, что че ловек произошел в результате эволюции от обезьяноподобных существ. На уроках истории о существовании обезьянолюдей говорят как о столь же реальном факте, как существование рим лян. Преподавание rеоrрафии

заражено эволюционными взrлядами современной rеоло rии.

Сильвия Бейкер - Камень преткновения - Верна ли теория эволюции

M., «Протестант», 1992

ISBN 5-85770-065-5

Сильвия Бейкер - Камень преткновения - Верна ли теория эволюции - Как восторжествовала теория эволюции

Фактически все наше общество оказалось под влиянием эволюционистского мировоззрения , отрицающеrо существован ие Творца, утверждающегo, что человек непрерывно разви вается, и что ero плохое пове дение это просто отroлоски ero животного прошлого. В основе таких взrлядов лежит предпола г аемый «факт» эволюции. Но факт ли это? Подтверждается ли эволюционная теория? Прежде вcero следует pac смотреть один конкретный воп рос: как оказалось, что теория эволюции столь преуспела? Откуда она берет начало? Разумеется, теория эволю ции началась не с Дарвина. Мноrие ученые и философы ве рили в нее задолro до неro. Впервые она возникла у древних rpeкoв; Анаксимандр учил, что люди эволюционировали из рыб, а Эмпедокл утверждал, что жи вотные произошли от растений. Эти взrляды, однако, не полу чили всеобщеro признания. Самопроизвольное возникновение жизни? Причиной этоro было то, что друrая теория происхождения живых существ стала настолько популярной, что именно она за ложила эволюционные идеи в основу взrлядов на происхожде нне жизни. Этот взrляд приоб рел известность как теория ca мопроизвольноro зарождения. Теория самопроизвольноro возникновения жизни учит том у, что живые существа моrли внезапно появляться из грязи и ила. Аристотель и друrие впер вые выдвинули ее за сотни лет до рождения Христа. Они счи тали, что моrли наблюдать вне запное появление насекомых и мух из rрязи; но если так моrло происходить с насекомыми, то почему бы и не со всеми жи выми существами? Теория эта была столь же небиблейской и ненаучной, как и сама эволюци онная теория. Греroри в 400-м roду roворил, что если бы ил был причиной вcero живого, тогда не было бы нужды верить в Боrа как Творца. Однако эту еro критику иrнорировали, и в ca мопроизвольное зарождение ве рили в течение невероятно дол roro времени, вплоть до того, как егo окончательно развенчал Пастер в прошлом столетии.

Сильвия Бейкер - Камень преткновения - Верна ли теория эволюции - Истинная история человека