Необходимо осознать важность использования правильной библейской терминологии. Никогда не следует беспорядочно смешивать библейские понятия.

Следует также избегать их чрезмерного упрощения, потому что оно выхолащивает истину, которую Святой Дух хочет донести до нас. Бог запрещает это делать. “...Не убавь ни слова” (Иеремии 26:2).

Служитель Священного Писания должен держаться “образца здравого учения” (2 Тимофею 1:13). Такое учение является, благодаря Духу Святому, богодухновенным, и только оно одно может должным образом объяснить истину Слова Божьего.

“Старался Екклесиаст (проповедник) приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно” (Екклесиаста 12:10).

У. Г. Молленд - Фундаментальная библейская терминология - Объяснение реформатских доктрин

Одесса: Христианское просвещение, 2008 г. — 104 с.

ISBN 5-8404-0186-2

У. Г. Молленд - Фундаментальная библейская терминология – Объяснение реформатских доктрин - Содержание

Введение

Примирение

Примирение через умилостивление

Прощение

Искупление (часть 1)

Искупление (часть 2)

Праведность (часть 1)

Праведность (часть 2)

Оправдание

Освящение

Прославление

Заключение

У. Г. Молленд - Фундаментальная библейская терминология - Объяснение реформатских доктрин – Введение

В наши дни среди членов церкви все больше и больше наблюдается непонимание богословских терминов и путаница в словах, которые Святой Дух использует в Писании для определения очень важных положений христианского вероучения.

У многих современных проповедников проявляется тенденция чрезмерно упрощать Благую весть. Фундаментальная терминология если и употребляется, то весьма неточно, и ее глубинный смысл объясняется редко. Это привело к тому, что сегодня существует огромное число христиан, которые очень плохо разбираются в глубоком доктринальном содержании вести о спасении. Поэтому нам следует внимательно рассмотреть некоторые ключевые слова и понять их особое значение.

Быть проповедником — важное и ответственное занятие. Служитель Слова Божьего обязан быть прилежным и добросовестным в изучении Писания, чтобы не возвещать извращенное толкование священной Божьей истины. Люди, будь то верующие или неверующие, только тогда получат назидание и благословение, когда будут слышать здравое учение. Понимание этого должно заставить каждого проповедника склониться пред Богом в глубочайшем смирении и благоговении. Проповедник всегда должен хорошо знать, на чем он утверждается, прежде чем подносить трубу к устам, чтобы не издавать неопределенный звук. Лучше вообще не проповедовать, чем произносить то, что позорит Бога и вредит душам. Павел особенно остро осознавал ответственность, которая ложится на наши плечи. Он говорит, что нам, глиняным сосудам, поручено во всех подробностях объяснять вечные истины, и “кто способен к сему?” (2 Коринфянам 2:16). Сами по себе мы не способны к этому. Только тщательно изучая Слово и будучи просвещены Духом Святым, мы сможем понимать их и, только обладая Его силой, будем способны провозглашать их властно и убедительно.