ТаНаХ - переводы Фримы Гурфинкель

Фрима Гурфинкель, знаменитый переводчик священных текстов Танаха в свете классических комментариев, на русский язык.

Родилась в 1950 году. В 1972 году закончила Киевский институт иностранных языков. Репатриировалась в Израиль в 1974 г. В 1975 –1976 гг., она продолжила учебу на факультете сравнительного литературоведения в Иерусалимском Университете. В период с 1975 по 1997 год изучала ТаНаХ и классические комментарии к нему у профессора Нехамы Лейбович. Первые переводы Фримы Гурфинкель вышли в свет в 1976 г.



С 1984 по 1986 годы она продолжила учебу в Иерусалимском Университете по специальности «Еврейское образование для диаспоры». Получив диплом, Фрима Гурфинкель в 90-х годах преподавала в этом же Университете. С 1986 года по настоящее время она преподает в академическом женском колледже «Михлала» в Иерусалиме.

Фрима Гурфинкель работает над переводами священных текстов и классических толкований к ним более 30 лет. Ее перевод Пятикнижия с толкованием РаШИ, издающийся с конца 70-х годов, для многих в годы советской власти стал единственной возможностью ознакомиться со святыми еврейскими книгами.

Фрима Гурфинкель - Тора - ТаНаХ при Аарон - 30 книг в файле

Клуб Эсхатос проводит акцию - создан файл со всеми переводами Фримы Гурфинкель на русский язык.

В файле удобное оглавление для перехода между главами книг, файл содержит более 10000 страниц текста.

Фрима Гурфинкель - Тора - ТаНаХ при Аарон - Содержание

В данный файл входят:

5 томов Торы:

Берешит с комментариями Раши в переводе Фримы Гурфинкель Шмот с комментариями Раши в переводе Фримы Гурфинкель Ваикра с комментариями Раши в переводе Фримы Гурфинкель Бемидбар с комментариями Раши в переводе Фримы Гурфинкель Дварим с комментариями Раши в переводе Фримы Гурфинкель

25 тома из серии «Танах При Аарон». Перевод книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями РИШОНИМ

Книга Йеошуа с толкованием РаШИ и дона Ицхака Абарбанэля Книга Шмуэля с толкованием раби Давида Кимхи (Радака). 2 тома Книга Царей с комментарием раби Давида Кимхи (Радака). 2 тома Книга Йешаяу. С толкованием Раби Давида Кимхи. 3 тома Книга Йехезкеля с толкованием раби РаШИ Книга Восхвалений (Теилим) с комментарием раби Давида Кимхи (Радака). 3 тома Книга Притчей с толкованиями РаШИ и РаДаКа. 2 тома Книга Летописей с толкованием РаШИ. 2 тома Книга Ийова с толкованием раби Моше бен-Нахмана Книга Эзра и Нехемья с толкованием РаШИ и МаЛбИМа Книга Судей. С толкованиями РаШИ и МаЛбИМа Книга Ирмияу с комментарием раби Давида Кимхи (Радака). 2 тома Книга Даниэля Книга Пять свитков - мегилот с толкованиями РаШИ, Сфорно, МаЛбИМа и Тора Тмима Малые Пророки. 2 тома

Издание серии «ТаНаХ - При Аарон» осуществляется благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии) решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.

Фрима Гурфинкель - Тора - ТаНаХ при Аарон - Рут - Книга Ионы - Книга Восхвалений в переводе Фримы Гурфинкель - Предисловие р. Давида Кимхи

Мудрецы [Бава батра 146] учили, что Давид, царь Исраэля, составил свою Книгу при участии десяти старейшин, которыми были: Адам, Малки-Цедек, Авраам, Асаф, Эйман, Иедутун, Моше и три сына Кораха: Асир, Элькана и Авиасаф. Т.е. эти десять мужей изрекли псалмы, в которых указаны их имена. И мудрецы говорили [Б'решит раба 22], что "Псалом, песнь на день субботний" [92] изречен Адамом. Он был сотворен в канун субботы, а в субботу поднялся рано утром и возгласил псалом, песнь на день субботний. По мнению мудрецов, Этан а-Эзрахи - это наш праотец Авраам. А псалом "Речь Господа к моему господину" [110] принадлежит Малки-Цедеку. Все остальные имена указаны.

И еще мудрецы говорили [Шохер тов 1]: "Наш учитель Моше представил Книгу Торы в пяти книгах, также и Давид разделил Книгу Восхвалений на пять книг". Они учили [Бера-хот 46; Песахим 117а], что эта Книга изречена святым (пророческим) духом и вошла в число Писаний, а не в число Книг Пророков, поскольку ее источником является не пророчество как таковое, а святой дух. Нам следует выяснить, в чем состоит различие между пророчеством и святым духом. Пророчество ниспосылается человеку, который является совершенным мудрецом со всеми присущими ему свойствами.

Порою пророчество приходит во сне. Когда же оно приходит к нему наяву, все чувства его перестают действовать, и он, устраненный от всех путей этого мира, в пророческом видении воспринимает, что к нему кто-то обращается и что-то ему говорит. Он либо воспринимает какие-то образы, либо, не видя никаких изображений, слышит голос, который к нему обращается. Когда же речь идет о святом духе, подразумевается, что человек совершенный занимается Б-жественной премудростью, и при этом ни одно из его чувств действовать не прекращает. Он говорит так, как говорят люди, однако его вдохновляет высший дух, и на его устах появляются слова восхваления и благодарения Б-гу или слова мудрые и назидательные, или же он говорит о грядущем по наитию свыше.

Так была изречена Книга Восхвалений. Мы находим, что псалмопевцев называют пророками. Например, о Давиде сказано: "чтобы восхвалять и благодарить, как повелел Давид, человек Б-жий" [Н'хем'я 12, 24], а "человек Б-жий" - это пророк. И также относительно Иедутуна сказано: "кто пророчествовал, чтобы благодарить и восхвалять Господа" [/ Кн. Летописи 25, 3]. И сказано там же [5]: "у Эмана, провидца царского", "сынов Асафа и Эмана, и Иедутуна, которые пророчествуют", "при Асафе, пророчествующем при царе". Но как бы то ни было, их пророчество носило особый характер, как мы разъясняли. Пророчество представляет собой несколько восходящих ступеней (несколько уровней). Так, например, Даниэлю были видения во сне и наяву, но в них он не достиг уровня Иешаяу, Иехезкеля и других пророков. По этой причине его Книга вошла не в число Книг Пророков, а в число Книг, которые называются Писаниями, т.е. написаны святым духом (по наитию свыше).

Итак, Книгу Восхвалений составил Давид, и в нее вместе со своими речами он включил речи названных выше песнопевцев. Псалмы, им составленные, он передавал для исполнения певцам, как сказано: "тогда Давид поручил благодарить Господа через Асафа и его братьев" [/ Кн. Летописи 16, 7], и сказано: "Управителю, Иедутуну, псалом от Давида" [62, 1], т.е. Давид составил его и передал Иедутуну. Некоторые псалмы посвящены противоборству с врагами, которые были у Давида лично или у сынов Исраэля. Другие представляют собой молитву или благодарение без ссылки на конкретное событие. Там, где в заглавии отмечено "от Давида" или ничье имя не названо, псалом изречен Давидом. Иногда "леДавид" означает "для Давида", как, например: "Управителю, псалом для Давида. Да ответит тебе Господь в день утеснения" [20, 1-2], "Для Давида, псалом. Речь Господа к моему господину" [110, 1]. В свою Книгу он также включил сохранившуюся в письменном виде молитву нашего учителя Моше [90].