ТаНаХ - При Аарон - Перевод Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями РИШОНИМ

Издание серии «ТаНаХ - При Аарон» осуществляется благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии) решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.

Книга Ирмеяу с толкованиями РаДаКа - в переводе Фрима Гурфинкель - в 2-х томах - ТаНаХ - При Аарон

Перевод: Фрима Гурфинкель

JEWISH BOOK

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ

5771 - 2010

2 тома

ISBN 978-965-7412-30-5

Книга Ирмеяу с толкованиями РаДаКа - в переводе Фрима Гурфинкель - в 2-х томах - Предисловие

Согласно преданию [Бава батра 15а] пророк Ирмеяу написал свою Книгу, Книгу Царей и свиток Плачей. Порядок Книг пророков в ТаНаХе мудрецы определили так: Иеошуа, Судьи, Шемуэль, Цари, Ирмеяу, Йехезкэль, Иешайау, двенадцать малых Пророков. Такой порядок они объясняют тем, что Книга Царей завершается описанием трагических событий, которым полностью посвящена Книга Ирмеяу. Книга Иехезкэля вначале говорит о крушении, а в конце содержит утешения, Книга Йешайау полностью посвящена утешению. И потому ”крушение рядом с крушением, а утешение рядом с утешением”. Однако РаДаК в предисловии к своему толкованию отмечает, что обычно Книга Иешайау стоит перед Книгой Ирмеяу (как в известных нам изданиях ТаНаХа), в соответствии с порядком хронологическим.



Пророчества Ирмеяу, сына Хилкийау, из священнослужителей в Анатот, изложены на фоне трагических событий, происходивших у него на глазах с начала его пророчества в тринадцатом году царя Йошийау и до убийства Гедал’яу, сына Ахикама, а также в период вынужденного пребывания Ирмеяу в Мицраиме с беженцами Йеуды. Среди этих событий выделяются осада Йерушалаима, падение города, крах царства Йеуды и уход уцелевших в Мицраим.

Ирмеяу всегда видел себя в качестве звена в цепи пророков, которых Всевышний посылал к народу, начиная с исхода из Мицраима. Все они были рабами Господними и исполнителями Его воли, которые с Его посланием шли к народу. У них была общая цель: предостерегать народ и призывать к соблюдению завета с Господом, чтобы ходить путем Господним, согласно Его законам и свидетельствам. У каждого из пророков был свой особый язык, носивший отпечаток его личности, со своими образными и выразительными средствами для передачи слова Господнего.



Книга Ирмеяу с толкованиями РаДаКа - в переводе Фрима Гурфинкель - в 2-х томах - 20 глава

5 И Я ОТДАМ

ВСЕ МОЩНОЕ ЭТОГО ГОРОДА

И ВСЕ ЕГО ТРУДОВОЕ, И ВСЕ ЕГО ДРАГОЦЕННОЕ,

И ВСЕ СОКРОВИЩА ЦАРЕЙ ЙЕУДЫ

Я ОТДАМ В РУКИ ИХ ВРАГОВ,

И ОНИ ИХ РАЗГРАБЯТ И ИХ ВОЗЬМУТ,

и их доставят они в Бавель.

6 И ты, Пашхур,

и все живущие в твоем доме

уйдете в плен,

и в Бавель ты придешь,

И ТАМ ТЫ УМРЕШЬ, и ТАМ ПОХОРОНЕН ТЫ БУДЕШЬ,

ТЫ И ВСЕ ТЕБЯ ЛЮБЯЩИЕ,

КОМУ ТЫ ПРОРИЦАЛ во лжи.

7 Ты ЗАВЛЕК МЕНЯ, ГОСПОДИ, И Я БЫЛ ЗАВЛЕЧЕН,

ТЫ МЕНЯ ПЕРЕСИЛИЛ И ОДОЛЕЛ, ־

Я СТАЛ ПОСМЕШИЩЕМ ПОВСЕДНЕВНО,

ВСЯКИЙ НАСМЕХАЕТСЯ НАДО МНОЙ.

8 Ибо лишь изреку - возоплю,

״Кривда и разбой־ ,״ возглашу,

ибо стало реченье Господне для меня пореканием

И ГЛУМЛЕНИЕМ ПОВСЕДНЕВНО.

Книга Ирмеяу с толкованиями РаДаКа - в переводе Фрима Гурфинкель - в 2-х томах - Комментарии РаДаКа



5. и Я отдам все мощное * ”Хосен” означает прочность и крепость, подобно ”и станет прочное (хасоп) паклей” [Йегаайау 1, 31], ”и крепок (хасон) он как дубы” [Амос 2, 9].

Здесь ״хосен” (мощное) означает сокровище доброе и ценное, подобно ”мощное (хосен) и ценное забрали” [Йехезкэль 22, 25]. И также в форме ”ниф’ал” от этого корня: ”не поступит в сокровищницу и не будет хранимо (йехасен)” [Йешайау 23, 18]. Сокровище называется ”хосен”, потому что оно придает прочность и крепость человеку в пору бедственную.

Раби Давид Кимхи (РаДаК)



Р. Давид Кимхи (1160-1235) принадлежит к семье известных переводчиков, лингвистов и толкователей ТаНаХа.

РаДаК последовательно опирается на Масору, выясняя варианты прочтения и написания слов. Он часто обращается к арамейскому Таргуму Ионатана и разъясняет его, лишь изредка прибегая к переводу на иностранный, как правило, французский или испанский язык.

Труды р. Давида Кимхи заслуженно пользуются популярностью на протяжении веков и выдержали немало изданий.

Другие переводы Фримы Гурфинкель книг Танаха читайте на Эсхатосе