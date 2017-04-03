ТаНаХ - При Аарон - Перевод Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями РИШОНИМ

Издание серии «ТаНаХ - При Аарон» осуществляется благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии) решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.

Книга Судей с толкованиями РаШИ и МаЛбИМа - в переводе Фримы Гурфинкель - ТаНаХ - При Аарон

Перевод: Фрима Гурфинкель JEWISH BOOK

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ

5772 - 2012

ISBN 978-965-7412-38-1

Книга Судей с толкованиями РаШИ и МаЛбИМа - в переводе Фримы Гурфинкель - ТаНаХ - При Аарон - Предисловие

Книга Судей охватывает период после смерти Йеошуа и старейшин, на смену которым пришло поколение не знавших Господа и то деяние, что содеял Он Исраэлю [2, 10].



Этот период продолжается до помазания Шауля, первого царя. Правители народа, судьи, были носителями власти в сфере политической, военной, правовой и духовной. От самодержавного монарха судью отдаляла только законодательная функция, потому что единственным законодателем для народа Исраэля был Б־г, Кто волю Свою сообщал народу через

пророков.

Правители, о которых повествует Книга Судей, отличаются тем, что ими при различных обстоятельствах движет дух Господний и они избраны Господом для выполнения некой особой миссии. Порой избрание предшествует рождению будущего судьи, как это было в случае Шимшона и Шемуэля, а порой избранником становится сложившийся человек, как, например, Гид’он или Ифтах. Как бы то ни было, судья не людьми назначается, но получает свое посвящение от Б-га, подобно первым правителям народа, Моше и Йеошуа. Исходя из этого, мы понимаем, что Авимелех, сын Гид’она, преступно завладевший властью, судьей на деле не стал.

Избрание судьи, подобно избранию пророка, не всегда являлось пожизненным. Судьи правили не до конца своих дней, а до завершения возложенной на них миссии, ограниченной в отношении временном или территориальном. За исключением пророка Шемуэля никто из судей не правил народом на всей земле Исраэля.

Книга Судей с толкованиями РаШИ и МаЛбИМа - в переводе Фримы Гурфинкель - ТаНаХ - При Аарон - перевод

И БЫЛО ПОСЛЕ СМЕРТИ ЙеОШУА,

и вопросили сыны Исраэля Господа, говоря:

Кто ВЗОЙДЕТ ДЛЯ НАС ПРОТИВ КеНААНИ ПРЕЖДЕ (ВСЕХ),

ЧТОБ ВОЕВАТЬ С НИМ?

2 И сказал Господь: Йеуда взойдет!

Вот Я ОТДАЛ ЗЕМЛЮ В РУКИ ЕМУ.

3 И сказал Йеуда Шим’ону, брату своему:

Взойди СО МНОЙ ПО ЖРЕБИЮ МОЕМУ,

И ВОЕВАТЬ БУДЕМ МЫ С КеНААНИ,

И ПОЙДУ ТАКЖЕ и я с ТОБОЙ ПО ЖРЕБИЮ твоему!

Книга Судей с толкованиями РаШИ и МаЛбИМа - в переводе Фримы Гурфинкель - ТаНаХ - При Аарон - МаЛбИМ

Прежде завоевание совершалось всеми вместе, теперь же каждому колену в отдельности предстояло завоевать свой удел, как сказано: ”Я их отрешу,., только по жребию... в удел” [Йеошуа 13, Щ 6]. Поэтому вопросили, кому совершить завоевание прежде всех. Ведь, если первый не добьется успеха, кенааним скажут, что со смертью Йеошуа сыны Исраэля лишились своего геройства. А поскольку в уделе каждого из колен оставались народы, еще не завоеванные, рассказано о том, как с ними воевали.



2. Йеуда взойдет * В силу своего достоинства и потому, что Ц он первым взял свой жребий [там же 15].

3. и сказал... Шим’ону, брату своему * Потому что удел сынов Шим’она был среди надела сынов Иеуды [там же 19, 1].

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