Эзра и Нехемья с толкованиями РаШИ и МаЛбИМа

Издание серии «ТаНаХ - При Аарон» осуществляется благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии) решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.

Книга Эзры и Нехемии — предпоследняя книга еврейского канона; она входит в раздел Писаний, где помещается между книгами Даниэль и Хроник. Начиная с 15 в. во многих еврейских рукописных и во всех печатных изданиях указывается, где заканчивается книга Эзры и начинается книга Нехемии, однако заключительная масора, относящаяся к обеим книгам, по-прежнему помещается только после книги Нехемии.

В Септуагинте (см. Библия. Издания и переводы) 1-я книга Эзры (Эсдрас А) включает свободный пересказ II Хр. 35–36, Эз. 1–10 и Нех. 8:1–13, а также фрагмент, не имеющий аналогов на иврите, о победе Зрубавела в споре о том, что сильнее всего на свете. 2-я книга Эзры (Эсдрас Б) представляет собой более близкий к тексту перевод книги Эзры и Нехемии (в некоторых рукописях книга Нехемии именуется 3-й книгой Эзры); обе книги помещаются между книгами Хроник и Эсфирь. В Вульгате (см. Библия.

Издания и переводы) книга Эзры именуется 1-й книгой Эзры, книга Нехемии — 2-й книгой Эзры, а Эсдрас А — 3-й книгой Эзры, причем последняя входит в число приложений, следующих за Новым заветом. Так называемая 4-я книга Эзры, помещенная в Вульгате среди приложений, по мнению большинства исследователей, основана на еврейском апокалипсическом сочинении, однако ее вступительный и заключительный разделы (главы 1–2, 15–16) принадлежат христианскому автору.

В научной литературе главы 1–2 обычно называют 5-й книгой Эзры, а главы 15–16–6-й книгой Эзры. Протестанты (см. Протестантизм) рассматривают книги Эзры и Нехемии как самостоятельные сочинения, а Эсдрас А и 4-ю книгу Эзры считают апокрифами (см. Апокрифы и псевдоэпиграфы).

Книга Эзры и Нехемии с комментариями РаШИ и МаЛбИМа - в переводе Фримы Гурфинкель

Фрима Гурфинкель

Еврейская книга, 2014 г

ISBN 978-965-7412-35-0

Книга Эзры и Нехемии с комментариями РаШИ и МаЛбИМа - в переводе Фримы Гурфинкель - Содержание

Книга Эзры и Нехемии начинается с известия о том, что в первый год правления Кира, то есть через 70 лет пленения вавилонского, как и предсказал Иеремия (Иер. 29:10–14), Бог побудил царя разрешить евреям вернуться в Иудею (538 г. до н. э.) и восстановить Храм (Эз. 1:1–4). Воспользовавшись этим разрешением, 42 360 изгнанников во главе с Шешбаццаром — «князем Иудиным» — возвратились из Месопотамии в Иерусалим и окрестные города. По распоряжению Кира им была отдана драгоценная утварь (см. Обрядовые предметы), захваченная в Храме вавилонянами (Эз. 1:5–2:70). Далее следует рассказ о восстановлении храмового жертвенника, начатом по инициативе Зрубавела и Иехошуа бен Иехоцадака в канун праздника Суккот (3:1–4), о возобновлении жертвоприношений (3:3–6) и торжественной закладке фундамента Храма на второй год по возвращении из изгнания (3:7–13).

Самаритяне, называемые здесь врагами Иехуды и Биньямина, обратились к Зрубавелу и Иехошуа с просьбой позволить им принять участие в постройке Храма (4:1–2). Получив отказ, они стали препятствовать строительству, а затем «написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима», утверждая, что евреи восстанавливают стены города с тем, чтобы поднять восстание (4:3–16). В результате этого доноса работа по восстановлению Храма была прекращена (4:17–24). Лишь на второй год царствования Дария (520 г. до н. э.) Зрубавел и Иехошуа, вдохновленные пророками Хаггаем и Зхарией, возобновили строительство (5:1–2). Очередная попытка прервать его не увенчалась успехом: в ответ на запрос персидских чиновников советники Дария обнаружили в архиве копию указа Кира о постройке Храма (5:3–17, 6:1–5), и царь приказал местным властям не только не препятствовать евреям, но и оказывать им всяческую помощь, в том числе и денежную (6:6–12). В результате на шестой год царствования Дария, накануне Песаха (516 до н. э.), Храм был построен и освящен (6:13–22).

Следующие четыре главы книги посвящены деятельности Эзры. Священник из рода Аарона (см. также Кохен) и «книжник (софер, см. Писец), сведущий в законе Моисеевом», Эзра жил в Вавилонии (7:1–6). Получив от персидского царя Артаксеркса I поручение проинспектировать Иудею и Иерусалим, доставить в Храм «серебро и золото, которое царь и его советники пожертвовали Богу Израилеву», и «доброхотные даяния от народа и священников», а также «поставить правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою [то есть в сатрапии Авар-Нахара]», Эзра отправился в путь во главе большой группы вавилонских евреев (7:7–9, 8:1–36). В центре внимания Эзры стояла проблема иноплеменных жен среди вернувшихся из изгнания. Узнав по прибытии в Иерусалим, что «народ Израилев, и священники, и левиты (см. Леви) не отделились от народов иноплеменных... потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих» (9:1–2), Эзра потребовал от жителей Иерусалима, а затем и всей Иудеи развестись с иноплеменными женами (10:1–14). О дальнейшей судьбе Эзры ничего не сообщается. В книге Нехемии Эзра упоминается лишь в качестве руководителя церемонии публичного чтения «книги Закона Божия» (см. Нехемия, Тора), которая была проведена по завершении строительства городской стены Иерусалима (Нех. 8:1–13), и как один из участников обряда освящения стены (Нех. 12:36).

Книга Эзры и Нехемии с комментариями РаШИ и МаЛбИМа - в переводе Фримы Гурфинкель - Стиль и структура книги Эзры и Нехемии

В целом книга представляет собой историческое повествование, изобилующее списками имен с элементами генеалогии (Эз. 2:1–65; 8:1–14; 10:18–44; Нех. 3:1–32; 7:6–67; 10:1–27; 11:3–36; 12:1–26, 32–36, 41–42) и перечислениями (Эз. 1:9–11; 2:66–69; 8:25–29; Нех. 7:68–72), а также включает послания (Эз. 4:12–22; 5:7–17; 6:6–12; 7:12–26), царские указы (Эз. 1:2–4; 6:2–5), молитвы (Эз. 9:6–15; Нех. 1:5–11; 9:5–37) и т. д.

Книга Эзры и Нехемии составлена на иврите, однако со значительным использованием арамейского языка, причем не только при воспроизведении официальных документов. Уникальная особенность книги Эзры и Нехемии — чередование повествования от первого и третьего лица. Так, рассказ о деятельности Эзры (Эз. 7–11) начинается и завершается текстами, где он упоминается в третьем лице (7:1–11; 10:1–16), а центральная часть (7:27–9:6) — рассказ от лица самого Эзры.

Книга Нехемии, напротив, построена в целом как своего рода автобиография; однако в главах 7–12 Нехемия неоднократно упоминается в третьем лице и именуется Тиршата (по-русски Тиршафа; возможно, название должности).

Книга четко делится на три неравные части: Эз. 1–6, Эз. 7–10 и Нех. 1–13, образующие единую хронику восстановления и укрепления автономной еврейской общины в Иудее с благословения царя Персии и под его покровительством. Одна из главных тем первой части — благочестие персидских монархов и их благожелательное отношение к еврейским изгнанникам и Храму, резко контрастирующее с неприязнью со стороны других этнорелигиозных групп и чиновников местной власти (4:4–24; 5:3–17). Вторая часть, открывающаяся словами «после сих происшествий», продолжает тему благоволения персидского царя Артаксеркса к еврейской общине. По-иному трактуется вопрос о взаимоотношениях между евреями и другими этнорелигиозными группами: о кознях со стороны последних ничего не говорится, а главной проблемой становится смешанный брак, ведущий к растворению общины среди местного населения (9:2).

Третья, заключительная часть, озаглавленная «Слово Нехемии бен Хахальи» (Нех. 1:1), повествует о том, что Нехемия, служивший виночерпием при дворе Артаксеркса I, просил царя послать его «в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я отстроил его» (Нех. 2:5). Царь послал Нехемию наместником в Иерусалим. Наряду с темами, специфическими для этой части, книга продолжает темы книги Эзры, в первую очередь — тему иноплеменных жен (Нех. 3:1–3, 23–30). Большая часть книги посвящена деятельности Нехемии в Иудее и Иерусалиме. Организованное Нехемией строительство городской стены Иерусалима (Нех. 2:12–18; 3:1–32) является естественным продолжением восстановления Храма в Эз. 3:1–13; 5:1–2; 6:14–15. Вместе с тем здесь появляются два новых мотива: социально-экономическое расслоение общины как угроза ее существованию (Нех. 5:1–19) и возобновление завета между Богом и еврейским народом (10:1–40). Церемония публичного чтения и толкования «книги Закона» (8:1–18), перерастающая в массовое покаяние (9:1–37) и завершающаяся подписанием обязательства соблюдать заповеди (10:1–40; см. Мицвот), является кульминацией всей книги (см. Нехемия).

Книга Эзры и Нехемии с комментариями РаШИ и МаЛбИМа - в переводе Фримы Гурфинкель - Источники, авторство, датировка книги Эзры и Нехемии

По мнению большинства ученых, в основе книги Эзры и Нехемии лежат «биографии» Эзры и Нехемии, составленные либо ими самими, либо их анонимными биографами. Авторы или редакторы обеих книг использовали архивные документы, главным образом списки, хранившиеся, по всей видимости, в Храме. Большинство исследователей датирует книгу приблизительно 400 г. до н. э.

Книга Эзры и Нехемии с комментариями РаШИ и МаЛбИМа - в переводе Фримы Гурфинкель - Книга Эзры и Нехемии как исторический источник

Книга Эзры и Нехемии — уникальный источник информации о еврейской общине в Иудее в период персидского господства. Нет никаких сомнений в историчности описываемых в ней событий, что подтверждается археологическими данными и внебиблейскими документами. Весьма точно передан характер взаимоотношений между еврейским руководством, персидским монархом и чиновниками местной власти; стремясь укрепить свою власть на местах, Кир и его преемники покровительствовали местным святилищам и предоставляли местному руководству широкие полномочия и привилегии, что вызывало недовольство сатрапов и губернаторов областей. В то же время ряд деталей книги Эзры и Нехемии с трудом поддается интерпретации, главным образом из-за противоречий, пробелов и неоднозначных формулировок. Например, в Эз. 1:8,11 и 5:14–16 утверждается, что первую группу изгнанников, вернувшуюся из Месопотамии, возглавлял Шешбаццар, а в Эз. 5:16 – что он руководил закладкой фундамента Храма; в Эз. 2:2 и 3:2,8 в этих же ролях выступает Зрубавел (ср. Зх. 4:7–9). Согласно Эз. 3:8, фундамент Храма был заложен на второй год по возвращении изгнанников (то есть в 538 г. до н. э.), однако из Хаг. 1:1–4 и 2:18 следует, что строительные работы начались не ранее второго года правления Дария (520 г. до н. э.). Не вполне ясно также, почему Зрубавел не упоминается в связи с церемонией освящения Храма (Эз. 6:14–22); не исключено, что его устранение было как-то связано с подавлением восстаний, прокатившихся по Персидской империи в годы правления Дария (см. Зрубавел).

Книга Эзры и Нехемии относит прибытие Эзры в Иерусалим к седьмому году правления царя Артахшасты (Эз. 7:8), а пребывание Нехемии в должности «областеначальника» Иудеи — к 20–32 годам правления того же царя (Нех. 5:14; ср. Нех. 1:1; 2:1; 13:6). Если Артахшаста — это Артаксеркс I (465–424 гг. до н. э.), то деятельность Эзры началась в 458 г. до н. э., а прибытие Нехемии в Иерусалим произошло в 445 г. до н. э.

Книга Эзры и Нехемии неоднократно называет Эзру кохеном (Эз. 7:11–12,21; 10:10,16; Нех. 8:2,9; 12:26), а генеалогия Эзры в Эз. 7:1–5, во многом совпадающая с родословной первосвященника Иехоцадака (отца вышеупомянутого соратника Зрубавела Иехошуа) в I Хр. 5:29–40, указывает на его принадлежность к высшей категории храмовой иерархии. Еще чаще Эзра именуется «книжником» или «писцом» (Эз. 7:6,11,12,21; Нех. 8:1,4,9,13; 12:26,36), причем в Эз. 7 эта характеристика тесно связывается с его обширными познаниями в «законе Моисеевом», который «дал Господь, Бог Израилев» Моисею (Эз. 7:6). Кроме того, в Эз. 7:10 утверждается, что Эзра «расположил свое сердце к тому, чтобы изучать и исполнять закон Господень и учить в Израиле закону и правде», а в Нех. 8 Эзра выступает в качестве руководителя церемонии публичного чтения и толкования «книги закона Божьего». Мнение, согласно которому Эзра занимал видное положение в Вавилонии, а пост «книжника» (софер) отражал это положение, принято большинством исследователей в качестве достоверного. Согласно библейскому повествованию, царь дал Эзре полномочия назначать в своей общине судей на территории сатрапии Авар-Нахара. Если миссия Эзры началась в 458 г. до н. э., она могла быть как-то связана с антиперсидским восстанием, охватившим в том же году приморские области Эрец-Исраэль (ср. упоминание о гневе Божьем «на царство, на царя и сыновей его» в Эз. 7:23); поскольку Иудея не поддержала восстание, можно предположить, что Артаксеркс I решил вознаградить верную ему общину, сделав богатые пожертвования в пользу Храма (Эз. 7:15–23) и освободив священников, левитов и другие категории храмовых служителей от уплаты налогов (7:24). О политической деятельности Нехемии, отраженной в его воспоминаниях, см. Нехемия.