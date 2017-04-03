Гурфинкель Фрима - Книга Ийова

ТаНаХ - При Аарон - Перевод Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями РИШОНИМ

Издание серии «ТаНаХ - При Аарон» осуществляется благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии) решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.

Книга Ийова с толкованием раби Моше бен-Нахмана - в переводе Фримы Гурфинкель



Приложения:

РаМбаН ,,О воздаянии”

РаМбаМ Главы из "Путеводителя для растерянных״

Перевод: Фрима Гурфинкель



JEWISH BOOK

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ

5771 - 2011

ISBN 978-965-7412-35-0

Книга Ийова с толкованием раби Моше бен-Нахмана - в переводе Фримы Гурфинкель - Предисловие

Знай, что, поскольку речь идет о важной основе в Торе и при первом рассмотрении вопроса возникает большое замешательство, этому (в ТаНаХе) посвящена отдельная книга, и это Книга Ийова. Один из мудрецов [Бавабатра 15а] полагает, что ее составителем является наш учитель Моше, кто из уст Всемогущего слышал об этом муже (Ийове) и о его товарищах, как из уст Всемогущего им была получена первая Книга Торы. И ему было велено изложить услышанное на письме ввиду того, что в нем содержится один из корней веры и основ Торы.

И знай, что в этой Книге сформулированы все возможные трудности, связанные с этим вопросом и требующие разрешения полного. Так, из сказанного Элиу следует, что он разрешил все (трудности) и Ийов молча принял его слова. При этом Б־г благословенный отвечал Ийову и говорил с ним, и спорил с ним, и Ийов переосмыслил свою жалобу, и его раскаяние и признание Б־г принял, не оставив его, разумеется, в прежнем смятении.



Правда, прямой смысл стихов и то, как их толкуют (в прямом смысле), могут устранить смятение только из сердец легковерных. По их мнению, Б־г воздает добром нечестивому за (малочисленные) добрые дела, им содеянные, но в конце накажет его за его многочисленные дурные поступки в этом мире. Если же мы наказания не видим, то, значит, суд отсрочен до смерти (нечестивого и состоится) в мире душ.



Подобным образом они рассматривают (ситуацию, когда) праведного постигает беда, и приходят к выводу, что (праведный) содеял какое-то зло, за которое он подвергается наказанию, но в конце Б-г воздаст ему благом за его прямоту.



Однако в стихах нет указания на это, потому что нечестивые, не признающие Б־га, не заслуживают никакого доброго воздаяния, поскольку даже добро они делают не ради Б־га (и не по Его воле). И встречается также совершенный праведник, кто не согрешил, и беды его постигли не в качестве наказания, как, например, Ийов, о ком Творец свидетельствует, что ”ему нет подобного на земле: целен муж и прям, страшится Б־га и сторонится зла” [1, 8], ”а Меня ты против него восставлял, чтоб его погубить безвинно” [2, 3], т. е. тех ударов он не заслуживал. И находим также в предании о раби Акиве, что, видя, как терзали его плоть, Моше возопил: ”Властелин мира! Это ли Тора, и это ли воздаяние за нее?!” Сказал Он: ”Молчи! Такое задумано Мною!” [Менахот 296].



Однако, именно в этом кроется одна из великих тайн Торы, которую не постичь разумом (при помощи логических выводов), но она лишь достойному открывается устами учителя, вплоть до нашего учителя Моше, из уст Всемогущего.

Об этом Элиу упоминает (в конце 33־ей главы), и намек содержится также в мизморе, в стихе ”как сон по пробуждении, мой Господин, в городе Ты их образ презренным сделаешь” [Псалмы 73, 20], т. е. после их пробуждения в городе их образ презренным станет, хотя прежде он был почтенным. А (душу) праведного Б־г не водворит в другое (тело), и он всегда будет льнуть к своему Б־гу, как сказано: ”Но я всегда при Тебе, Ты держал (меня) за правую руку мою” [там же 23], чтобы мне с Тобой не разлучиться. Если тебе удастся уразуметь, что благодаря пониманию просторно станет твоей душе от стихов и слов, относящихся к этому.

Книга Ийова с толкованием раби Моше бен-Нахмана - в переводе Фримы Гурфинкель - Ийов 42

4 Послушай же, а я изреку;

Тебя буду спрашивать, а Ты дай мне знать!

5 Ухом слышанное слышал я о Тебе,

А НЫНЕ МОЙ ГЛАЗ ТЕБЯ ВИДЕЛ.

6 Потому я презрел и решил на иное,

ЧТО ДО ПРАХА И ПЕПЛА.

7 И было:

после того как Господь изрек эти речи Ийову,

и сказал Господь Элифазу из Теймана:

Воспылал Мой гнев на тебя и на двух твоих друзей,

ЗА ТО ЧТО НЕ ИЗРЕКЛИ ОБО МНЕ ВЕРНО, КАК МОЙ РАБ ИЙОВ! Книга Ийова - Ийов 42 - комментарий РаМбаНа 4. послушай же, а я изреку; Тебя буду спрашивать, а Ты дай мне знать * Потому что мне не дано знать из Твоих чудес ничего, кроме того, что Сам Ты из милости мне поведаешь. 5. букв.: слухом уха слышал я о Тебе * У меня было предание о Твоей Б־жественности, теперь же я достиг пророчества и познал истинную реальность, что Ты сущ и всеведущ и что Ты (на все) распространяешь Свое Провидение, и что Ты судья праведный и великий милостью и истинной. 6. потому я презрел * то, что прежде мне было желанным, т. е. жизнь в этом мире и безмятежность, которых я желал, и я жаловался, когда их утратил. и решил на иное, что до праха и пепла * ”Прах и пепел” - это тело. Такими видят себя праведники пред своим Творцом, как, например:”...я же прах и пепел” [В начале 18, 27]. Иными словами: он изменил свои представления о своем теле, которым он дорожил, и потому считал, что жизнь является милостью, а смерть праведного - кривдой. Теперь же он отказался от своей привязанности к телу, желая всецело приобщиться к Господу, чтобы озаряться светом Его лица и чтобы его душа была у Него увязана в узел жизни. 7. и сказал Господь Элифазу из Теймана * Этот муж тоже достиг ступени пророчества благодаря своей мудрости, будучи самым выдающимся из друзей, как я разъяснял (в начале 22-ой главы). Или же это происходило в ночном сне, подобно (пророческим снам) Авимелеха и Лавана [В начале 20, 3 и 31, 24], потому что Б־гу было угодно искупить их грехи и сообщить им об их заблуждении, ведь они страшились Б־га и сторонились зла, и, по их мнению, своими словами оправдывали Его деяния. за то что не изрекли обо Мне (или: Мне) верно * Вы заблуждались, а из-за вашего заблуждения всякий знающий о праведности его души заподозрил бы Меня в несправедливости. как Мой раб Ийов * Ийов назван Его рабом из-за своей исповеди перед Ним теперь. Таким образом, заблуждались как они, так и Ийов. Но при этом Ийов верно говорил о том, что он праведен и что Б-г наводит беды на исполняющих волю Его.