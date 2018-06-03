Новая книга современного богослова Джорджа Пэттисона дает глубокий анализ кризиса мышления о Боге, отражающий технологический характер современной мысли. По мнению автора, данный кризис не только углубляет проблему, но и позволяет обнаружить путь к тому, чтобы начать снова «мыслить о Боге». Одна из творческих задач такого мышления состоит в том, чтобы помочь человечеству освободиться от ослепленности безграничной властью и мощью, которые сулит ему технология. Защита и поддержка человеческой свободы, считает Пэттисон, особым образом осуществима с помощью богословия.

Хотя задача мышления о Боге в условиях технологической эпохи остается в вышей степени вызывающе затруднительной, мы можем, тем не менее, различить некоторые направления и способы её решения. Вырисовывающаяся картина имеет важные последствия для будущих отношений между богословием и академической средой, богословием и этикой, богословием и искусством и для творческой жизни в современном мире.

Характер изменений в отношениях между наукой и религией, которые произошли за последние сто с лишним лет, часто определяют как «секуляризацию». Согласно тезису о секуляризации, Запад постепенно переходит от ситуации, в которой религия была силой, связующей все социальные, культурные, интеллектуальные и метафизические занятия, к ситуации, в которой религия является в лучшем случае лишь одной из многочисленных форм жизни в плюралистическом мире. Некоторые версии тезиса предполагают даже, что религия окончательно «зачахла», и люди начинают самостоятельно жить в этом мире, без помощи каких‑либо существ из иного мира. Другими словами, этот период можно обозначить как «долгое прощание» с Богом или, как выразился публицист А. Уилсон, «похороны Бога».

Тезис о секуляризации существует в разных вариантах и высказывался с разной тональностью. В одной из ранних формулировок, например в гегелевской философии истории, секуляризация была просто переходным периодом, который должен привести к реинтеграции многообразных практических и теоретических решений человечества в форму, адекватную для современного мира, где религия — одна из важных составляющих окончательной картины. Впоследствии этот идеал подвергся уничтожающей критике: многие авторы видели в секуляризации историческую или нравственную самоцель, которую надо как можно скорее усвоить и реализовывать. Таким был страстный атеистический гуманизм Фейербаха, Маркса, Фрейда и многих научных гуманистов англосаксонского истеблишмента. Другие, особенно католические апологеты христианского Средневековья, соглашались, что тезис о секуляризации отражает реальность, но отрицали ее легитимность и необходимость. Они не только не считали секуляризацию знаком прогресса, но и винили ее во фрагментации жизни и всевозможных социальных и психологических бедах. Они говорили, что, хотя к средневековому синтезу религии и культуры одним махом не вернешься, можно и нужно сопротивляться наплыву секуляризма. Однако с каждым новым десятилетием надежд на то, что ход секуляризации удастся обратить вспять, все меньше. Многие люди, которых печалит приход глубоко секулярного мира, которые ощущают это как нравственную и культурную утрату, не могут реанимировать старые верования. Быть может, скажет кто‑то, еще искусство способно вернуть жизни былые краски. Однако и искусство оказалось вовлечено в тот самый неизбежный процесс, который лишает религию ее былой власти пленять сердца и умы. Мечта о единой религиозной культуре вспыхивала то тут, то там в Новое время, но ныне она вселяет лишь горькую сладость ностальгии.

Если обратиться к конкретному историческому анализу, то станет ясно, что тезис о секуляризации не следует понимать упрощенно, ибо реальность современной истории часто была неоднозначной. Говорит ли холокост о реальности обезбоженного мира, научно–технологической механизации жизни, которая превращает людей в продукты на конвейерном потоке смерти? Или холокост — продукт самой религии, продукт ненависти, которую взрастили католические и протестантские церкви, обвиняя евреев в богоубийстве? Удалось ли Гитлеру совратить немецкий народ благодаря использованию религиозных образов и лексики мессианства и спасения? Или прав режиссер Ханс- Юрген Зюберберг: успех Гитлера связан с тем, что он был «величайшей кинозвездой XX столетия», то есть первым крупным политическим лидером, который интуитивно осознал эффективность современных СМИ? Аналогичные вопросы можно задать о советском коммунизме и о роли так называемого фундаменталистского ислама. В частности, считать фундаменталистский ислам проявлением консервативной религиозной оппозиции к секуляризации жизни (как предполагает его собственная риторика) или продуктом не лучших форм модернизации, связанным с запросами глобального капитализма, которому систематически не удается принимать в расчет неэкономические аспекты человеческого процветания? (В последнем случае «фундаментализм» имеет слабое отношение к традиционному исламу, и уж тем более — к исламу Газали, Ибн Рушда и других великих мусульманских мыслителей, ученых и поэтов.)