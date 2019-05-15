Лекции по истории Греко-восточной Церкви - Иван Соколов

Библиотека христианской мысли. Исследования

Иван Иванович Соколов (1865-1939) - видный церковный историк, профессор Санкт-Петербургской Духовной академии. В настоящий том его сочинений вошли впервые издаваемые "Лекции по истории Греко-Восточной церкви", читанные знаменитым ученым студентам Академии в 1913-1914 учебном году и затрагивающие время от торжества Православия в 843 г. до падения Константинополя в 1453 г. На основе систематизации огромного церковно-исторического материала автор выстраивает стройную концепцию византинизма, наиболее подробно рассматривая отношения светской и церковной властей, духовное просвещение и богословскую науку в Византии.

Предметом вступительного нашего слова служит византинизм в церковно-историческом отношении, а задачей его является философско-исторический анализ содержания этого научного термина. Нет нужды распространяться о важности такой задачи: раскрытие содержания византинизма, как центрального и основного явления церковно-исторического порядка, до известной степени уяснит нам, что такое история Византийско-Восточной церкви и в каком направлении должна происходить научная ее разработка.

Итак, что такое византинизм как явление культурно-историческое?

Под византинизмом вообще нужно понимать всю совокупность особенностей в церковно-государственной жизни Византии, характеризующих эту Империю своеобразными культурно-историческими чертами внутреннего устройства и быта, в отличие от иных европейских государств. Византинизм, другими словами, есть синтез характеристических свойств Византии как особого, самостоятельного государства, основной дух и характер ее церковно-религиозного быта, принципы политического строя, основное направление и задачи местной культуры, идеалы господствующего населения и т. п.

Иван Иванович Соколов - Лекции по истории Греко-Восточной церкви - В двух томах - Том 1

СПб.: Издательство Олега Абышко, 2005. — 384 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»

ISBN 5-89740-122-6

Иван Иванович Соколов - Лекции по истории Греко-Восточной церкви - В двух томах - Том 1 - Содержание

Вступление. О византинизме в церковно-историческом отношении

Сущность византинизма вообще и главные моменты его исторического развития

Анализ содержания церковного византинизма

I. 1. Православие и точное соблюдение догматов и канонов

I. 2. Система христианско-теократического государства и ее последовательное развитие от Константина Великого до последних Палеологов, - цезаропапизм и папизм неприложимы к Византии

I. 3. Церковно-религиозный характер Византии

I. 4. Церковно-религиозный характер византийской науки и просвещения

I. 5. Византийское монашество и его идеалы

II. Духовное просвещение и богословская наука в Византии с половины IX до половины XV в. (843-1453 гг.)

II. 1. Историческое значение торжества Православия

II. 2. Когда совершилось торжество Православия

II. 3. Подъем духовного просвещения в Византии во второй половине IX в. Причины развития духовного просвещения в Византии в IX в. II.3.1. Свободное самоопределение Византийской Церкви в области духовного просвещения II. 3.2. Факт разделения Церквей и его значение для духовного просвещения в Византии, в связи с новыми задачами научно-богословской деятельности II.3.3. Миссионерская деятельность Византийской Церкви в связи с ростом духовного просвещения II. 3.4. Выдающиеся церковные деятели византийского просвещения в IX в. и их значение для его подъема и развития



III. Деятельность византийских иерархов, клириков и монахов на поприще духовного просвещения и богословской науки в X-XV вв.

III. I. Заключительное суждение о Византийских патриархах X-XI вв. в их отношении к духовному просвещению и богословской науке

IV. Епархиальные архиереи, клирики и монахи - на служении духовному просвещению и богословской науке в Византии IX-XV вв.

V. Отношение императоров к духовному просвещению в Византии IX-XV вв.

V. 1. Император Лев VI Мудрый, его отношение к духовному просвещению и литературные церковно-богословские труды

V. 2. Император Константин VII Порфирородный и его заслуги в области духовного просвещения

V. 3. Отношение к просвещению византийских императоров в конце Х и в первой половине XI в.

V. 4. Заслуги династии Комнинов в области духовного просвещения

V. 5. Династии Ангелов и Ласкарисов в их отношении к духовному просвещению

VI. Школыв Византии с середины IX до середины XV в

VI. 1. Начальные школы

VI. 2. Средние школы

VI. 3. Византийская академия

Иван Иванович Соколов - Лекции по истории Греко-Восточной церкви - В двух томах - Том 2 - Преп. Феодор Студит, его церковно-общественная и богословско-литературная деятельность; Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита; О монашестве

СПб.: Издательство Олега Абышко, 2005. — 352 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»

ISBN 5-89740-123-1

Иван Иванович Соколов - Лекции по истории Греко-Восточной церкви - В двух томах - Том 2 - Преп. Феодор Студит, его церковно-общественная и богословско-литературная деятельность; Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита; О монашестве - Содержание

VII. Ученое богословское общество в Византии

VII. 1. Богословская наука в Византии

VII. 2. Догматика, полемика и апологетика VII. 2. 1. Патриарх Фотий VII. 2. 2. Никита Византийский VII. 2. 3. Полемика греческих богословов против латинян в XI в

VII. 2. Толкование Священного Писания

VII. 3. Аскетика и мистика

Приложение I Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита

Приложение II Преподобный Феодор Студит, его церковно-общественная и богословско-литературная деятельность

О монашестве

Делания иноков

Схима

Старчество

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