Лекции по истории Греко-восточной Церкви - Иван Соколов

Соколов - Лекции по истории Греко-восточной Церкви
Библиотека христианской мысли. Исследования
Иван Иванович Соколов (1865-1939) - видный церковный историк, профессор Санкт-Петербургской Духовной академии. В настоящий том его сочинений вошли впервые издаваемые "Лекции по истории Греко-Восточной церкви", читанные знаменитым ученым студентам Академии в 1913-1914 учебном году и затрагивающие время от торжества Православия в 843 г. до падения Константинополя в 1453 г. На основе систематизации огромного церковно-исторического материала автор выстраивает стройную концепцию византинизма, наиболее подробно рассматривая отношения светской и церковной властей, духовное просвещение и богословскую науку в Византии.
Предметом вступительного нашего слова служит византинизм в церковно-историческом отношении, а задачей его является философско-исторический анализ содержания этого научного термина. Нет нужды распространяться о важности такой задачи: раскрытие содержания византинизма, как центрального и основного явления церковно-исторического порядка, до известной степени уяснит нам, что такое история Византийско-Восточной церкви и в каком направлении должна происходить научная ее разработка.
Итак, что такое византинизм как явление культурно-историческое?
Под византинизмом вообще нужно понимать всю совокупность особенностей в церковно-государственной жизни Византии, характеризующих эту Империю своеобразными культурно-историческими чертами внутреннего устройства и быта, в отличие от иных европейских государств. Византинизм, другими словами, есть синтез характеристических свойств Византии как особого, самостоятельного государства, основной дух и характер ее церковно-религиозного быта, принципы политического строя, основное направление и задачи местной культуры, идеалы господствующего населения и т. п.
Иван Иванович Соколов - Лекции по истории Греко-Восточной церкви - В двух томах - Том 1
СПб.: Издательство Олега Абышко, 2005. — 384 с.
Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»
ISBN 5-89740-122-6
Иван Иванович Соколов - Лекции по истории Греко-Восточной церкви - В двух томах - Том 1 - Содержание
Вступление. О византинизме в церковно-историческом отношении
Сущность византинизма вообще и главные моменты его исторического развития
Анализ содержания церковного византинизма
I. 1. Православие и точное соблюдение догматов и канонов
I. 2. Система христианско-теократического государства и ее последовательное развитие от Константина Великого до последних Палеологов, - цезаропапизм и папизм неприложимы к Византии
I. 3. Церковно-религиозный характер Византии
I. 4. Церковно-религиозный характер византийской науки и просвещения
I. 5. Византийское монашество и его идеалы
II. Духовное просвещение и богословская наука в Византии с половины IX до половины XV в. (843-1453 гг.)
II. 1. Историческое значение торжества Православия
II. 2. Когда совершилось торжество Православия
II. 3. Подъем духовного просвещения в Византии во второй половине IX в. Причины развития духовного просвещения в Византии в IX в.
II.3.1. Свободное самоопределение Византийской Церкви в области духовного просвещения
II. 3.2. Факт разделения Церквей и его значение для духовного просвещения в Византии, в связи с новыми задачами научно-богословской деятельности
II.3.3. Миссионерская деятельность Византийской Церкви в связи с ростом духовного просвещения
II. 3.4. Выдающиеся церковные деятели византийского просвещения в IX в. и их значение для его подъема и развития
III. Деятельность византийских иерархов, клириков и монахов на поприще духовного просвещения и богословской науки в X-XV вв.
III. I. Заключительное суждение о Византийских патриархах X-XI вв. в их отношении к духовному просвещению и богословской науке
IV. Епархиальные архиереи, клирики и монахи - на служении духовному просвещению и богословской науке в Византии IX-XV вв.
V. Отношение императоров к духовному просвещению в Византии IX-XV вв.
V. 1. Император Лев VI Мудрый, его отношение к духовному просвещению и литературные церковно-богословские труды
V. 2. Император Константин VII Порфирородный и его заслуги в области духовного просвещения
V. 3. Отношение к просвещению византийских императоров в конце Х и в первой половине XI в.
V. 4. Заслуги династии Комнинов в области духовного просвещения
V. 5. Династии Ангелов и Ласкарисов в их отношении к духовному просвещению
VI. Школыв Византии с середины IX до середины XV в
VI. 1. Начальные школы
VI. 2. Средние школы
VI. 3. Византийская академия
Иван Иванович Соколов - Лекции по истории Греко-Восточной церкви - В двух томах - Том 2 - Преп. Феодор Студит, его церковно-общественная и богословско-литературная деятельность; Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита; О монашестве
СПб.: Издательство Олега Абышко, 2005. — 352 с.
Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»
ISBN 5-89740-123-1
Иван Иванович Соколов - Лекции по истории Греко-Восточной церкви - В двух томах - Том 2 - Преп. Феодор Студит, его церковно-общественная и богословско-литературная деятельность; Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита; О монашестве - Содержание
VII. Ученое богословское общество в Византии
VII. 1. Богословская наука в Византии
VII. 2. Догматика, полемика и апологетика
VII. 2. 1. Патриарх Фотий
VII. 2. 2. Никита Византийский
VII. 2. 3. Полемика греческих богословов против латинян в XI в
VII. 2. Толкование Священного Писания
VII. 3. Аскетика и мистика
Приложение I Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита
Приложение II Преподобный Феодор Студит, его церковно-общественная и богословско-литературная деятельность
О монашестве
Делания иноков
Схима
Старчество
От издательства
Лекции по истории древней Церкви Бриллиантова
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