Ципора Шапира - Рут - Путь к царству

Весь Свиток Рут от начала до конца пронизывает вопрос:

каким образом Рут сумела совершить, казалось бы, невозможный переход со своего исходного места, Моава, на место, ею достигнутое, и стать, по определению мудрецов,

"матерью царства" дома Давида, царства всемирного исправления и окончательного избавления?

Свиток начинается с женитьбы Рут-моавитянки и Махлона, сына Элимелеха, и завершается родовой цепью поколений, произведших на свет Давида, "...а Ишай породил Давида" - последние слова Свитка.

Перевод: Фрима Гурфинкель

В Свитке рассказ о Рут отличается своей простотой и спокойствием. В нем отсутствуют описания трагедий и потрясений или даже выражение сильных чувств, несмотря на то что в жизни героев происходят события внезапные и крайне тяжелые. Чувства, затаенные глубоко в сердце, находят весьма сдержанное выражение, и только многочисленные расхождения между написанием и прочтением в Свитке позволяют обнаружить сокрытое.4 Сначала перед нами проходят голод, уход с родных мест, смерть, вдовство и утрата детей, одиночество и бедность, прежде чем возникает требование "искупления" и его реализация. Отличительной особенностью Свитка является то, что события он описывает в личном плане, сосредоточившись на судьбе двух скромных женщин, живущих на краю общества и принимающих приговор без ропота и жалоб.

Эзра Цион Меламед в своей статье, посвященной алахическому аспекту Свитка Рут, отмечает его сдержанный стиль. Он обращает внимание на отсутствие в Свитке таких слов, как "вдовство", "утрата детей", хотя именно они определяют происходящее. Об этом говорится коротко: "И осталась жена по (утрате) ее двух детей и ее мужа" [1, 5].

Заповеди в Свитке Рут упоминаются при описании повседневной жизни, связанной с полем и земледелием, которым продиктован весь размеренный темп жизни. Семь раз упомянут Бейт-Лехем как место земледельческое. Семь раз Моав упомянут как "поле Моава". Но только на полях в уделе Йеуды в пору жатвы много бедняков, собирающих дары бедным (т. е. часть урожая, Торой предназначенную бедным). Это заповеди, распространяющиеся на владельцев полей, на богатых по отношению к бедным. Речь действующих лиц Свитка пряма и проста. Имя Господа упоминается многократно, но не в связи с Его деяниями или речениями, а устами говорящих.

Раби Шеломо Алькабец в предисловии к своему толкованию к Свиту Рут* со ссылкой на мидраш обращает внимание на интересное языковое явление: "Что касается формы (изложения), события следуют друг за другом, и потому большинство стихов начинаются с буквы "вав", которая, как известно, указывает на продолжение рассказа и изречения, как нас учили совершенные (мудрецы)... В мидраше [Мидраш зута ал Рут 2] сказано: "Раби Хийа сказал: "С буквы "вав" начинаются все стихи (Свитка) Рут, за исключением восьми стихов, (тем самым говоря), что (Рут) приобщилась к Завету, данному на восьмой день". Смысл этого очевиден, исходя из сказанного нами: поскольку Свиток по форме своей представляет собой рассказ о неком давнем событии, все его стихи должны начинаться с буквы "вав". Исключением являются эти восемь стихов, указывающих на то, что (Рут) оставила свой народ и своих богов и приобщилась к сынам Завета".