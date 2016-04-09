ТаНаХ - При Аарон - Перевод Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями РИШОНИМ

Издание серии «ТаНаХ - При Аарон» осуществляется благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии) решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.

Книга Притчей с толкованиями РаШИ и РаДаКа - перевод Фримы Гурфинкель - 2 тома - ТаНаХ - При Аарон

Перевод: Фрима Гурфинкель

JEWISH BOOK

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ

5773 - 2013

ISBN 978-965-7412-42-8

Книга Притчей с толкованиями РаШИ и РаДаКа - перевод Фримы Гурфинкель - 2 тома - Глава 1

1 Притчи Шеломо, сына Давида, царя Исраэля.

2 Познать мудрость и назидательное,



Книга Притчей с толкованиями РаШИ и РаДаКа - перевод Фримы Гурфинкель - 2 тома - РаШИ



1. притчи * Все его речи представляют собой иносказания и притчи. Так, например, Тору он уподобляет доброй жене, а язычество уподобляет блуднице.

2. познать мудрость и назидательное * Эти притчи изложены им, чтобы донести до людей мудрость и назидание, чтобы они трудились (над постижением и исполнением) Торы, которая суть мудрость и назидание, и осмысление.

Книга Притчей с толкованиями РаШИ и РаДаКа - перевод Фримы Гурфинкель - 2 тома - РаДаК



Сказал Давид, сын Иосефа Кимхи, âCeфapaди: занимаясь толкованиями священных Писаний и изучив все истолкованное мудрецами, моими предшественниками, я нашел их упорядоченные толкования к каждой из Книг, и среди них отличающиеся своей верностью и прямотой, по мере дарований толкователя. К Книге Притчей я нашел толкования разноречивые: один говорит одно, а другой - другое, приводя простой народ в недоумение, что до содержания этой Книги.

Некоторые из толкователей полагают, что Шеломо уподобил Тору доброй и разумной жене, а идолопоклонство - жене чужой и злой. Другие говорят, что материю он уподобил женщине блудной, а мысленную форму - доброй и разумной жене. И каждый приводит доказательства в подтверждение своих слов, которые я здесь не буду излагать, поскольку это целью моей не является. В результате нет даже последовательного истолкования стихов, и читающие их испытывают затруднения, оттого что их смысл остается неясным. Иногда нечто упоминается в одном стихе, который связан с последующим, или же следующий стих его разъясняет.

И ты также находишь, что одно слово говорит само за себя и влечет за собой другое, как, например: ”...и славы Моей другому Я не отдам, а Моей хвалы - истуканам” [Йегиайау 42, 8], т. е. не отдам Моей хвалы истуканам. В этой Книге встречаются стихи, где в начале речь идет об одном, а в конце - о другом.

Ввиду всего этого я решил истолковать эту Книгу в ее прямом смысле, чтобы тем самым принести пользу простому народу, (истолковав) согласно одному из двух направлений, которых при ее составлении придерживался Шеломо. При этом я постараюсь связать друг с другом стихи, в том порядке и в том смысле, какой был установлен им. С помощью Превечного и Ему во славу. - Своими добрыми милостями да спасет Он меня от ошибок!

Всякому сочинителю книги надлежит сообщить свое имя, чтобы народ знал, что он мудрец, в мудрости достигший совершенства, и чтобы человек мог полагаться на его слова, исходя из той заявленной цели, ради которой (книга) составлена. Поэтому сказано: ,’Притчи ПРломо”, т. е. он назван по имени ввиду достоинства речей, вошедших в Книгу, и чтобы сообщить, что он был известным мудрецом, обретшим совершенство в мудрости, и что его отец был царем сынов Исраэля, народа разумного и мудрого, и он, будучи их царем, правил своим народом праведно, как сказано: ”И Давид деял суд и праведное всему своему народу” [II Кн. Шемуэля 8, 15].



Раби Шеломо Ицхаки (1040-1105)

Самый известным толкователем Талмуда и ТаНаХа, основоположником французской школы экзегезы.



Толкование РаШИ оказало влияние на все последующие поколения. С одиннадцатого века и до наших дней невозможно представить себе изучение Торы без РаШИ. Немало великих знатоков Торы в своих толкованиях опираются на РаШИ, порою вступая с ним в дискуссию, как делает это, например, РаМбаН. Известны сотни толкований к толкованию РаШИ, и среди них ставшие классическими книги MaâpaJIa из Праги и раби Элийау Мизрахи, которые посвящены исследованию глубинного содержания и методологии этого неповторимого труда.

РаШИ истолковал почти весь ТаНаХ. Его толкование к Торе распространялось в рукописном виде, а затем стало первой книгой на иврите, которая была издана типографским способом. Начиная с 17־ого века оно переведено на немецкий, английский и французский языки.

Толкование РаШИ к Талмуду не имеет себе равных ни среди предшественников, ни среди последователей. Оно основано на многовековой традиции толкования, которую РаШИ усвоил от своих учителей и которую он подытожил и 0бобщил. Печатные издания Талмуда неизменно выходят с толкованием РаШИ. Начиная с тринадцатого века его принимают во внимание все толкователи Талмуда. Толкование РаШИ к Талмуду закладывает прочный методологический фундамент для изучения вопроса в глубину на его месте и в ширину всего трактата. Подобным же образом его подход к изучению письменной Торы требует истолкования конкретного места в непрерывной последовательности всего ТаНаХа. Особенность толкования РаШИ состоит в возможности его применения на разных уровнях: чем выше уровень ученика, тем большую пользу он может извлечь, и тем лучше он может оценить достоинство толкования и величие его автора.



Раби Давид Кимхи (РаДаК)



Р. Давид Кимхи (1160-1235) принадлежит к семье известных переводчиков, лингвистов и толкователей ТаНаХа.

Помимо филологии и философии р. Давид Кимхи был сведущ также и в других науках. В своих трудах он касается, в частности, вопросов истории, хронологии и географии. Его толкования сочетают в себе признаки испанской и французской школ экзегезы: философия и филология соседствуют с толкованиями мидрашей и с выяснением прямого смысла.

Со скромностью, свойственной великим учителям, он останавливает внимание на тех местах, смысл которых для него неясен. Нередко он предоставляет читателю выбор между несколькими возможными вариантами интерпретации.

РаДаК последовательно опирается на Масору, выясняя варианты прочтения и написания слов. Он часто обращается к арамейскому Таргуму Ионатана и разъясняет его, лишь изредка прибегая к переводу на иностранный, как правило, французский или испанский язык.



Труды р. Давида Кимхи заслуженно пользуются популярностью на протяжении веков и выдержали немало изданий.

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