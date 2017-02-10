Очерки археологии библейских стран - Николай Мерперт

Новое сканирование клуба! Со всеми цветными вкладками!

Настоящая книга не претендует на исследовательский характер. Это прежде всего курс лекций, читанных в Библейско-богословском институте святого апостола Андрея в 1997 г.

Цель его - дать слушателям самое элементарное представление о библейской археологии, о целенаправленном изучении памятников, связанных со Священным Писанием, прежде всего с Ветхим Заветом, начиная с корней его мифологии и вплоть до исторического, событийного, культурного его контекста.

При этом необходимо иметь в виду ряд специфических обстоятельств, касающихся этой отрасли археологической науки и осведомленности русскоязычного читателя о ее развитии и достижениях.

Николай Мерперт - Очерки археологии библейских стран

М., ББИ, 2000 г., 352 стр

ISBN 5-89647-032-0

Николай Мерперт - Очерки археологии библейских стран - Содержание

ОТ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ

Постижение истории и его основные источники

Археология библейских стран и ее хронологические рамки

Историческая и географическая специфика Палестины

О характере археологических памятников Палестины

ГЛАВА 1 ИЗ ИСТОРИИ ПОЗНАНИЯ ДРЕВНОСТЕЙ ПАЛЕСТИНЫ И СМЕЖНЫХ РЕГИОНОВ

ГЛАВА 2 ЗАСЕЛЕНИЕ СИРО-ПАЛЕСТИНСКОГО РЕГИОНА ЧЕЛОВЕКОМ. ПАЛЕОЛИТ

ГЛАВА 3 ДРЕВНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ПАЛЕСТИНЫ. ФЕНОМЕН ИЕРИХОНА

ГЛАВА 4 КЕРАМИЧЕСКИЙ НЕОЛИТ

ГЛАВА 5 ЭНЕОЛИТ ПАЛЕСТИНЫ

ГЛАВА 6 РАННИЙ БРОНЗОВЫЙ ВЕК

ГЛАВА 7 СРЕДНИЙ И ПОЗДНИЙ БРОНЗОВЫЙ ВЕК

Ранняя фаза среднего бронзового века (2300-2000 гг. до Р. х.)

Развитая фаза среднего бронзового века (2000-1550 гг. до Р. X.)

О патриархальной традиции Книги Бытия

Поздний бронзовый век

ГЛАВА 8 НАЧАЛО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

Появление Народов моря

Распространение и консолидация израильских групп в Палестине

ГЛАВА 9 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПЕРИОДА ЕДИНОГО ЦАРСТВА

О постройках, относимых ко времени Давида

Строительная деятельность в период царствования Соломона

Начало формирования израильской цивилизации

Прочие виды ремесел

Керамика

Металлургия

Украшения и произведения искусства

Торговые связи

Поселки на Негевском плоскогорье

Погребальный обряд

ГЛАВА 10 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ПЕРИОДА РАЗДЕЛЬНЫХ ЦАРСТВ

Израиль, Самария

Прочие города Израиля

Южное царство — Иудея

Иерусалим

Лахти и прочие города Иудеи

ГЛАВА 11 ПАДЕНИЕ ЕВРЕЙСКИХ ЦАРСТВ

Лахиш

Иерусалим

Список сокращений

БИБЛИОГРАФИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Николай Мерперт - Очерки археологии библейских стран - От автора

Само понятие библейской археологии возникло полтораста лет назад, когда появились первые научные исследования древностей Святой земли и первые опыты корреляции их с текстами Священного Писания. Уже в этот период ее формирования самую активную и плодотворную роль играли русские церковные и научные деятели - подлинные подвижники изучения палестинских древностей. Первым из них должен быть назван возглавивший в 1865 г. Русскую духовную миссию в Палестине архимандрит Антонин. Наряду с активнейшей церковной, просветительской, гуманитарной деятельностью этот замечательный человек провел хорошо продуманные археологические исследования в Иерусалиме, сделав ряд серьезных и правильно идентифицированных открытий (вторая обводная стена, построенная Неемией в 445 г. до Р. X., Судные врата со знаменитым порогом на Крестном пути, руины базилики Константина и пр.).

Раскопки архимандрита Антонина не только не уступали по научному уровню первым исследованиям Иерусалима западными - прежде всего английскими - археологами, но и превосходили их. Начиная с 1875 г. появляются и обобщающие монографии профессора Киевской духовной академии А. А. Олесницкого, посвященные палестинским древностям различных периодов - от мегалитов до ветхозаветного храма. Далее - в последние годы XIX и первое десятилетие XX в. - в разработку проблем библейской археологии включились такие колоссы русской исторической науки, как академики М. В. Никольский, Б. А. Тураев, Н. П. Кондаков, П. К. Коковцов, наконец, крупнейший историк уходящего века академик М. И. Ростовцев.

Труды их оперативно публиковались в "Православном Палестинском сборнике", "Сообщениях Императорского Православного Палестинского общества" и других изданиях. Перед первой мировой войной увидели свет превосходная обобщающая статья Б. А. Тураева "Библейская археология" (переизданная в 1991 г. в первом томе сборника Христианство") и книга под тем же названием профессора И. Г. Троицкого (СПб., 1913).

Быстро и успешно складывалась русская школа данной отрасли как библиистики, так и археологической науки. Но этот плодотворный процесс был пресечен последующими трагическими событиями. После 1917 г. по понятным причинам участие отечественных специалистов в развитии библейской археологии было исключено (естественно, я не принимаю во внимание тенденциозные атеистические сочинения типа книги И. А. Крывелева "Раскопки в библейских странах").

Между тем раскопочная и теоретическая деятельность западных, а позднее и израильских археологов привела к ряду крупнейших открытий, многократно обогативших основной фонд источников библейской археологии и обусловивших как пересмотр многих прежних ее заключений, так и разработку новых весьма значимых проблем. К сожалению, регулярной информации об этих открытиях русскоязычные читатели, в том числе и учащиеся богословских учебных заведений, не получали: в лучшем случае публиковались разрозненные сведения об отдельных библейских городах, причем в основном в переводных популярных изданиях (типа книги Э. Церена "Библейские холмы").

Сводные работы по библейской археологии не переводились, не было и подробных их русскоязычных рефератов. Для массового читателя они фактически оставались недоступными, тогда как за рубежом, особенно во второй половине XX в., появилось значительное число соответствующих работ, достаточно полно и объективно отражающих современное состояние библейской археологии. Среди них выделю монографии Райта (G. E. Wright; 1957), Олбрайта (W. F. Albright; 1960), Кеньон (К. М. Kenyon; 1979), Мури (P. R. S. Morrey; 1981, 1991), Мазара (A. Mazar; 1990).

Материалы этих авторов, как и ряд их интерпретаций, оценок и исторических заключений использованы мной при подготовке данного учебного пособия. В наибольшей мере это касается последнего из названных авторов: мной приняты, в частности, его общая схема подачи материала, периодизация и хронология, основанные на исторических датах и данных радиокарбонного анализа в их некалиброванном значении. В этом плане определенные разделы настоящей книги носят компилятивный характер, что представляется мне совершенно естественным.

В этой же связи отмечу, что сам я никогда не вел раскопки в Палестине. Но более четверти века участия в полевых археологических исследованиях в смежных регионах Ближнего Востока - Сирии, Месопотамии, Египте - позволили мне взять на себя смелость предпринять опыт подготовки этого учебного пособия.