Александр Петрович Дьяконов (1873-1943) — профессор, магистр богословия Санкт-Петербургском Духовной академии, один из лучших, если не лучший, знаток древней сирийской церковной истории, исследователь монофизитства и несторианства. Работа посвящена жизни и трудам Иоанна Ефесского (506-585/586), монофизитского епископа, автора многочисленных исторических сочинений.При императоре Юстиниане Великом он занимал высокое положение при дворе и играл одну из ключевых ролей в миссионерской и общецерковной политике Юстиниана и императрицы Феодоры в их стремлении к возвращению отпавших восточных Церквей в лоно Православия.

В качестве Приложения к книге печатаются основные труды А. П. Дьяконова с 1908 по 1918 гг.: «Типы высшей богословской школы в древней Церкви в III-VI вв.», «Кир Батнский, сирийский церковный историк VII в.», «К истории сирийского сказания о св. Мар-Евгене».



Главные труды Дьяконова: ""Иоанн Ефесский и его церковно-исторические труды"" (СПб., 1908; магистерская диссертация); ""Иоанн Ефесский и хроника, известная с именем Дионисия Телл-Махрского"" (""Христианское Чтение"", 1903, № 11 - 12); ""Кир Батнский, сирийский церковный историк VII века"" (СПб., 1912); ""Типы высшей богословской школы в древней церкви III - VI веков"" (СПб., 1913). Александр Дьяконов - Иоанн Ефесский и его церковно-исторические труды. Типы высшей богословской школы в древней Церкви в III—VI вв. Кир Батнский, сирийский церковный историк VII в. К истории сирийского сказания о св. Мар-Евгене СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2006. — 656 с. (Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»). ISBN 5-89740-125-4

Александр Дьяконов - Иоанн Ефесский и его церковно-исторические труды - Содержание От Издателя. Профессор Александр Петрович Дьяконов (1873-1943)

Иоанн Ефесский, сирийский церковный историк VI в. (Речь перед защитой магистерской диссертации)

Иоанн Ефесский и его церковно-исторические труды

Типы высшей богословской школы в древней Церкви III-VI вв..

Кир Батнский, сирийский церковный историк VII в.

К истории сирийского сказания о св. Мар-Евгене

Александр Дьяконов - Иоанн Ефесский и его церковно-исторические труды - Иоанн Eфесский, сирийский церковный историк VI в.

Имя Иоанна Ефесского не настолько известно, чтобы одно заглавие предлагаемой Вашему просвещенному вниманию книги могло служить достаточным и ясным для всех оправданием ее появления в нашей богословской литературе. Ввиду этого я считаю уместным воспользоваться предоставленным мне словом для того, чтобы в самых кратких словах указать мотивы и задачи своей работы.

Иоанн Ефесский интересен для нас главным образом как автор двух исторических сочинений, представляющих собой важный источник для истории Церкви, особенно VI в. Поэтому центр тяжести моей работы лежит в ее историко-литературной второй части. Но ввиду теснейшей связи между литературной и церковной деятельностью автора, а также и потому, что жизнь Иоанна Ефесского сама по себе представляет интересную страницу из церковной истории Востока в VI в., оказалось необходимым в целях историко-литературных и небесполезным в целях чисто исторических первую часть книги посвятить его биографии. И в настоящем случае, намереваясь показать важность литературных трудов Иоанна Ефесского как церковно-исторического источника, я должен сказать наперед несколько слов о его личности.

Деятельность Иоанна Ефесского относится к эпохе Юстиниана и его ближайших преемников и теснейшим образом связана с последним актом вековой борьбы между греко-латинским Западом и сирийско-египетским Востоком из-за Халкидонского собора, закончившейся отделением Яковитской церкви. Сириец по происхождению, Иоанн Ефесский вырос в среде месопотам-ского семитского монашества, которое в начале VI в. являлось главным оплотом монофизитства, и с ранней юности был втянут в религиозную борьбу, которой потом посвятил всю свою жизнь. Иоанн не был богословом. Монофизитство сирийских монахов основывалось не на теоретических предпосылках, а на своеобразно понимаемом благочестии.