ТаНаХ - При Аарон - Перевод Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями РИШОНИМ

Издание серии «ТаНаХ - При Аарон» осуществляется благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии) решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.

В отличие от других Книг первых Пророков Книга Йеошуа посвящена одному поколению. Это сыновья вышедших из Мицраима, которые завоевали землю Исраэля и вступили во владение ею. Об этом поколении сказано: ”И служил Исраэль Господу во все дни Йеошуа и во все дни старейшин, дливших дни после Йеошуа и знавших все Господне деяние, что Он содеял для Исраэля” [24, 31]. В Книге сообщается лишь об одном грехе, совершенном отдельным человеком, Аханом, и об одном необоснованном подозрении в грехе. В этом отношении Книга Йеошуа не имеет себе подобных среди всех Книг ТаНаХа. Поколение, беззаветно служившее Господу, удостоилось исполнения обещанного народу в Торе:

”Не пало ничего из всего речения доброго, что Господь изрек дому Исраэля, - все сбылось” [21, 43].

Книга Йеошуа - с толкованиями РаШИ и Абраванэля - перевод Гурфинкель Фрима - ТаНаХ - При Аарон

Книга Йеошуа

с толкованиями РаШИ и Абраванэля (328 с.)

Перевод: Фрима Гурфинкель

JEWISH BOOK

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

ИЕРУСАЛИМ - ЗАПОРОЖЬЕ

5771 - 2011

Книга Йеошуа - с толкованиями РаШИ и Абраванэля - перевод Гурфинкель Фрима - Предисловие

Тесно связанная с Пятикнижием, Книга Йеошуа представляет собой логическое завершение его многочисленных смысловых линий, формально открывая собой Книги первых Пророков.



Образ Йеошуа, преданного ученика, сподвижника и служителя Моше, знакомый нам по Пятикнижию, по воле и велению Превечного выдвигается на передний план.

Йеошуа во многом напоминает и многим отличается от своего учителя, удивительным образом дополняя его и завершая его миссию: великий ученик завершает начатое великим учителем.

Книга Йеошуа - с толкованиями РаШИ и Абраванэля - перевод Гурфинкель Фрима - Текст книги

1 И БЫЛО

ПОСЛЕ СМЕРТИ М0ШЕ, РАБА ГОСПОДНЕГО.

И сказал Господь Йеошуа, сыну Нуна,

служителю Моше, говоря:

2 Моше, Мой раб, умер.

И ныне встань, перейди этот Йарден,

ты и весь этот народ,

НА ЗЕМЛЮ,

которую Я даю им, сынам Исраэля!



Книга Йеошуа - с толкованиями РаШИ и Абраванэля - перевод Гурфинкель Фрима - комментарий РаШИ

1. И БЫЛО ПОСЛЕ СМЕРТИ М0ШЕ, РАБА ГОСПОДНЕГО * Это связано с Торой, которая завершается (рассказом) о кончине Моше, и с этим связано (сказанное здесь).

2. Моше, мой раб, умер о Будь он жив, Я бы к нему благоволил. А наши мудрецы [Темура 16а] толковали это как относящееся к трем тысячам предписаний, которые были забыты в дни траура по Моше. Йеошуа пришел и вопросил (о том Господа). И о Пресвятой ответил ему: "Моше, Мой раб, умер. А Тора названа его именем, и тебе сказать невозможно. Выступи, потревожь их войной (чтобы они тебе не докучали)".



Книга Йеошуа - с толкованиями РаШИ и Абраванэля - перевод Гурфинкель Фрима - комментарий Дон Ицхак Абраванэль



Глава первая [1,1 - 1, 10] содержит первое, после смерти Моше, пророчество Йеошуа о переходе через Йардеи и вступлении на землю Исраэля для ее завоевания.

1-2. и было после смерти Моше, раба Господнего... * Эта Книга начинается с ”вав” (и) не потому, что так обычно начинается повествование, как полагают толкователи, а для того, чтобы соотнести и соединить сказанное здесь с тем, чем завершается Тора. В конце Пятикнижия говорится о смерти Моше и о том, как незадолго до смерти Моше возложил свою руку на Йеошуа

Раби Шеломо Ицхаки (1040-1105)

Является самым известным толкователем Талмуда и ТаНаХа, основоположником французской школы экзегезы. С ним связаны многочисленные легенды, но до нас дошли лишь отдельные достоверные биографические сведения. Известно, что он учился в знаменитых ешивах Германии, в Майнце и Вормсе, а по возвращении во Францию создал собственную ешиву, которая вскоре стала главной в Западной Европе и привлекала к себе многочисленных учеников из разных мест еврейской диаспоры.

В своем толковании РаШИ соединяет глубокие и всесторонние знания письменной и устной Торы с талантом точного и лаконичного изложения. Он обладает удивительной способностью внести ясность во все требующее разъяснения. РаШИ ставит перед собой цель истолковать ТаНаХ на уровне прямого толкования (пешата) с использованием таких мидрашей, которые разрешают так называемые трудности в стихах и выясняют их смысл в стройной последовательности и взаимосвязи текста. По его мнению, стихи не лишаются прямого смысла и там, где аллегоричность и образность очевидны. Редким исключением из этого правила является толкование к ”Песни песней”, где прямое толкование уводит от понимания истинного смысла.

РаШИ исходит из того, что вся письменная и устная Тора представляет собой единое целое. При этом первая служит отправной точной для второй, а вторая, в свою очередь, является ключом к пониманию первой в ее смысловом единстве. В качестве важного инструмента толкования РаШИ использует знание грамматики языка иврит, являясь последователем грамматической школы Менахема бен-Серука и Дунаша бен-Лабрата, живших в 10-ом веке в Испании. Он сформулировал немало правил языка иврит, уточнил значение многих синонимов, указал на отличие языка Талмуда от языка Мишны, но при этом, толкуя слова ТаНаХа, он нередко исходил из языка мудрецов.

Дон Ицхак Абраванэль (1437-1508)

Принадлежит к числу последних толкователей средневековья и первых толкователей эпохи Ренессанса. Он родился в Португалии, жил в Испании и покинул ее в 1492 году вместе с другими испанскими изгнанниками. Философ и государственный деятель, дон Ицхак Абраванэль заслужил признание в качестве толкователя ТаНаХа. Его многоплановые толкования-исследования Пятикнижия, Книг первых и последних Пророков и Книги Даниэля переиздавались многократно.

Большинство из этих трудов в переводе на латинский язык оказало влияние на христианскую экзегезу. Они носят энциклопедический характер и содержат обзор толкований предшественников. В предисловиях к Книгам первых Пророков автор одним из первых рассматривает литературоведческие вопросы относительно составителей Книг и причин их написания. Он предлагает смысловое деление каждой из Книг на главы в отличие от деления, ранее введенного первопечатниками. Каждую из глав он предваряет перечнем вопросов, которые в нашем издании опущены или включены в текст толкования.

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