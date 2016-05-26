Протопоп Аввакум называл «шишами (=слугами, соглядатаями) антихристовыми» татар, то есть мусульман. Часто именем антихриста нарекался жестокий притеснитель, тиран, супостат, пусть даже внешне правоверный христианин. Для князя Курбского антихристом был губитель, льющий кровь христианскую, и в послании к царю Ивану Грозному он сравнивал с антихристом Малюту Скуратова и других царских палачей.

Русское слово «антихрист», как и латинское antichristus происходит от греческого (взамен, против - Христос, Мессия), означающее нечто противоположное Мессии-Христу или христианину. На русской почве слово это нашло самое широкое применение. Под антихристом понимался как противник собственно христианского вероучения и христианской Церкви, то есть антихристианин (равно и отступник христианства, раскольник, еретик), так и шире — всякий некрещеный и неправославный человек, «нехристь», чужак, иноземец, представитель иной веры или религиозной конфессии, а также безбожник, атеист.

СПб., Алетейя, 2000. — 528 с.

Так что же такое "Антихрист"? Предлагаемый сборник содержит, как думается, ответ на этот вопрос. В первой части его собраны исторические материалы, которые рассказывают о "враге последних дней", даются основные труды, излагающие церковное учение об Антихристе. Часть произведений публикуется впервые в переводе на русский язык.

В наши дни усилились ожидания конца света, мировых потрясений и пришествия посланца Сатаны - Антихриста. Такие времена бывали и раньше, и они периодически повторяются. Явившегося Антихриста видели в Нероне, Мухаммеде, Филиппе II, патриархе Никоне, Наполеоне, Сталине.

Фото: В Кесарии Палестинской (Израиль) у дубликата надписи Понтия Пилата (I в.). Фото 2000 г.

Родился 30 июня 1962 года в Южном Казахстане в семье инженера-электрика. По отцовской линии выходец из уральских казаков (станица Новочеркасск). Прадед – Деревенсков Иван Петрович (р. 1881) – воевал в Первую мировую есаулом казачьих войск, был смертельно ранен на фронте и скончался в госпитале в 1916 г. Дед – Деревенсков Иван Иванович (1902-1987) служил в Красной Армии, в 1926-1928 гг. воевал в Средней Азии с отрядами басмачей и после демобилизации поселился в Южном Казахстане. Фамилия «Деревенский» (вместо «Деревенсков») – канцелярская неточность, допущенная при выдаче паспорта Георгию Ивановичу Деревенскову (1928-2009), отцу писателя. Все его родственники продолжают носить фамилию «Деревенсков».

Окончил среднюю школу в городе Кентау в 1979 году. В 1981-1986 гг. учился в КазПИ им. Абая (Алма-Ата) по специальностям «история» и «советское право». После окончания учебы работал штатным корреспондентом в газетах «Кентауская правда», «Панорама Шымкента», а также ведущим новостей на телестудии «Икар» (Кентау). К этому же времени относятся первые литературные опыты.

Писательский дебют состоялся в 1991 г. в Шымкенте, где вышла его брошюра «Загробный мир: Предания. Свидетельства. Факты». В то же время увлекается историей Древнего мира. В 1996 г. в «Лениздате» были изданы его романы «Ирод и Клеопатра» и «Фатале монструм», посвященные знаменитой египетской царице Клеопатре VII. В приложении к романам опубликовано его историческое эссе «Женщины в судьбе Марка Антония». В подражание (или в противовес) «Знаменитым грекам» и «Знаменитым римлянам» Плутарха в стиле древнегреческого автора написал сборник биографий «Знаменитые женщины древности» (1995-6 гг.). С 1995 года живет в Санкт-Петербурге и Гатчине.

Тогда же начинает заниматься евангельской историей, пишет повесть «Пилат» (1996 г.) в двух частях и несколько рассказов. Однако главным своим делом Б. Г. Деревенский считал издание сборника исторических документов, посвященных Иисусу Христу. После кропотливой работы по сбору и переводу материалов (частью нигде ранее не публиковавшихся) сборник «Иисус Христос в документах истории» выше в свет в 1998 г. в санкт-петербургском издательстве «Алетейя». С беспристрастностью независимого исследователя Б. Г. Деревенский опубликовал и снабдил подробными комментариями самые разнообразные документы: свидетельства еврейских, греческих и римских писателей I-II вв., выдержки из трудов раннехристианских авторов, рассказы апокрифических Евангелий (см.: Апокриф), сообщения Талмуда и Мидрашей. Отдельный раздел посвящен мусульманской литературе, повествующей о пророке ‘Исе ибн Марйам (см.: Иисус в исламе). Нашли свое место в сборнике и многочисленные фабрикации на евангельскую тематику (см.: Псевдо-Белецкий).

В беседах и интервью Б. Г. Деревенский заявлял, что сборник этот должен стать настольной книгой библеистов и всех, интересующихся историей христианства. Действительно, сборник был с интересом встречен широкой читательской аудиторией. Эту книгу стали цитировать как историки христианства, так и богословы. Но книга вызвала также активный протест тех, кто был недоволен, что апологетические цитаты соседствуют с враждебными христианству выдержками из талмудических источников, также оказывающимися историческими документами. В сборнике впервые в России был опубликован перевод еврейского анти-Евангелия «Толедот Йешу» в трех вариантах (см. также: Иисус бен Пантира). Пятое, дополненное и переработанное издание сборника (2007 г.) учитывает практически все критические замечания и предложения, прозвучавшие в научной литературе.

«Учение об Антихристе в древности и средневековье» (2000 г.) – другая работа Б. Г. Деревенского, на которую также обратили внимание историки и богословы. Кажется естественным, что от образа Христа писатель-религиовед обратился к образу его адского двойника – Антихриста. Таков путь размышлений о добре и зле, о любви и ненависти, о проблемах мессианизма и христианства. В 2007 г. в санкт-петербургском издательстве «Амфора» вышел переработанный вариант этого труда – «Книга об Антихристе».

К этому времени издательству «Амфора» стало известно тяготение Б. Г. Деревенского к исламу и его уважительное отношение к мусульманской традиции. В 2009 году в этом издательстве выходит в свет еще один сборник документов: «Мусульманский Иисус. Евангельская традиция в исламе». В обстановке обострения отношений между Западной и Восточной цивилизациями, когда ислам стал представляться на Западе как враждебная, агрессивная религия, Б. Г. Деревенский попытался показать, насколько ислам близок к христианству на самом деле («близок как никакая другая религия»), сколь многое мусульмане восприняли из евангельских сказаний и насколько прониклись учением о Мессии-Христе.