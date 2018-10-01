Античная христианство. Источники В «Анналах» Тацит пишет о христианах в связи с грандиозным пожаром в Риме в 64 г. Упоминается здесь и о Христе, казненном при Понтии Пилате и бывшим основателем религиозной общины. Отрывок этот отвергался многими исследователями как неподлинный, не принадлежащий перу Тацита. Соответствующая этому месту часть «Анналов» дошла до нас в единственном списке XI в., вышедшем из аббатства Монтекассино. Борис Деревенский - Иисус Христос в документах истории Составление, статья и комментарии Б. Г. Деревенского Издание шестое, исправленное и дополненное Cост., ст. и комм. Б. Г. Деревенского. — 6-е изд., исправ., доп. — СПб. : Алетейя, 2013. — 576 с. ; [2] с. цв. вкл. Серия «Античная христианство. Источники» ISBN 978-5-91419-817-3 Борис Деревенский - Иисус Христос в документах истории - Содержание Введение I. НЕКОТОРЫЕ СООБЩЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЙ В СВЕТЕ ИСТОРИИ

II. ИОСИФ ФЛАВИЙ О ХРИСТЕ

III. РИМСКИЕ И ДРУГИЕ НЕХРИСТИАНСКИЕ АВТОРЫ I-II вв.

IV. НОВОЗАВЕТНЫЕ АПОКРИФЫ II-V вв

V. ИИСУС В РАВВИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

VI. ИИСУС В ИСЛАМСКОЙ ТРАДИЦИИ

VII. ПСЕВДОИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Приложение. Гермидий, Ейшу и другие вымышленные свидетели воскресения Христа Б. Деревенский. «Се Человек»: Иисус Христос как историческая личность Иллюстрации Иконография Христа Указатель авторов текстов Указатель сочинений, авторство которых не установлено Именной указатель Указатель исследователей Список сокращений Источники Исследования (цитируемая и справочная литература) Борис Деревенский - Иисус Христос в документах истории - ИИСУС ХРИСТОС КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

И по сей день Иисус Христос остается одной из самых таинственных и необъяснимых личностей мировой истории. Феномен его по-прежнему не раскрыт и не объяснен, хотя о нем написаны горы книг, рассказано во много раз больше, чем о ком бы то ни было. Очень трудно найти другую такую фигуру, которую можно было бы поставить рядом с Иисусом по известности, которая бы привлекала к себе массовое внимание на протяжении многих веков. Подсчитано, например, что в последнем издании Британской энциклопедии Иисусу Христу посвящено 20 000 слов, больше, чем Аристотелю, Цицерону, Александру Македонскому или Наполеону. Образ Иисуса занимал и продолжает занимать в западной литературе такое же место, какое до недавнего времени в советской литературе занимал образ Ленина.

Для верующих Иисус Христос — сверхъестественная эсхатологическая фигура, справедливый судия и царственный правитель, появляющийся в «конце дней», при крушении нынешнего «греховного мира». И в то же время он Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, собственно говоря, полное и всеобъемлющее олицетворение Бога, мистическим образом присутствующее в повседневной жизни, с которым верующий может говорить, общаться, прибегать к его защите, получать наставления, страшиться его гнева.

В мировой истории было немало религиозных деятелей, притязавших на тот же титул, на те же функции и на то же к себе отношение даже после своей смерти («ухода из мира»), но ни один из них еще не достигал у своих последователей такой полноты выражения в качестве Господа Бога. Ни один не становился столь универсальным символом. Об Исиде, Заратуштре и пророке Мани в свое время рассказывались вещи не менее замечательные, и последователи их находились повсюду, и целые государства обращались в лоно их веры, но где теперь исекеи и манихеи? Канули в небытие. А Иисус Христос по-прежнему актуален.

Борис Деревенский - Иисус Христос в документах истории - Иисус в раввинской литературе - Талмуд Об Иисусе Христе в Талмуде рассказывается довольно невнятно. Нельзя даже с полной уверенностью сказать, что во всех фрагментах, в которых традиционно видят указания на основателя христианства, речь действительно идет о нем. Во всяком случае, представленный Талмудом образ Иисуса составлен из разного рода преданий, высказываний раввинов и просто слухов. Объединяет все эти сведения стойкое чувство неприязни, отношение к Иисусу как к еретику и вероотступнику, «сведшему Израиль с пути». Весьма вероятно, что в образе этом отразились черты нескольких деятелей, оппозиционных официальному иудаизму. Считается, что Иисус фигурирует в Талмуде под различными именами. Несколько раз упоминается Иешуа' бен (бар) Пантира, то есть «Иисус, сын Пантиры», а также Иешуа' ха-Ноцри (Иисус Назорей), или просто Иешуа'. Примечательно, что полное еврейское имя Иешуа' встречается только дважды (документ 1а), во всех остальных случаях дается сокращенная форма этого имени — Иешу. Это вообще является специфической особенностью раввинской традиции по отношению к основателю христианства; другие имена в Талмуде не сокращаются. Впоследствии возникло мнение, что в этом кроется какой-то тайный смысл. Если взять три буквы, из которых состоит сокращенное имя Иешу (Ieshu), то эти буквы окажутся начальными буквами трех слов, составляющих традиционную формулу проклятия: «да изгладится имя его и память его» (документ 9в). Но это позднейшее толкование. Скорее всего, сокращение имени Иешуа' было сделано из-за уничижительного, пренебрежительного отношения к нему раввинов.