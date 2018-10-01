Деревенский - Иисус Христос в документах истории - книги и модуль BibleQuote
Античная христианство. Источники
В «Анналах» Тацит пишет о христианах в связи с грандиозным пожаром в Риме в 64 г. Упоминается здесь и о Христе, казненном при Понтии Пилате и бывшим основателем религиозной общины. Отрывок этот отвергался многими исследователями как неподлинный, не принадлежащий перу Тацита. Соответствующая этому месту часть «Анналов» дошла до нас в единственном списке XI в., вышедшем из аббатства Монтекассино.
Борис Деревенский - Иисус Христос в документах истории
Составление, статья и комментарии Б. Г. Деревенского
Издание шестое, исправленное и дополненное
Cост., ст. и комм. Б. Г. Деревенского. — 6-е изд., исправ., доп. — СПб. : Алетейя, 2013. — 576 с. ; [2] с. цв. вкл.
Серия «Античная христианство. Источники»
ISBN 978-5-91419-817-3
Борис Деревенский - Иисус Христос в документах истории - Содержание
Введение
- I. НЕКОТОРЫЕ СООБЩЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЙ В СВЕТЕ ИСТОРИИ
- II. ИОСИФ ФЛАВИЙ О ХРИСТЕ
- III. РИМСКИЕ И ДРУГИЕ НЕХРИСТИАНСКИЕ АВТОРЫ I-II вв.
- IV. НОВОЗАВЕТНЫЕ АПОКРИФЫ II-V вв
- V. ИИСУС В РАВВИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
- VI. ИИСУС В ИСЛАМСКОЙ ТРАДИЦИИ
- VII. ПСЕВДОИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Приложение. Гермидий, Ейшу и другие вымышленные свидетели воскресения Христа
Б. Деревенский. «Се Человек»: Иисус Христос как историческая личность
Иллюстрации
Иконография Христа
Указатель авторов текстов
Указатель сочинений, авторство которых не установлено
Именной указатель
Указатель исследователей
Список сокращений
Источники
Исследования (цитируемая и справочная литература)
Борис Деревенский - Иисус Христос в документах истории - ИИСУС ХРИСТОС КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
И по сей день Иисус Христос остается одной из самых таинственных и необъяснимых личностей мировой истории. Феномен его по-прежнему не раскрыт и не объяснен, хотя о нем написаны горы книг, рассказано во много раз больше, чем о ком бы то ни было. Очень трудно найти другую такую фигуру, которую можно было бы поставить рядом с Иисусом по известности, которая бы привлекала к себе массовое внимание на протяжении многих веков. Подсчитано, например, что в последнем издании Британской энциклопедии Иисусу Христу посвящено 20 000 слов, больше, чем Аристотелю, Цицерону, Александру Македонскому или Наполеону. Образ Иисуса занимал и продолжает занимать в западной литературе такое же место, какое до недавнего времени в советской литературе занимал образ Ленина.
Для верующих Иисус Христос — сверхъестественная эсхатологическая фигура, справедливый судия и царственный правитель, появляющийся в «конце дней», при крушении нынешнего «греховного мира». И в то же время он Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, собственно говоря, полное и всеобъемлющее олицетворение Бога, мистическим образом присутствующее в повседневной жизни, с которым верующий может говорить, общаться, прибегать к его защите, получать наставления, страшиться его гнева.
В мировой истории было немало религиозных деятелей, притязавших на тот же титул, на те же функции и на то же к себе отношение даже после своей смерти («ухода из мира»), но ни один из них еще не достигал у своих последователей такой полноты выражения в качестве Господа Бога. Ни один не становился столь универсальным символом. Об Исиде, Заратуштре и пророке Мани в свое время рассказывались вещи не менее замечательные, и последователи их находились повсюду, и целые государства обращались в лоно их веры, но где теперь исекеи и манихеи? Канули в небытие. А Иисус Христос по-прежнему актуален.
Борис Деревенский - Иисус Христос в документах истории - Иисус в раввинской литературе - Талмуд
Об Иисусе Христе в Талмуде рассказывается довольно невнятно. Нельзя даже с полной уверенностью сказать, что во всех фрагментах, в которых традиционно видят указания на основателя христианства, речь действительно идет о нем. Во всяком случае, представленный Талмудом образ Иисуса составлен из разного рода преданий, высказываний раввинов и просто слухов. Объединяет все эти сведения стойкое чувство неприязни, отношение к Иисусу как к еретику и вероотступнику, «сведшему Израиль с пути». Весьма вероятно, что в образе этом отразились черты нескольких деятелей, оппозиционных официальному иудаизму.
Считается, что Иисус фигурирует в Талмуде под различными именами. Несколько раз упоминается Иешуа' бен (бар) Пантира, то есть «Иисус, сын Пантиры», а также Иешуа' ха-Ноцри (Иисус Назорей), или просто Иешуа'. Примечательно, что полное еврейское имя Иешуа' встречается только дважды (документ 1а), во всех остальных случаях дается сокращенная форма этого имени — Иешу. Это вообще является специфической особенностью раввинской традиции по отношению к основателю христианства; другие имена в Талмуде не сокращаются. Впоследствии возникло мнение, что в этом кроется какой-то тайный смысл. Если взять три буквы, из которых состоит сокращенное имя Иешу (Ieshu), то эти буквы окажутся начальными буквами трех слов, составляющих традиционную формулу проклятия: «да изгладится имя его и память его» (документ 9в). Но это позднейшее толкование. Скорее всего, сокращение имени Иешуа' было сделано из-за уничижительного, пренебрежительного отношения к нему раввинов.
Книга, а также
26.05.12 Модуль в UTF-8 с книгой Рановича А. Б. "Раннее христианство" и Деревенского Б. Г. "Иисус Христос в документах истории" для BQ6 и Андроида
спасибо