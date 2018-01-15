Русское слово «антихрист», как и латинское antichristus, происходит от греческого Αντίχριστος (Αντί— «взамен, против» и χριστος — Христос, Мессия), означающего нечто противоположное Мессии-Христу или христианину. На русской почве слово это нашло самое широкое применение.



Под антихристом понимался как противник Церкви и христианского вероучения, то есть антихристианин (равно и отступник христианства, раскольник, еретик), так и шире — всякий некрещёный и неправославный человек, «нехристь», чужак, иноземец, представитель иной веры или религиозной конфессии, а также безбожник, атеист.



Часто именем антихриста нарекался жестокий притеснитель, тиран, супостат, пусть даже внешне правоверный христианин.



Каноническое определение термина «антихрист» мы находим в Соборных посланиях апостола Иоанна, там, где этот термин впервые появился. Антихрист, во-первых, это «лжец, отвергающий, что Иисус есть Христос, отвергающий Отца и Сына» (1 Ин 2:22), во-вторых, это «обольститель», под которым понимается человек, «не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти» (2 Ин 1:7). Как мы видим, термин «антихрист» был собирательным. Впрочем, послание Иоанна заставляет думать, что термин этот прилагался и к какой-то определённой личности, которая должна появиться в будущем: «Дети! последнее время. И как вы слышали, что придёт Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время» (1 Ин 2:18). Слова эти примечательны во многих отношениях. Помимо того, что из многих антихристов выделяется один, очевидно наиболее враждебный и опасный Церкви, далее указывается также, что он придёт в «последнее время», то есть перед «кончиной века» — концом существующего мира. Этого-то будущего Антихриста, отличного от прошлых и настоящих антихристов, мы будем писать с заглавной буквы, как это было принято в старину, особенно в латинских сочинениях, и как по сей день делается на Западе. Об этом-то лице, собственно говоря, и пойдёт речь.

Борис Деревенский - Книга об Антихристе

[Антология] / [сост., вступ. ст., коммент. Б. Деревенского].

СПб.: ООО «Издательство «Пальмира»

М.: ООО «Книга по Требованию», 2016. — 653 с. — (Серия «Александрийская библиотека»).

ISBN 978-5-521-00065-4



Борис Деревенский - Книга об Антихристе - Содержание

Борис Деревенский - Последний враг Церкви: «венец зла»

I. ПРООБРАЗЫ

Ветхозаветные ассоциации. Ис 10:12—19; Ис 14:3—27; Иез 28:1-19

«Небольшой рог» и «наглый царь» Книги пророка Даниила. Дан 2:26—45; 7:1—9:2; 9:21—27; 10:20-12:13

«Коварный муж» и «новый рог» Сивиллиных книг. Сив 3:381-400; Сив 3:608-623; Сив 5:88-110

Велиар Сивиллиных книг. Сив 2:165—173. — Сив 3:63-77

«Беззаконник» и «дракон» в Псалмах Соломона. Пс.Сол II, VIII, XVII

«Царь, которого не ожидают» Апокалипсиса Ездры. ЗЕзд 5:1-13; 11:1-12:38

«Кедр» сирийского Апокалипсиса Баруха. 2 Бар 35:1—40:4

II. СЛАГАЕМЫЕ УЧЕНИЯ ОБ АНТИХРИСТЕ (НОВЫЙ ЗАВЕТ И НОВОЗАВЕТНЫЕ АПОКРИФЫ)

Антихрист в новозаветной литературе

Лжехристы и лжепророки. Мф 7:15—20. — Мф 24:24; Мк 13:22. —2Пет 2:1-3

«Человек греха, сын погибели». 2 Фес 2:3—12

Антихристы. 1 Ин 2:18—23; 4:1—6; 2 Ин 1:7

«Зверь». Варн 4:1-5. — Отк 11:1-13; 13:1-18; 14:6-12; 16:10—16; 17:1-18; 19:17-21. — Герм 4:1-3

«Мирообольститель». Дид 16:4

Воплощенный Велиар. Воз. Ис 3:11—17; 4:1—18

Дополнение. «Последние времена». Мк 13:1—37. — Мф 24:1-42. — Лк 21:5-36. — 2 Пет 3:3-13. —

Иуд 1:17-19. — 1 Тим 4:1-5. — 2 Тим 3:1-9

III. РАННЕХРИСТИАНСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АНТИХРИСТЕ

От Иустина Философа до Оригена

Иустин Философ. Разговор с Трифоном иудеем

Ириней Лионский. Против ересей

Тертуллиан. О воскресении плоти

Ипполит Римский. О Христе и Антихристе. — Толкование на Книгу пророка Даниила

Ориген. Толкование на Евангелие от Матфея. — Против Цельса

IV. АНТИХРИСТ В ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

От Ефрема Сирина до Андрея Кесарийского

Ефрем Сирин. Слово [38] на пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие Антихриста. — Слово [91] на пришествие Господне (1). — Слово [92] на пришествие Господне (2). — Толкование на Второе послание к Фессалоникийцам апостола Павла

Кирилл Иерусалимский. Поучения

Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна. — Беседы на Второе послание к Фессалоникийцам апостола Павла. — Слово о лжепророках и лжеучителях

Феодорит Кирский. Толкование на видения пророка Даниила. — Собрание еретических толков

Иоанн Дамаскин. Изложение православной веры

Андрей Кесарийский. Толкование на Откровение святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

ПРИЛОЖЕНИЕ

Псевдо-Ипполит. Слово о кончине мира, и об Антихристе, и о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа

Откровение Псевдо-Иоанна.

Откровение святого Иоанна Богослова

Откровение Псевдо-Мефодия. Слово Мефодия Патарского о царстве народов и последних временах

Видение Псевдо-Даниила. Последнее видение пророка Даниила. — Видение пророка Даниила о последних временах и кончине века. — Codex Canonicianus

Провидение о Цареграде. Житие Андрея Юродивого

V. АНТИХРИСТ В ЗАПАДНОХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

От Лактанция до Фомы Аквинского

Лактанций. Божественные установления. — О смертях гонителей

Викторин Патавийский. Толкование на Откровение Иоанна Богослова

Иероним Стридонский. Толкование на Книгу пророка Даниила. — Письмо к Алгазии

Августин Гиппонский. О граде Божием

Сульпиций Север. Диалоги

Кассиодор. Заключение об Откровении [Иоанна Богослова]

Хаймон Хальберштадский. Изъяснение Второго послания к Фессалоникийцам апостола Павла

Валафрид Страбон. Толкование на Второе послание к Фессалоникийцам апостола Павла

Адсон из Монтье-эн-Дера. О месте и времени Антихриста

Гонорий Отенский. Elucidarium

Фома Аквинский. Сумма теологии

Амвросиаст. Толкование на Второе послание к Фессалоникийцам апостола Павла

Псевдо-Амвросий. Толкование на Откровение Иоанна Богослова

Именной указатель

Основные термины и понятия

Цитируемая и справочная литература

Борис Деревенский - Книга об Антихристе - Антихрист в новозаветной литературе

В Новом Завете нет единого и связного рассказа об Антихристе. Можно сказать, что Антихрист как таковой, Антихрист в его позднейшем понимании в священных книгах христианства ещё отсутствует (хотя самый термин Αντίχριστος и употребляется). В различных эсхатологических пророчествах Нового Завета возникают фигуры и образы неких экстраординарных противников Церкви, но связь между этими фигурами достаточно условна. Почти у каждого автора, затрагивающего эту тему, имеется свой отдельный взгляд на вещи и свои собственные критерии, которые не только отличаются от критериев других авторов, но нередко вступают с ними в противоречие.

Сама по себе идея появления в «конце дней» чрезвычайного врага заимствована христианством из еврейской эсхатологии. Исследователи выделяют здесь две группы источников: ветхозаветные пророчества и межзаветную апокалиптическую литературу.



К числу первых источников относятся указания пророков, что торжество враждебных Богу сил прекратится не раньше, чем весь мир окончательно развратится (Мих 7:4—6), а перед наступлением «дня Господнего» на Иерусалим состоится последнее великое нашествие языческих полчищ под водительством Гога Антихрист в новозаветной литературе (Иез 38:39; Зах 12:14). «Естественно, — отмечал Л. Гинцберг, — что противопоставление мира современного миру будущему, Сатаны — Богу, язычества — Израилю, вызвало к жизни образы известных представителей этих идей. Если Господь Бог готов самолично принять участие в решительном бою, то Его противником будет не кто иной, как Сатана; если же Господь Бог заменён Мессией, то из этого обязательно следует, что и Сатана должен иметь такого же своего заместителя, каким является Мессия для Бога, другими словами — Антихриста». Христианство усвоило эти представления с той лишь разницей, что место Израиля, испытывающего в «конце дней» ужасные бедствия и гнёт могущественного врага, теперь заняла Церковь.



Вторая группа источников включает в себя различные еврейские апокалипсисы II в. до н. э. — I в. н. э., в которых представлены образы эсхатологических супостатов: «четвёртого зверя», «наглого царя», «дракона», «беззаконника», Велиара и пр. (см. раздел I).



Эти образы не только создали общий фон христианских представлений об Антихристе, но непосредственным образом вошли в христианскую проповедь и заняли прочное место в церковной литературе. Конечно, они подверглись при этом соответствующей обработке. Если раньше они воспринимались как противники народа Божьего и его святынь, то теперь были переосмыслены как противники Церкви и личные антагонисты Христа.