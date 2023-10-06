В этот сборник вошли отрывки из произведений мусульманских авторов, являющихся источниками наших знаний о жизни и культуре тех времен. Источники эти самые разнообразные: религиозные и этические сочинения, исторические хроники, истории пророков и святых, антологии мудрых высказываний, произведения в жанре адаба (мусульманского свода обычаев и правил этикета), сочинения представителей суфизма (мусульманского мистицизма) и др. Произведения авторов, творивших на пространстве от Испании до Китая, по времени охватывают целое тысячелетие: с VIII по XVIII вв. Представленные нами отрывки взяты из этих трудов. Иногда это одно или два предложения, иногда — довольно подробные рассказы об Иисусе.

Борис Деревенский - Мусульманский Иисус - антология Составление, вступительная статья, перевод и комментарии Б. Г. Деревенского СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2009. — 271 с. — (Серия «Александрийская библиотека») ISBN 978-5-367-01129-6

Борис Деревенский - Мусульманский Иисус - антология - Содержание

Б. Деревенский. Евангельский Иисус в мусульманских источниках

I. Жизнь и деяния Иисуса 1. Мария и Иосиф Обручник 2. Иисус в утробе Марии 3. Восьмимесячный ребенок 4. Падение идолов 5. Мария в поисках Иисуса 6. Искушение в пустыне (1) 7. Искушение в пустьше (2) 8. Хлеб в пустыне 9. Первенство веры (человек, уличенный в воровстве) 10. Качества, не угодные Богу 11. Иисус и Иоанн Креститель (1) 12. Что умножает благодарность 13. Иисус и Иоанн Креститель (2) 14. Улыбка Иоанна и хмурость Иисуса 15. Засуха и урожай 16. О времени последнего часа 17. Об упоминании последнего часа 18. Воскрешение брата 19. Сын плотника 20. Разговор с воскресшим Симом (1) 21. Разговор с воскресшим Симом (2) 22. Хождение по воде (1) 23. Хождение по воде (2) 24. Хождение по воде (3) 25. Не делай другому того, чего себе не желаешь 26. Приготовление пищи ученикам 27. Наставление ученикам 28. Кафедры проповедников 29. Побивание прелюбодея 30. Настоящее убежище 31. Оплакивание грехов 32. Посещение блудницы 33. Преданность Богу 34. Апостолы Иоанн и Симон-Петр 35. Призвание апостолов 36. Говорение на иных языках 37. Женщина, пережившая многих мужей 38. В Царстве Небесном 39. Проповедь Иисуса 40. Моление о дожде 41. Исцеление прокаженного 42. Умывание рук и ног ученикам 43. Мысль о смерти 44. Ожидание смерти 45. Отшествие Мессии 46. Последние дни Иисуса II. Притчи и наставления 47. Блажен, кто оплакивает свои грехи 48. Чтобы сердца не огрубели (1) 49. Чтобы сердца не огрубели (2) 50. Путь истинный 51. Кто сеет зло 52. Будьте милосердны 53. О посте 54. О милостыне и посте 55. Самое чистое из дел 56. Любите друг друга 57. Соль земли 58. Мудрость царей 59. Ищите любовь Божию 60. О чистой воде 61. Ешьте ячменный хлеб 62. Как птицы небесные 63. Самый большой соблазнитель 64. Молитва Иисуса 65. Верующий дважды блажен 66. Смирение перед Богом 67. О милосердии 68. О знании 69. Вчера, сегодня, завтра 70. Великим наречется в Царстве Небесном 71. Осуждение богатства (1) 72. В деньгах — болезнь 73. Легче верблюду пройти в игольное ушко 74. Трудно богатому взойти в небеса 75. Не смотрите на богатство 76. Не бросайте жемчуга перед свиньями 77. Простите тем, кто сделал вам зло 78. Воля Божия 79. Кто обладает Божиим сокровищем 80. Сокровище на небе 81. О разрушении храма 82. О хлебе насущном 83. Посевы Сатаны 84. «Горе вам!» 85. Больший из вас да будет вам слуга 86. Недостойные вожди 87. Осуждение фарисеев (1) 88. Осуждение лицемеров 89. Осуждение фарисеев (2) 90. Нечестивые учители 91. Кто слушает и исполняет 92. Привыкайте к вражде 93. Кто видит сердцем 94. Мир — это мост 95. Благословляйте проклинающих вас 96. Будьте скромными 97. Глаз твой соблазняет тебя (1) 98. Глаз твой соблазняет тебя (2) 99. Кто не был создан 100. Против лжесвидетельства 101. Добрые дела 102. О возрасте человека 103. К кому милостив Бог 104. Не отвечайте злом на зло 105. Не платите злодею злом 106. Слепой с лампой 107. Проклятые и спасенные 108. Смеяться грешно 109. Я перевернул мир 110. Обратитесь к вашим сердцам 111. Плоть поедает плоть 112. Самый благородный из людей 113. Не злословьте 114. Приучайте язык к хорошему 115. Будьте простыми, как голуби 116. Будьте рассудительными, как змеи 117. Камень в здании 118. Больше говорите с Богом 119. О прелюбодеянии и клятвах 120. О воскресении 121. Не все деревья плодоносны 122. Мнимый ученый (1) 123. Мнимый ученый (2) 124. Ради отдаленного обещания 125. О благочестии 126. Милосердие прогоняет диавола 127. О семени и мудрости 128. Гордость сердца 129. Смягчайте сердца 130. О терпении 131. Мудрость произрастает в сердце 132. Блаженны очи 133. Кто подобен Иисусу 134. Не учите мудрости недостойных ее 135. Путь освобождения от грехов 136. Не беспокойтесь о завтрашнем дне 137. Сколько ламп погашено ветром! 138. Начальник жизни 139. Обращение Бога к миру 140. Лжеверующий 141. Отвращение к похвале 142. Две горстки пыли 143. Скажи горе: сдвинься! 144. Будь мягким 145. Родиться во второй раз 146. Рождение в духе 147. Пророк без чести 148. Спасайте свою душу 149. Гнев и его источник 150. Кольцо Иисуса 151. Не смотрите на грехи других 152. Осуждение богатства (2) 153. Человеческие пороки 154. Процеживайте слова III. Мир нынешний и мир будущий 155. Желайте будущего мира 156. Сыны будущей жизни 157. Дом на волнах моря 158. Дом, построенный на воде 159. Вода и огонь 160. Вы трудитесь для дольнего мира 161. Сладость и горечь мира 162. Терпение в несчастии 163. Смотрите внутрь мира 164. Милосердный 165. Богатые не войдут в Царство Небесное 166. Две жены 167. Соперничающие миры IV. Аскетизм 168. Четыре похвальных качества 169. Иисус не нуждается в осле 170. Спать на навозной куче 171. Не горюйте о неудаче 172. Ни жены, ни дома 173. Самое дорогое слово 174. Одеяние Иисуса 175. Образ жизни Иисуса (1) 176. Упрек в бедности 177. Без дома (1) 178. Без дома (2) 179. Признак отшельников 180. Будьте отшельниками 181. О Сатане 182. О камне под головой 183. О ненависти к миру 184. Повседневность Иисуса 185. Носите одежду из грубой шерсти 186. Мир — свинья 187. О посте Иисуса 188. Будьте голодны и наги 189. Образ жизни Иисуса (2) 190. Горе тому, кто любит мир! 191. В тени стены 192. Гребенка и чашка 193. Два любимых друга Иисуса 194. Дом на пути наводнения V. Разные истории 195. Подставь другую щеку 196/Золото в пустыне 197. Проклятый 198. Иисус, Иоанн и дикая газель 199. Иисус и корова 200. Иисус и свинья 201. Золото и глина ПРИЛОЖЕНИЕ Отрывок из арабо-христианского Евангелия IX в. Отрывки из «Книги Свитков» Книга Свитков, одна из книг св. Климента Сведения об авторах фрагментов Соответствие фрагментов М. Асина фрагментам сборника Соответствие фрагментов Т. Халиди фрагментам сборника Указатель библейских цитат и параллелей Указатель цитат из Корана Список арабских источников

Борис Деревенский - Мусульманский Иисус - антология - Предисловие

Понятно, что все сообщения об Иисусе в трудах мусульманских писателей прошли через исламское «сито».

И все-таки эти рассказы и речения имеют не мусульманское, а христианское происхождение. Большей частью они пришли к мусульманам из преданий сирийских и арабских христиан, а те, в свою очередь, были связаны с богатой традицией раннехристианской и византийской Церкви. На евангельский характер большинства речений Иисуса, передаваемых мусульманскими авторами, указывает их лексическая и смысловая близость к тексту четырех канонических Евангелий, а также к другим писаниям ранних христиан, в том числе и апокрифическим.

Так, очень трудно, опираясь на Коран, Сунну и собственно мусульманскую традицию, сложить рассказ об умывании Иисусом рук и ног учеников, а также о его заповеди не противиться злому, предсказании разрушения храма и мн. др. Эти рассказы демонстрируют связь с Новым Заветом и ранне-церковными писаниями. То есть эти рассказы — христианские по происхождению.

Надо думать, что мусульманские авторы (большая их часть) не читали непосредственно Евангелия и трудов ранних христиан. Они обращались к сложившейся к тому времени традиции — мусульманской традиции, объединяющей в себе как устные, так и письменные рассказы и легенды о пророке Иисусе, сыне Марии. Эта традиция, собственно, и составляет предмет нашего исследования. Особенно та ее часть, которая возникла под влиянием христианских сказаний. Нас интересует также то, насколько велико было проникновение христианских преданий в среду мусульман, как и почему оно произошло.

История ислама — это не столько история завоевания и самоутверждения, сколько история ученичества (по крайней мере, на первых порах), вдумчивого диалога с окружающим миром.