Русско-английский теологический словарь такого объема издается впервые. Его появление вызвано растущим интересом к переводу литературы религиозного и богословского содержания, а также дидактическими задачами преподавания английского языка в лингвистических учебных заведениях светской и духовного направленности.

С.А. Матвеев - Русско-английский теологический словарь. Христианство - Иудаизм

Москва: Свет, 2019 г. — 576 с.

ISBN 978-5-413-02013-5

С.А. Матвеев - Русско-английский теологический словарь. Христианство - Иудаизм - Предисловие

Словарь содержит около 30 000 лексических единиц и словоупотреблений, проиллюстрированных многочисленными примерами из Священных Писаний. При подборе материала за основу взяты тексты Библии (Ветхий и Новый Завет) Синодального издания (рус. яз.) и The Holy Bible (King James Version и New King James Version).

Приводятся подробные соответствия слов, объясняются их значения и употребления, основной акцент приходится на использование лексики в ее богословской коннотации.

Словарь позволяет выполнять перевод теологической литературы по общепринятым богословским концепциям любого уровня сложности. Ключевые термины и фразы, используемые в обиходе двух мировых религий, по необходимости, получают четкое лингвистическое толкование. Особое внимание уделяется богословским терминам, адекватного перевода которых ранее в выпускаемых словарях не предлагалось. Систематизация и презентация лексического материала по темам «Христианство» и «Иудаизм» отвечает современным филологическим потребностям. Словарь может быть также использован для составления проповедей, подготовки к сдаче экзаменов студентами богословских учебных заведений, и рассчитан как на русско-, так и на англоязычных читателей.