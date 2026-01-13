В основу русского издания "Нового библейского комментария" положен материал второго пересмотренного и исправленного английского издания New Bible Commentary (Inter-Varsity Press).

Предлагаемый Комментарий назван "новым", так как составлен он с учетом всех последних открытий, которые хотя бы в какой-то мере проливают свет на библейские события.

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Комментарий ко всей Библии потребовал чрезвычайного лаконизма и строгого отбора материала. Мы решили сосредоточиться на «плавном течении» книг и фрагментов, чтобы оказать, таким образом, существенную помощь в понимании Библии. Слишком часто читатели Библии (и не только начинающие) страдают из-за отсутствия руководства, которое помогло бы им увидеть за деревьями лес. Мы надеемся, что если наш Комментарий будет использован с этой целью, он принесет читателю немалую пользу. Тем не менее насколько позволял объем, мы старались не пренебрегать подробным рассмотрением трудностей текста. Во всяком случае, мы снабдили все статьи списками дополнительной литературы. Как правило, эти списки отражают постепенно повышающийся уровень требований, предъявляемых к читателю. Книги в начале каждого списка рассчитаны на удовлетворение запросов тех читателей, которые захотят перейти от этого Комментария к более обстоятельному знакомству со Священным Писанием. Это, по существу, и есть наши главные мотивы и убеждения. Мы считаем, что и для каждого христианина, и для церкви в целом нет в наше время ничего более важного, чем знать, любить и подчиняться Библии как Божьему Слову. Именно этому делу мы желаем служить и именно ради этого мы с молитвой отправляем наш Комментарий в путь.

Это второе, пересмотренное и исправленное издание New Bible Commentary, впервые опубликованного в 1953 году. Как редакторы, мы пользуемся привилегией стоять у самого истока славной традиции. Мы глубоко чтим память Франсиса Дэйвидсона, Эрнеста Кевэна, Аллана Стиббса и Доналда Гатри (Francis Davidson, Ernest Kevan, Alan Stibbs, Donald Guthrie), истинных знатоков Слова Божьего, которые ныне вкушают блаженство на небе. Мы с благодарностью вспоминаем о сотрудничестве и консультациях Доналда Вайсмана (Donald Wiseman) в период выхода в свет New Bible Commentary Revised. Наше уважение к этим людям и к их дарованным Богом талантам разделяют во всем мире миллионы благодарных читателей. В этом издании New Bible Commentary ничего не осталось от издания 1953 года и почти ничего — от издания 1970 года. Мы перешли от Revised Standard Version к New International Version как к основной английской Библии, и Бог призвал к работе новый международный коллектив авторов. Даже в том случае, когда автор статьи тот же, что и в 1970 году, статья либо переписана заново, либо полностью пересмотрена и исправлена.

Новый Библейский комментарий - В 3 частях

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2000. — 646 с, ил. — (Энциклопедия христианства).

ISBN 5-88869-070-8.

NEW BIBLE COMMENTARY

INTER-VARSITY PRESS, LEICESTER, ENGLAND INTERVARSITY PRESS, DOWNERS GROVE, ILLINOIS, USA

This translation of the New Bible Commentary first published in 1953 is published by arrangement with Inter-Varsity Press, Leicester, United Kingdom

Перевод с английского

Научный консультант Н. В. Кашовская

Переводчики: A.A. Баев, Т. Г. Батухтина, Л. М. Чупрова, Р. Б. Шемпель