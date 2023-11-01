Питер Крифт безукоризненно трактует проблемы добра и зла, избегая при этом и категоричности, и пошлости. Теперь, когда упорно не слышат друг друга те, для кого вообще нет греха, и те, кто хотел бы изничтожить грех силой, особенно радуют богословы, сочетающие ужас перед злом с любовью к людям, суровость евангельских предупреждений с евангельской милостью. Такими были Честертон и Льюис; таков и Питер Крифт, которого с ними часто сравнивают.





Крифт Питер. Трактаты. Небеса, по которым мы так тоскуем. Три толкования жизни

Пер. с англ. - 2-е изд.- М.: Издательство ББИ, 2013. - 264 с.

ISBN 978-5-89647-293-3

"Питер Крифт сочетает милость с четкостью, именно так, как говорит о том энциклика Иоанна Павла II «Veritatis Splendor». Повторим, это — редко сейчас, и особенно нужно. Наверное, еще и поэтому он так заметен в необозримой массе религиозных книг, так популярен там, у себя, и так нужен у нас.



... Книга о небесах проверена на практике — многие люди (здесь, в Литве и России), брали из нее ответы на часто задаваемые вопросы. Кроме того, она — особенно обстоятельна. Правда, читателям все равно не хватило, и через десять лет Крифт написал продолжение, которое, перефразируя название известного фильма, озаглавил: «Все, что вы хотите узнать о рае, но боитесь спросить». Там, в основном, он разъясняет достаточно частные вещи. «Три толкования жизни», не теряя обстоятельности, по-честертоновски красивы и лаконичны. «Экуменический джихад» мы решились дать в пересказе — он, как раз, хорош не обстоятельностью, а неожиданностью и проповедническим вызовом. Надеюсь, знакомство с Питером Крифтом на этом не кончится, и он встанет для русских христиан в тот же ряд, что Честертон, Льюис, Тагуэлл или Дороти Сэйерс".

Н. Трауберг



Трактаты. Небеса, по которым мы так тоскуем. Три толкования жизни - Содержание

Питер Крифт, современный католический мыслитель

НЕБЕСА, ПО КОТОРЫМ МЫ ТАК ТОСКУЕМ

ТРИ ТОЛКОВАНИЯ ЖИЗНИ

Введение

Глава 1 (Екклесиаст)

Глава2 (Иов)

Глава 3 (Песнь песней)

Н. Трауберг О КНИГЕ «ЭКУМЕНИЧЕСКИЙ ДЖИХАД»



Питер Крифт - это, наверное, наиболее яркий христианский апологет современности, профессор философии в Бостонском Колледже, вырос в реформатской традиции, но потом перешел в католичество, автор множества книг, из который на русский переведена, насколько мне известно, только "Небеса, по которым мы так тоскуем".



Крифт вполне оправдывает репутацию "Нового Льюиса", тем более что многие идеи, появлявшиеся у Льюиса, он и развивает - медленно, тщательно, и, что немаловажно, понятно. (Иногда пытаясь читать философскую апологетику по-английски, не приобретаешь ничего, кроме глубокого смирения, но тут язык довольно простой). Очень приятный стиль - простой, но в то же время без нарочитого заигрывания с читателем, ясное изложение аргументации, за которой очень приятно следить, и это удивительное чувство открытия, когда видишь вещи в другой стороны и думаешь "как же я раньше этого не видел".

Сергей Худиев

Питер Крифт



«Христианство – религия прыжков. В других религиях царят божественный закон и человеческие усилия или божественный покой и человеческое счастье, у нас же снова и снова скачет Бог; скачут и люди. Прежде всего Бог вечно выскакивает из Себя – в Себя. Каждое Лицо Троицы самозабвенно отдает Себя другому.



Рожденный Бог предвечно предает Себя Богу рождающему; и Отец славит Сына, как Сын славит Отца (Ин. 17:1,4,5)...



Кроме того, сотворение мира – прыжок от небытия к бытию. Сделать что-то из чего-то – как идти или гулять; создать из ничего – как прыгнуть. В человеческом творчестве и тут есть отдаленное подобие; при всех своих предпосылках, творческая идея возникает не постепенно, а внезапно и непредсказуемо.



Всякое рождение, сколь угодно медленное – прыжок из небытия в бытие. Вот почему Христос избрал этот образ для спасения, когда говорил с Никодимом (Ин. 3:3). Спасение, новое рождение, освящающая благодать – все выражает одно и то же, то самое, о чем и возвещает христианство: обожение человека через вочеловечение Бога. Человек может прыгнуть к Богу, ибо Сам Бог прыгнул к нам, людям... Мы прыгаем в духовную жизнь из духовной смерти, а это никак не меньше, чем прыгнуть из физической смерти в физическую жизнь.



Прыжок и воплощение, перенесшее вечную жизнь сюда, во время. Представьте только, Бог прыгнул через бездну, с утеса вечности на утес времени!



Прыжок и сама вера... Бог просит нас... чтобы мы беззаботно отдались Ему, самозабвенно «выскочили из себя»... Мы кидаемся к Богу, потому что Он кинулся к нам на помощь...



Это намного удивительней, чем такая история: мятежный червяк получил возможность стать человеком, потому что один человек стал червем и умер червем (точней – его убили мятежные черви), чтобы червям не только простили их мятеж, но еще и помогли стать людьми. Что ни говори, расстояние между червем и человеком конечно, между человеком и Богом – бесконечно. Однако цель наша и удел – перепрыгнуть через эту бездну. Для этого надо не «стать получше», но умереть и воскреснуть, преобразиться...».

Модуль Цитата из Библии BibleQuote

Модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид - 08/07/2012