Эта уникальная книга предоставляет идеальную возможность познакомиться с мыслителями и писателями, которые явились выразителями христианской истории и западной культуры, а также с книгами, документами, утверждениями и вероучениями, оставленными без внимания другими исследователями. Мыслители с первого по двадцатый век, из Палестины, Европы, Азии и Африки говорят с нами сегодня со страниц этой книги.

Зачем читать о деятелях прошлого, имен которых в этой книге наберется не меньше сотни? Не ограничиться ли чтением о настоящем? Почему нужно знать о людях, с которыми мы можем не согласиться?.. Нам необходимо читать о прошлом, чтобы понять настоящее. Народ без знания истории похож на человека, потерявшего память. Многие религии, существующие в нашем обществе, мы сможем понять до конца только тогда, когда узнаем, как они возникли. Знание истории поможет нам понять и самих себя, и тех, с кем мы можем быть не согласны.

Нам необходимо читать о прошлом также и для того, чтобы избежать ошибок в настоящем. Изучая мысли ушедших поколений, мы сможем осознать, какие из наших взглядов неверны, и увидеть лелеемые нами идеи в их истинном свете. Чтобы признать, что наше видение вещей далеко от истины и что стоит поучиться у людей, перспективы которых отличаются от наших, не нужно быть чрезвычайно скромным. Как нам следует рассматривать прошлое? Существует два подхода к истории.

Некоторые принимают ее за зеркало, в котором любуются собственным отражением. Изучая лишь отдельные периоды и отдельных личностей, они воссоздают события прошлого по своему разумению для прославления самих себя. Но, превратив историю в кривое зеркало, мы увидим лишь ее искаженное отражение. Верный подход заключается в восприятии истории как окна, через которое можно увидеть нечто иное. Мы можем учиться у истории, она, подобно поездке за рубеж, показывает нам, что наш способ решения вопросов не единственно возможный.

Если мы скромны, то не станем заявлять, как друзья Иова: "Мы ‑ люди, и с нами умрет мудрость". Карл Барт заметил, что наше отношение к библейским предкам сформулировано в пятой заповеди: почитай твоих отца и мать. Эта заповедь распространяется на детей даже тогда, когда они покидают родительский дом. А вот для взрослого человека почитать своих родителей не значит подчиняться им всегда. Временами нам следует сказать: "Мы должны повиноваться Богу, а не человеку".

Тони Лейн - Христианские мыслители

Пер. с англ. - СПб.: «Мирт», 1997. — 352 с.

ISBN: 5-88869-016-3

Тони Лейн - Христианские мыслители - Введение

ЧАСТЬ 1. ЦЕРКОВЬ ОТЦОВ ДО 500 ГОДА НАШЕЙ ЭРЫ

ПЛАТОНИЗМ И ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

СВЯТЫЕ ОТЦЫ

ИУСТИН МУЧЕНИК

ИРИНЕЙ ЛИОНСКИЙ

ТЕРТУЛЛИАН

КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

ОРИГЕН

КИПРИАН

ЕВСЕВИЙ КЕСАРИЙСКИЙ

НИКЕЙСКИЙ СОБОР (325 г)

АФАНАСИЙ

ЕФРЕМ СИРИИ

КАППАДОКИЙСКИЕ ОТЦЫ

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ СОБОР (381 г )

АМВРОСИЙ

ИОАНН ЗЛАТОУСТ

ИЕРОНИМ

АВГУСТИН

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

ЭФЕССКИЙ СОБОР (431)

ФЕОДОРИТ КИРСКИЙ

ЛЕВ ВЕЛИКИЙ

ХАЛКИДОНСКИЙ СОБОР (451)

АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ

ЧАСТЬ 2. ВОСТОЧНАЯ ТРАДИЦИЯ С 500 ГОДА НАШЕЙ ЭРЫ

ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ СОБОР (553)

МАКСИМ ИСПОВЕДНИК

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ СОБОР (680-81)

ИОАНН ДАМАСКИН

НИКЕЙСКИЙ СОБОР (787)

СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ83

ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

ИСПОВЕДАНИЕ ДОСИФЕЯ (1672)

ЧАСТЬ 3. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАПАД 500-1500

АФАНАСЬЕВСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ

БОЭЦИЙ

ОРАНЖСКИЙ СОБОР (529)

БЕНЕДИКТ НУРСИЙСКИЙ

ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ

ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА

АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ

ПЕТР АБЕЛЯР

БЕРНАРД КЛЕРВОСКИЙ

ПЕТР ЛОМБАРДСКИЙ

ИОАХИМ ФЛОРСКИЙ

ЧЕТВЕРТЫЙ ЛАТЕРАНСКИЙ СОБОР (1215)

ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ

БОНАВЕНТУРА

ФОМА АКВИНСКИЙ

ИОАНН ДУНС СКОТ

УИЛЬЯМ ОККАМ

ТОМАС БРАДУАРДИН

ИОГАНН ТАУЛЕР

КАТЕРИНА СИЕНСКАЯ

ДЖОН УИКЛИФ

ЯН ГУС

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ СОБОР (1438-45)

ФОМА КЕМПИЙСКИЙ

ГАБРИЕЛЬ БИЛЬ

ЧАСТЬ 4. РЕФОРМАЦИЯ И РЕАКЦИЯ 1500 - 1800

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ

ЛЮТЕРАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ

МАРТИН ЛЮТЕР

ФИЛИПП МЕЛАНХТОН

АУГСБУРГСКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ (1530

ФОРМУЛА СОГЛАСИЯ (1577)

ФИЛИПП ЯКОБ ШПЕНЕР

РЕФОРМАТСКАЯ ТРАДИЦИЯ

УЛЬРИХ ЦВИНГЛИ

МАРТИН БУЦЕР

ЖАН КАЛЬВИН

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ КАТЕХИЗИС (1563)

ЯКОБ АРМИНИЙ

ДОРТСКИЙ СИНОД (1618-19)

ДЖОНАТАН ЭДВАРДС

АНАБАПТИСТЫ

ШЛЯЙТХАЙМСКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ (1527)

МЕННО СИМОНС

БРИТАНСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ

УИЛЬЯМ ТИНДАЛ

ТОМАС КРЭНМЕР

ДЖОН НОКС

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ СТАТЕЙ

РИЧАРД ХУКЕР

УИЛЬЯМ ПЕРКИНС

ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ

ДЖОН ОУЭН

ВТОРОЕ ЛОНДОНСКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ (1677)

ДЖОН БЕНЬЯН

ДЖОН и ЧАРЛЗ УЭСЛИ

ОТВЕТ РИМСКИХ КАТОЛИКОВ

ИГНАТИЙ ЛОЙОЛА

ТРИДЕНТСКИЙ СОБОР (1545-63)

ТЕРЕЗА АВИЛЬСКАЯ

РОБЕРТО БЕЛЛАРМИНО

БЛЕЗ ПАСКАЛЬ

ЧАСТЬ 5. ХРИСТИАНСКАЯ МЫСЛЬ СОВРЕМЕННОСТИ С 1800 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ЛИБЕРАЛЫ

ФРИДРИХ ШЛЕЙЕРМАХЕР

АЛЬБРЕХТ РИТЧЛЬ

АДОЛЬФ ФОН ГАРНАК

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ

ЧАРЛЗ ФИННИ

ПИТЕР ФОРСАЙТ

БЕНДЖАМИН УОРФИЛД

ГЕРРИТ БЕРКОВЕР

ХЕЛЬМУТ ТИЛИКЕ

НЕООРТОДОКСИЯ

КАРЛ БАРТ

ГУСТАФ АУЛЕН

БАРМЕНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (1934)

ДИТРИХ БОНХЁФФЕР

РЕЙНХОЛЬД НИБУР

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТЫ

СЕРЕН КЬЕРКЕГОР

РУДОЛЬФ БУЛЬТМАН

ПАУЛЬТИЛЛИХ

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ

ТЕОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

ЮРГЕН МОЛЬТМАН

ВОЛЬФХАРТ ПАННЕНБЕРГ

ФЕМИНИСТСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

РИМСКИЕ КАТОЛИКИ

ДЖОН ГЕНРИ НЬЮМЕН

INEFFABILIS DEUS (1854)

I ВАТИКАНСКИЙ СОБОР (1869-70)

MUNIFICENTISSIMUS DEUS (1950)

ПЬЕР ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН

II ВАТИКАНСКИЙ СОБОР

КАРЛРАНЕР

ХАНСКЮНГ

ВСЕМИРНАЯ ВЕРА

ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ

МАРТИН ЛЮТЕР КИНГ

КОСУКЭКОЯМА.

ДЖОН МБИТИ

ТЕОЛОГИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ

ЛОЗАННСКИЙ КОНГРЕСС (1974)