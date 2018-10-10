Библиотека христианской мысли. Исследования

Алексей Петрович Лебедев (1845-1908) — выдающийся русский историк Церкви, автор многочисленных трудов по истории древней Церкви, Вселенских соборов, по истории Церкви византийского и пост-византийского периодов, заслуженный профессор Московской Духовной академии и профессор Московского университета, основатель собственной научной школы, блестящий лектор и педагог.

Одна из его первых работ, «Эпоха гонений на христиан...», до сих пор не утратила своего научного значения.

На строго фактическом материале, с привлечением мученических актов первых веков христианской истории, живым и ясным языком автор рассказывает и показывает историю всех основных гонений на христиан со стороны языческих римских императоров, а также окончательное торжество христианства при императоре Константине Великом.

В настоящее издание книги, в сравнении с предыдущим изданием, внесены существенные редакторские исправления.

Алексей Петрович Лебедев - Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире при Константине Великом 3-е изд., знач. исправ. СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2006. — 352 с. — (Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования») ISBN 5-89740-139-7

Алексей Лебедев - Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире при Константине Великом - Содержание

Часть первая Введение. О причинах гонений на христиан во II, III и начале IV века Глава первая. Гонение Траяна Глава вторая. Гонение Марка Аврелия Глава третья. Гонение Деция Глава четвертая. Гонение Валериана Глава пятая. Гонение Диоклетиана, его соправителей и преемников (303–311 гг.)

Часть вторая Глава первая. О так называемых толерантных указах языческих императоров касательно христиан (II, III и начало IV века) Глава вторая. Торжество христианства над язычеством при Константине Великом

Приложения I. Новейшая литература о мученической кончине св. Поликарпа Смирне кого II. Марция (Эпизод из истории христианства времен царствования Ком мода, II век)

Алексей Лебедев - Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире при Константине Великом - Введение Отношение правительственной римской власти к распространявшемуся среди Империи обществу христианскому выразилось во II, III и начале IV века, как известно, в гонениях на христиан. Чтобы понять надлежащим образом свойства и характер этих преследований, нужно наперед строже изучить самые причины их. Причины эти троякого рода: 1) Государственные. Правительством замечена была несовместимость христианства с идеями о государственной власти, какие лежали в основе римского государства. Христианство своими требованиями шло вразрез с тем, что составляло сущность представлений о государственной власти и ее отношениях ко всем сторонам жизни граждан.

2) Причины религиозные, хотя и не в чистом их виде. Именно несовместимость христианства с установившимися отношениями римского правительства к своей собственной религии и культам народов иноземных. Христианство не могло ожидать в отношении к себе терпимости со стороны римского правительства, потому что оно, христианство, явилось враждебным для интересов отечественной религии римской и по своему существу стояло вне круга миролюбивых фактических отношений, в какие поставляло себя правительство к другим религиям — не римским.

3) Общественные. Несовместимость христианства с общественными требованиями языческого Рима. Христиане не хотели признавать для себя обязательными иных из общественных требований правительства, а правительство не могло извинить подобного уклонения от общественных требований со стороны последователей новой религии.

I. Христианство со своими принципами являлось несовместимым с господствующими языческими идеями о государственной власти. Что это значит? Это значит, что установившемуся веками взгляду языческой государственной власти касательно безусловного господства ее во всех сферах человеческой деятельности противопоставлен был от христианства взгляд, в силу которого из под эгиды этой власти отторгалась целая область деятельности человеческой — область религиозной жизни человека. Языческая древность чужда была идей о свободе убеждений в деле религии и совести, о свободе сообразно со своими наклонностями избирать род и образ религиозного поклонения.

Языческая идея государства заключала в себе право полновластного распоряжения всею совокупностью жизни граждан. Все, что тесно не связывало себя с этой идеей, все, что хотело жить и развиваться, не служа целям государственным, — все это было непонятно для древности, чуждо ее духу. Отсюда религия и все религиозное были подчинены государственному интересу. Самые великие умы древности ничего не знали о самостоятельности религиозной, о религии и религиозности, не подчиненных государству. Платон в своем"Идеальном государстве"с решительностью объявлял, что в государстве каждый получает возможность исполнить свое назначение и достигнуть полной меры своего счастия и благополучия, и вследствие этого Платон дает государству такую власть над человеком, при которой не остается никакого места ни для личной, ни для религиозной свободы.

По мнению другого великого мыслителя древности — Аристотеля (в"Политике"), человек есть существо исключительно политическое, и жизнь государственная есть все для него. Замечательнейший римский мыслитель, Цицерон, говорит также:"Государство родило нас и воспитало для того, чтобы лучшие и высшие силы нашей души, разума и рассудка употреблять в свою собственную (государственную) пользу, а в нашу личную пользу оставлять столько, сколько будет оставаться за удовлетворением его собственных нужд"*.

Римское государство было лишь осуществлением этих идей древности. Государство у римлян было тем средоточием, из которого выходили, около которого вращались и к которому снова неизбежно возвращались все мысли и чувства, верования и убеждения, идеалы и стремления народа. Оно было единственно высшим идеалом и путеводною звездою, которая в качестве высшего рока (Fata Romana, Dea Romana) давала направление всем силам народной жизни и сообщала определенный смысл и характер склонностям и действиям отдельного человека. Оно было как бы божеством, и все, что стояло вне отношения к государству, было бесполезно, незаконно. Поэтому и самая священнейшая вещь — религия — была одной из функций государственной власти.