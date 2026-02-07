Русская философия, религиозная в большинстве своих крупных представителей, ярко и определенно выбирает темы из всего множества существующих в мире религиозных тем. В этом выборе вообще нет ничего исключительного и неожиданного. Не только мысль каждого отдельного народа имела такие выбранные, любимые темы, но даже в одном и том же народе темы менялись сообразно эпохам. При самом поверхностном изучении религиозно-философской <...> греческой мысли, мы находим в патристике точную разграниченность эпох. Если в III и в IV веках греческая богословская мысль была целиком поглощена тринитарным вопросом, если весь пафос ее от Афанасия и до каппадокийцев целиком уходил на точное разграничение понятий «Единосущный», «Подобосущный», «подобный во всем», «неподобный» <...>, то в V и VI <веках> вся она переместилась. Тут основным вопросом стал вопрос христологический, разбирающийся в способах соединения двух естеств во Христе.

Все ереси этой эпохи (несторианство, монофизитство, монофелитство) — были именно христологическими вопросами. В известном смысле под знаком христологического еретичествования стоял и чуждый христианству ислам, и греческая богословская мысль как бы выполнила известное мессианистическое задание свое, стремясь найти то, что отчеканилось потом в Халкидонском догмате, о нераздельности и неслиянности двух естеств во Христе. Можно точно утвердить, что греческие III и IV века внесли в мировую историю ответ на тринитарные сомнения и отчеканили этот ответ в абсолютно точной и совершенной форме, а V и VI века точно так же обогатили собою мировую мысль отчеканиванием ответа на христологические сомнения. Собственно, это основное и центральное, что дал патриотический период, и это перешло по наследству в новокрещенскую Русь. Нам надо только проследить, что она из этого наследства сделала, что пыталась сделать, как преумножила доставшееся ей богатство и преумножила ли.

Мать Мария (Скобцова; Кузьмина-Караваева, Б.Ю.) - Россия и эмиграция: Жития святых ; Религиозно-философские очерки ; Ранняя публицистика ; Письма и записные книжки - Оглавление

От составителей

Н. Ликвинцева. Житийные и историософские очерки и публицистика Е.Ю. Скобцовой 1924 - 1931 г.г.

Жатва Духа: жития святых Жатва Духа: жития святых. Выпуск 1

Жатва Духа: жития святых. Выпуск 2

Жатва Духа: новонайденные жития. [Предполагаемый выпуск 3]

Жатва Духа: новонайденные жития. [Предполагаемый выпуск 4]

[Очерки, не вошедшие в авторский план «Жатвы Духа»] Мыслители: философские очерки По обе стороны: публицистика

РСХД: лицом к России

Церковь и свобода

Россия и ее призвание

Будни эмиграции

Казаки за рубежом Письма и записные книжки Письма

Из записных книжек Приложения

I. Другие редакции и варианты. Наброски Жатва Духа: жития святых

Мыслители: философские очерки

По обе стороны: публицистика II. Дополнительные материалы Жатва Духа: жития святых

Мыслители: философские очерки

По обе стороны: публицистика

Участие Е.Ю. Скобцовой в собраниях газеты «Дни»

А. Корин. Собрания «Дней», XXllI. «Задачи социализма». Доклад Ф.А. Степуна

Е.Ю. Скобцова. Возражения на доклад Степуна «Задачи социализма»

А. Корин. Собрания «Дней», XLV. «Будни эмиграции». Доклад Е.Ю. Скобцовой Хроника жизни и творчества (1891-1945)

Библиография произведений матери Марии, опубликованных прижизненно в периодических или продолжающихся изданиях Русского зарубежья либо подготовленных автором для такой публикации

Примечания Сокращения и аббревиатуры

Условные обозначения

Мать Мария (Скобцова; Кузьмина-Караваева, Б.Ю.) - Россия и эмиграция: Жития святых ; Религиозно-философские очерки ; Ранняя публицистика ; Письма и записные книжки - От составителей

Предлагаемое издание представляет собой вторую книгу в серии из пяти томов, задуманных как максимально полное на сегодняшний день собрание сочинений матери Марии (Скобцовой; Е.Ю. Кузьминой-Караваевой; преподобномученицы Марии Парижской). Первая книга, вышедшая в 2012 г., включает в себя все известные на сегодняшний день мемуарные очерки и художественные прозаические произведения матери Марии, написанные большей частью в раннеэмигрантский период жизни автора (1924-1926) и тесно связанные с культурой Серебряного века и ее осмыслением, с пережитой революцией, Гражданской войной и потерей родины. В третью книгу, «Путь», войдут богословские и религиозно-философские работы 1930-х гг.: размышления о монашестве и социальном служении, о Богоматери, о творчестве и аскетизме. В четвертую, «Православное Дело», — публицистика второй половины 1930-х и 1940-х гг., статьи о войне и самые поздние, итоговые богословские работы о «настоящем и будущем Церкви». В заключительной, пятой книге предполагается максимально полно представить поэтическое наследие матери Марии, ее стихотворения, поэмы и мистерии, в том числе не издававшиеся ранее. Каждая книга включает в себя переписку и дневниковые записи матери Марии соответствующего периода, а также приложения с дополнительными материалами, позволяющими лучше понять публикуемые тексты; сопровождается библиографией и Хроникой жизни матери Марии, особенно подробно передающей канву жизни, соотносимую с публикуемыми материалами.

В настоящее издание — «Россия и эмиграция», вторую книгу данной серии, — вошли агиографические и религиозно-философские произведения Е.Ю. Скобцовой второй половины 1920-х гг.: составленные ею сборники житий святых «Жатва Духа», жития, не вошедшие в сборники, и статья о юродивых; книги и статьи, посвященные русским религиозным мыслителям XIX в. (Алексею Хомякову, Федору Достоевскому, Владимиру Соловьеву и др.) и переосмыслению их наследия в свете исторической катастрофы России в XX в. Значительную часть второй книги составит почти неизвестное современному читателю публицистическое наследие Е.Ю. Скобцовой 1924-1931 гг., т.е. статьи, написанные до принятия монашества. Главным образом это тексты, опубликованные в эмигрантской газете «Дни» (с сентября 1928 г. еженедельник) и с тех пор ни разу не переиздававшиеся; часть статей публикуется впервые по архивным материалам. Статьи разбиты на блоки по тематическому принципу (статьи, посвященные РСХД, церковной тематике, России и ее историческому призванию, будням и проблемам эмиграции, казачеству за рубежом), а в каждом блоке сгруппированы в хронологическом порядке. Они раскроют перед читателем новый и непривычный облик матери Марии: яркого и талантливого публициста, ведущего оживленные дискуссии с известными эмигрантскими политиками (П.Н. Милюковым, А.Ф. Керенским) или высказывающегося о проблемах казачества за рубежом, и в то же время покажут, что и эта грань творчества отражает характерную для всей ее жизни черту: любовь к живому и страдающему человеку, попытку помочь всем нуждающимся людям, вместе образующим «эмигрантский народ». Жития святых и очерки о русских мыслителях, а также публицистика с 1927 г. в основном подписаны настоящим для того времени именем Елизаветы Юрьевны: Е. Скобцова (фамилия по второму мужу), тогда как ранние статьи по большей части публиковались под псевдонимами (в основном: Юрий Данилов; Ю.Д., Юрий Данилов (псевдоним), Д. Юрьев), в основу которых легли имя и отчество сына Елизаветы Юрьевны, Юрия Данииловича Скобцова, и имя ее отца, Юрия Дмитриевича Пиленко. Вместе с именем по первому мужу: Елизавета Кузьмина-Караваева, под которым она публиковала дореволюционные произведения (стихи и повесть «Юрали»), и именем, взятым уже после пострига, которым подписаны поздние статьи и стихи (монахиня Мария или мать Мария), — все это образует комплекс имен, под которым в разные периоды жизни выступает один и тот же автор. В примечаниях к данной книге раскрывается, под каким именем или псевдонимом написан каждый из вошедших в нее текстов; а в подробной библиографии всех произведений матери Марии, опубликованных в эмигрантской периодике или подготовленных автором для такой публикации, мозаику имен можно легко проследить.