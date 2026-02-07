Русская философия, религиозная в большинстве своих крупных представителей, ярко и определенно выбирает темы из всего множества существующих в мире религиозных тем. В этом выборе вообще нет ничего исключительного и неожиданного. Не только мысль каждого отдельного народа имела такие выбранные, любимые темы, но даже в одном и том же народе темы менялись сообразно эпохам. При самом поверхностном изучении религиозно-философской <...> греческой мысли, мы находим в патристике точную разграниченность эпох. Если в III и в IV веках греческая богословская мысль была целиком поглощена тринитарным вопросом, если весь пафос ее от Афанасия и до каппадокийцев целиком уходил на точное разграничение понятий «Единосущный», «Подобосущный», «подобный во всем», «неподобный» <...>, то в V и VI <веках> вся она переместилась. Тут основным вопросом стал вопрос христологический, разбирающийся в способах соединения двух естеств во Христе.
Все ереси этой эпохи (несторианство, монофизитство, монофелитство) — были именно христологическими вопросами. В известном смысле под знаком христологического еретичествования стоял и чуждый христианству ислам, и греческая богословская мысль как бы выполнила известное мессианистическое задание свое, стремясь найти то, что отчеканилось потом в Халкидонском догмате, о нераздельности и неслиянности двух естеств во Христе. Можно точно утвердить, что греческие III и IV века внесли в мировую историю ответ на тринитарные сомнения и отчеканили этот ответ в абсолютно точной и совершенной форме, а V и VI века точно так же обогатили собою мировую мысль отчеканиванием ответа на христологические сомнения. Собственно, это основное и центральное, что дал патриотический период, и это перешло по наследству в новокрещенскую Русь. Нам надо только проследить, что она из этого наследства сделала, что пыталась сделать, как преумножила доставшееся ей богатство и преумножила ли.
Мать Мария (Скобцова; Кузьмина-Караваева, Б.Ю.) - Россия и эмиграция: Жития святых ; Религиозно-философские очерки ; Ранняя публицистика ; Письма и записные книжки
Книга вторая
сост. Т. В. Викторовой, Н. В. Ликвинцевой, Н. А. Струве ; науч. ред. и вступ. ст. Н.В. Ликвинцевой ; примеч. Н.В. Ликвинцевой при участии Л.В. Крошкиной ; оформл. Е.Л. Марголис
Москва: Русский путь; Париж: YMCA-Press, 2019. 808 с .: ил.
ISBN 978-5-85887-515-4
Мать Мария (Скобцова; Кузьмина-Караваева, Б.Ю.) - Россия и эмиграция: Жития святых ; Религиозно-философские очерки ; Ранняя публицистика ; Письма и записные книжки - Оглавление
От составителей
Н. Ликвинцева. Житийные и историософские очерки и публицистика Е.Ю. Скобцовой 1924 - 1931 г.г.
Жатва Духа: жития святых
- Жатва Духа: жития святых. Выпуск 1
- Жатва Духа: жития святых. Выпуск 2
- Жатва Духа: новонайденные жития. [Предполагаемый выпуск 3]
- Жатва Духа: новонайденные жития. [Предполагаемый выпуск 4]
- [Очерки, не вошедшие в авторский план «Жатвы Духа»]
Мыслители: философские очерки
- По обе стороны: публицистика
- РСХД: лицом к России
- Церковь и свобода
- Россия и ее призвание
- Будни эмиграции
- Казаки за рубежом
Письма и записные книжки
- Письма
- Из записных книжек
Приложения
I. Другие редакции и варианты. Наброски
- Жатва Духа: жития святых
- Мыслители: философские очерки
- По обе стороны: публицистика
II. Дополнительные материалы
- Жатва Духа: жития святых
- Мыслители: философские очерки
- По обе стороны: публицистика
- Участие Е.Ю. Скобцовой в собраниях газеты «Дни»
- А. Корин. Собрания «Дней», XXllI. «Задачи социализма». Доклад Ф.А. Степуна
- Е.Ю. Скобцова. Возражения на доклад Степуна «Задачи социализма»
- А. Корин. Собрания «Дней», XLV. «Будни эмиграции». Доклад Е.Ю. Скобцовой
Библиография произведений матери Марии, опубликованных прижизненно в периодических или продолжающихся изданиях Русского зарубежья либо подготовленных автором для такой публикации
Примечания
- Сокращения и аббревиатуры
- Условные обозначения
- Указатель имен
Мать Мария (Скобцова; Кузьмина-Караваева, Б.Ю.) - Россия и эмиграция: Жития святых ; Религиозно-философские очерки ; Ранняя публицистика ; Письма и записные книжки - От составителей
Предлагаемое издание представляет собой вторую книгу в серии из пяти томов, задуманных как максимально полное на сегодняшний день собрание сочинений матери Марии (Скобцовой; Е.Ю. Кузьминой-Караваевой; преподобномученицы Марии Парижской). Первая книга, вышедшая в 2012 г., включает в себя все известные на сегодняшний день мемуарные очерки и художественные прозаические произведения матери Марии, написанные большей частью в раннеэмигрантский период жизни автора (1924-1926) и тесно связанные с культурой Серебряного века и ее осмыслением, с пережитой революцией, Гражданской войной и потерей родины. В третью книгу, «Путь», войдут богословские и религиозно-философские работы 1930-х гг.: размышления о монашестве и социальном служении, о Богоматери, о творчестве и аскетизме. В четвертую, «Православное Дело», — публицистика второй половины 1930-х и 1940-х гг., статьи о войне и самые поздние, итоговые богословские работы о «настоящем и будущем Церкви». В заключительной, пятой книге предполагается максимально полно представить поэтическое наследие матери Марии, ее стихотворения, поэмы и мистерии, в том числе не издававшиеся ранее. Каждая книга включает в себя переписку и дневниковые записи матери Марии соответствующего периода, а также приложения с дополнительными материалами, позволяющими лучше понять публикуемые тексты; сопровождается библиографией и Хроникой жизни матери Марии, особенно подробно передающей канву жизни, соотносимую с публикуемыми материалами.
В настоящее издание — «Россия и эмиграция», вторую книгу данной серии, — вошли агиографические и религиозно-философские произведения Е.Ю. Скобцовой второй половины 1920-х гг.: составленные ею сборники житий святых «Жатва Духа», жития, не вошедшие в сборники, и статья о юродивых; книги и статьи, посвященные русским религиозным мыслителям XIX в. (Алексею Хомякову, Федору Достоевскому, Владимиру Соловьеву и др.) и переосмыслению их наследия в свете исторической катастрофы России в XX в. Значительную часть второй книги составит почти неизвестное современному читателю публицистическое наследие Е.Ю. Скобцовой 1924-1931 гг., т.е. статьи, написанные до принятия монашества. Главным образом это тексты, опубликованные в эмигрантской газете «Дни» (с сентября 1928 г. еженедельник) и с тех пор ни разу не переиздававшиеся; часть статей публикуется впервые по архивным материалам. Статьи разбиты на блоки по тематическому принципу (статьи, посвященные РСХД, церковной тематике, России и ее историческому призванию, будням и проблемам эмиграции, казачеству за рубежом), а в каждом блоке сгруппированы в хронологическом порядке. Они раскроют перед читателем новый и непривычный облик матери Марии: яркого и талантливого публициста, ведущего оживленные дискуссии с известными эмигрантскими политиками (П.Н. Милюковым, А.Ф. Керенским) или высказывающегося о проблемах казачества за рубежом, и в то же время покажут, что и эта грань творчества отражает характерную для всей ее жизни черту: любовь к живому и страдающему человеку, попытку помочь всем нуждающимся людям, вместе образующим «эмигрантский народ». Жития святых и очерки о русских мыслителях, а также публицистика с 1927 г. в основном подписаны настоящим для того времени именем Елизаветы Юрьевны: Е. Скобцова (фамилия по второму мужу), тогда как ранние статьи по большей части публиковались под псевдонимами (в основном: Юрий Данилов; Ю.Д., Юрий Данилов (псевдоним), Д. Юрьев), в основу которых легли имя и отчество сына Елизаветы Юрьевны, Юрия Данииловича Скобцова, и имя ее отца, Юрия Дмитриевича Пиленко. Вместе с именем по первому мужу: Елизавета Кузьмина-Караваева, под которым она публиковала дореволюционные произведения (стихи и повесть «Юрали»), и именем, взятым уже после пострига, которым подписаны поздние статьи и стихи (монахиня Мария или мать Мария), — все это образует комплекс имен, под которым в разные периоды жизни выступает один и тот же автор. В примечаниях к данной книге раскрывается, под каким именем или псевдонимом написан каждый из вошедших в нее текстов; а в подробной библиографии всех произведений матери Марии, опубликованных в эмигрантской периодике или подготовленных автором для такой публикации, мозаику имен можно легко проследить.
