Гайденко - Зарождение церковного права на Руси

При всей кажущейся ясности причин и целей создания Канонических ответов митрополита Иоанна II Продрома (+1089), многое в истории их появления до сих пор остается не до конца изученным. Отметим, что подобная ситуация складывается и тогда, когда возникает необходимость описать личность святителя, что особенно примечательно, если учесть, что митрополит Иоанн - первый русский первосвятитель из греков, сумевший стяжать уважение со стороны великого князя. Обладая высоким придворным титулом «Πρωτοσύγκελος» и являясь автором нескольких сочинений, вызывавших восхищение современников, он был почтительно наименован летописцем «мужем», а его смерть нашла отражение в русском летописании с указанием точного года кончины и помещением возвышенного и даже несколько эмоционального панегирика.

Тем не менее, что-либо определённое сказать о личности митрополита Иоанна можно только, основываясь на анализе его трудов и разрозненных сообщений немногочисленных древнерусских источников, а также связываемого с его именем восхитительного по своим литературным достоинствам письма к его племяннику Федору Продрому. Примерами подобных реконструкций жизни русского архипастыря стали работы С. Д. Пападимитриу, Н. В. Понырко, Р. Г. Пихоя, священ- ника Герхарда Подскальски, А. В. Назаренко, архимандрита Макария (Веретенникова), А. Ю. Карпова и других исследователей. Чуть лаконичнее о митрополите Иоанне и его трудах высказывались митрополит Макарий (Булгаков), Е. Е. Голубинский, А. Поппе, С. Франклин. В последние годы труды и личность митрополита Иоанна нашли отражение в работах протоиерея Константина Костромина, Д. В. Волужкова, священника С. Г. Савицкого, Г. С. Баранковой и ряда других авторов, затрагивавших преимущественно вопросы присутствия в Канонических ответах тех или иных церковно-правовых норм, а также используемой книжниками терминологии.

Священник Герхард Подскальски резонно замечал, что Канонические ответы митрополита Иоанна положили начало собственно церковно-правовой (канонической) литературе на Руси6. Детальное рассмотрение Канонических ответов позволяет предположить, что они были созданы или, по меньшей мере, завершены в самом конце жизни митрополита Иоанна, уже после освящения Успенского собора Печерского монастыря. Можно ли на этом основании рассматривать Канонические ответы в качестве своего рода первосвятительского «духовного завещания»,-открытый вопрос. Однако совершенно очевидно, что они стали важным итогом деятельности византийского иерарха на русской кафедре. Ответы были написаны на греческом языке либо самим первосвятителем, либо кем-то из его окружения, из числа византийцев. В дальнейшем Канонические ответы были переведены на русский язык, причем, как это показали исследования последних лет, не без досадных ошибок и искажений, некоторые из которых буквально переворачивают смысл сказанного. Нельзя исключать того, что столь объёмную работу осуществил митрополичий хартофилакс / секретарь мних Иаков, являвшийся, скорее всего, монашествующим священником, ведавшим первосвятительским судом и, возможно, готовившийся киевским архипастырем к рукоположению во епископа. Правда, отсутствие имени Иакова среди русских иерархов описываемого периода даёт основание полагать, что он, очевидно, так и не достиг столь высокого сана.

Гайденко П. И. - Зарождение церковного права на Руси - Митрополит Иоанн II Продром (ум. 1089) и его канонические ответы

Μ.: Квадрига, 2025. - 292 с. (Исторические исследования).

ISBN 9783־562־91791־5־

Гайденко П. И. - Зарождение церковного права на Руси – Содержание

От автора

Глава 1. Канонические ответы митрополита Иоанна II Продрома (ум.1089): цели создания, ух и буква законов, церковно-правовая культура Византии

Глава 2. Несколько замечаний о месте и роли духовников и архиерейских секретарей в святительских судах домонгольской Руси

Глава 3. «Не до смерти убивать»: о телесных наказаниях в Церкви

Глава 4. «Иже по Христовой любви и утешении архиерея иного»

Глава 5. «Или в подьяконах на прочее потщися»: канонический статус иподиакона на Руси ХІ-ХШ вв

Глава 6. «Иже сходяще к мирским [пиром] и пьют»: об участии духовенства в мирских пирах

Глава 7. «Всякому служебнику без повеления своего епископа служить святые отцы возбраняют»

Глава 8. «Прашал еси о неких, иже купят челядь»: о христианском отношении к рабам и слугам на Руси

Глава 9. «Мнихи, иже кроме монастыря пребывают»

Глава 10. «Иже в монасьтыре часто пиры творят»

Глава 11. «Иже [не] послушают епископы своего митрополита...»: несколько замечаний о соборной жизни на Руси

Глава 12. «Иже участит епископию свою по земли той»

Глава 13. «Служебникомъ и иереемъ, иже облачаться в порть исподнии...»: канонические ответы митрополита Иоанна о священнических одеждах

Глава 14. «Епархия» или «епископия»? К вопросу о епископском управлении на Руси

Глава 15. Князья-чудотворцы: несколько замечаний о природе княжеской святости на Руси ХІ-ХIII веков

Несколько суждений о церковно-правовых основаниях создания монастырей в домонгольской Руси

Заключение

Источники и литература

Источники

Литература