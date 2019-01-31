Золотой фонд христианства

Нынешний Вселенский Патриарх Варфоломей, при крещении получивший имя Димитрий Архондонис, родился 29 февраля 1940 года на островке Имврос (ныне Гоксеада) у берегов Турции. В день своего избрания, 22 октября 1991 года, он стал 270-м архиепископом двухтысячелетней церкви, основанной святым Андреем — архиепископом Константинополя, Нового Рима, и Вселенским Патриархом. С тех пор его святейшество занимает первое место среди глав православных церквей и является духовным вождем для 300 миллионов верующих.

С детских лет и на всем протяжении своего церковного служения патриарх Варфоломей сочетает твердость и решительность с чуткостью и душевной глубиной. Юный Димитрий, сын Христоса Архондониса — владельца местного кафе, также подрабатывавшего парикмахером, — вырос в скромной деревушке, носящей имя святого Феодора, на скалистом берегу маленького Эгейского островка. У Христоса и Меропы было четверо детей: старшая — девочка, Димитрий — средний из троих мальчиков. Отец его был строгим человеком, мать — мягкой и ласковой. На летних каникулах Димитрий работал в отцовском кафе, куда приходили люди со всей округи — выпить чашечку кофе, поболтать, обсудить политику и судьбы мира; здесь он узнавал людей и учился с ними общаться.

В то время на Имвросе проживало около восьми тысяч православных христиан. В наше время, хотя мирная жизнь на острове снова налажена, жителей там осталось немного. Большая часть земли отошла во владение государства; греческие школы закрыты; деревня св. Феодора переименована в Оливы. Деревенская часовня св. Георгия восстановлена по инициативе нынешнего патриарха: в ней служит сын бывшего приходского священника патриарха, отца Астерия. Семья Димитрия владела частью маленькой часовенки, посвященной святой Марине. В наше время о детских годах патриарху напоминает икона этой святой в спальне; там же патриарх хранит немного земли, взятой из часовенки, когда-то принадлежавшей его родителям.

Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей - Приобщение к таинству : Православие в третьем тысячелетии

М.: Эксмо, 2008. 368 с.

(Золотой фонд христианства)

ISBN 978-5-699-31632-8

Также украинское переиздание книги.

Вселенський Патріарх Варфоломій - Віч-на-віч із Тайною - Православне християнство у сучасному світі

Пер. з англ.

К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 360 с.

ISBN 978-966-378-224-9

ISBN 978-0-385-51813-0

Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей - Приобщение к таинству : Православие в третьем тысячелетии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Не теория, не философия, но опыт

Тайна

Свобода

Отношения

Целостность

Основы

«Никогда не отчаиваюсь»

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ПАТРИАРХА ВАРФОЛОМЕЯ

Детство, юность, образование

Патриаршья богословская школа на острове Халки

Высшее образование и путешествия

Возвращение в Константинополь

Вселенский патриарх Варфоломей

Экуменическая миссия

Патриарх — строитель мостов

Патриарх-миротворец

Мировоззрение

Портрет

Повседневная жизн

I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ (Православной церкви и Вселенского Патриархата)

О Православной церкви

История Православной церкви

Богословие на протяжении веков

История Вселенского Патриархата

Роль Вселенского Патриархата

Заключение: православие как тайное сокровище Запада

II. ПЕСНЬ И ПРОСТРАНСТВО (Живопись, архитектура и богослужение)

Небо на земле: богослужение и иконы

Иконы и богословие

Вселенские Соборы

Богословие иконы

Духовное измерение иконы

Дом иконы — богослужение

Икона и архитектура

Богослужение и мир

Заключение

III. ДАР БОГОСЛОВИЯ (Основные принципы и перспективы )

Путь Отцов

Нешвенный хитон традиции

Путь духа

Кто такой богослов?

Святой евангелист Иоанн: источник богословия

Византийские богословы и мистики

Апофатическое богословие

Заключение

IV. ПРИЗЫВ ЛЮБВИ (Монашество как выбор и призвание)

Безбрачие и свобода

Цель монашества

Раннее монашество

Мое посещение Афона

Женское монашество }

} Столетия молитвы и духовного наставничества

Путь аскезы

Монашество и брак

Место монашества в церкви

Пророки Царствия в миру

Заключение: мир сердца

V. ДУХОВНОСТЬ И ТАИНСТВА (Молитва и духовная жизнь )

Путь молитвы

Молитва Иисусова

Путь поста

Заключение: мир таинств

VI. ЧУДО ТВОРЕНИЯ (Религия и экология)

Красота мира

Православное богословие и окружающая среда

Православная духовность и окружающая среда

Православное богослужение и окружающая среда

Евхаристический и аскетический путь

Третий день творения

Пятый и шестой дни творения

Бедность и неравенство

Экология, бедность и мир

Вина Запада

Заключение: новый взгляд на мир

VII. ВЕРА И СВОБОДА (Свобода совести и права человека)

Введение: с точки зрения богословия

Свобода абсолютная и относительная

Свобода Бога

Свобода человека

Свобода жить

Свобода от падения

Православное богословие и религиозная свобода

Вселенский Патриархат и религиозная свобода

Права человека и религиозная толерантность

Помня о холокосте

Вера и толерантность

Заключение: права человека и физический мир

VIII. ПРЕОБРАЖЕНИЕ МИРА

Социальная справедливость: бедность и глобализация Земля и все, что на ней Путь евангельский Путь духа Глобализированная экономика и глобальный мировой порядок Принять ответственность Глобализация и экуменизм Глобализация — не новый феномен Обоюдоострый меч Бедность и богатство Бедность и религия Бедность и власть Заключение: возвращение короля

Религия и общество: фундаментализм и расизм Вселенский Патриархат и межрелигиозный диалог Рост плюрализма Европейский союз Рост секуляризма Фундаментализм и фанатизм Религия и абсолютизм Апофатическое богословие в политической практике Роль религии Расизм и ксенофобия Гостеприимство и Писания Вселенский Патриархат и расизм Религия и политика Турецкая модель

Война и мир: конфликт и диалог Выбрать преображение Религия и мир Мир как путь сердца Мир как нелегкий путь Мир как единственный выход Конфликт или диалог культур? Значение межрелигиозного диалога Межрелигиозный диалог в истории Мир Божий в неспокойном мире Заключение: миротворчество как воссоединение



ЭПИЛОГ: О НАШЕЙ НАДЕЖДЕ

Мир надежды

Надежда на преображение

Радостная скорбь

Молитвенное стояние

Свет с Востока

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Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей - Приобщение к таинству : Православие в третьем тысячелетии - Не теория, не философия, но опыт

Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей, избранный на Константинопольский престол осенью 1991 года, известен широкой публике, главным образом, своими смелыми и настойчивыми заявлениями касательно современного экологического кризиса. Не случайно его прозвали «зеленым патриархом»: ни один другой церковный лидер не уделяет такого неотступного внимания вопросам охраны окружающей среды. Кроме того, патриарх Варфоломей пользуется глубоким уважением за свою приверженность диалогу с другими христианами, в особенности с Римско-католической церковью, и за открытость иудаизму и исламу. Все шестнадцать лет своего служения в качестве главы мирового православного сообщества он неустанно трудится над «строительством мостов».

В этой книге, немалая часть которой также посвящена экологии и межрелигиозному диалогу, патриарх Варфоломей помещает эти две темы в более широкий контекст православной веры и жизни в целом. Однако он не стремится представить читателю систематическое и исчерпывающее изложение православного учения. Его задача иная. Он сосредоточивается на темах, наиболее близких его сердцу и играющих наибольшую роль в его патриаршьем служении. Читатель скоро увидит, что автор обращается к нему мягко, но уверенно, со смирением, но и как власть имеющий; и прежде всего — как любящий и сострадательный пастырь.

Великий сербский епископ XX столетия святой Николай Велимирович писал: «Наша религия основана на духовном опыте, видимом и слышимом столь же несомненно, как любой материальный факт этого мира. Это не теория, не философия, не человеческие эмоции — это опыт». Таков же подход Вселенского Патриарха. Подчеркивая то, что он называет «равной важностью веры и опыта», он говорит: Православное христианство — это жизненный путь, предполагающий прямую и глубокую связь между догматом и практикой, верой и жизнью. Это единство веры и жизни означает, что реальность вечных истин состоит не в их кодификации и представлении в виде набора идеологических конструктов, но в их опытно познаваемой силе. Эту первичную роль опыта Варфоломей формулирует образно и сильно:

Истину не понимают рассудком — ее созерцают. Бога не изучают теоретически — Его видят. О красоте не рассуждают абстрактно — ее воспринимают. Такому взгляду на жизнь патриарх остается верен и в этой книге. Его слова основаны не на отвлеченных рассуждениях или научных исследованиях — хотя он и имеет степень доктора богословия, — а на собственном жизненном опыте. Характерно, что он постоянно иллюстрирует свои слова личными воспоминаниями, воскрешая в памяти то детские молитвы с матерью, то церковные службы на его родном острове Имврос, то богослужение в Патриаршей богословской школе на острове Халки, то всенощную в часовенке при его резиденции в Фанаре. Вероучение и жизнь идут здесь рука об руку.

Как отмечает в своей биографической заметке о патриархе Варфоломее диакон Иоанн Хриссавгис (см. следующий раздел), в духовном опыте этого человека можно выделить две стороны. Первая — традиционное православное благочестие, впитанное им в детстве на Имвросе и укрепленное учебой на острове Халки. Вторая — более широкий взгляд на мир, который он усвоил в зрелые годы: во время обучения на Западе — в Риме, Боссе, Мюнхене, за два десятилетия работы личным секретарем у своего предшественника — патриарха Димитрия; наконец, уже после восшествия на патриарший престол, благодаря постоянным поездкам (ибо он — неутомимый путешественник). Первая придала его взглядам глубину, вторая — широту. И обе вместе сделали патриарха Варфоломея тем, кто он есть, — строителем мостов, открывателем дверей.

Все, что говорит патриарх Варфоломей на страницах этой книги, объединено одной главной темой — темой ценности человеческой личности. Как он пишет во вступительной главе: «Каждая человеческая личность... уникальна и сотворена по образу Божьему. Это тайна, которая не может быть сведена к чему-то меньшему». Характерно, что и в речи, произнесенной на экологическом симпозиуме в США, выделяя то, что, по его мнению, является «тремя сильными сторонами православия, особенно значимыми для мира, в котором мы сегодня живем», он также начинает с личности:

Первая из них — православное понимание человека как личности, лица. Личностность — для нас онтологическая категория бытия. Эта богословская мысль глубоко укоренена в нашем предании, понимающем Бога как Троицу — сообщество Лиц. Нужно сразу добавить, что персонализм патриарха Варфоломея не только теоретичен — у него много самых практических, земных проявлений. У патриарха настоящий талант к дружбе, не в последнюю очередь — к дружбе с детьми. Он умеет мгновенно устанавливать контакт с новыми знакомыми, прекрасно запоминает лица и имена. В понимании личности у патриарха Варфоломея выделяются четыре ключевых понятия: тайна, свобода, отношения, целостность.