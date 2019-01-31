Варфоломей - Приобщение к таинству
Золотой фонд христианства
Нынешний Вселенский Патриарх Варфоломей, при крещении получивший имя Димитрий Архондонис, родился 29 февраля 1940 года на островке Имврос (ныне Гоксеада) у берегов Турции. В день своего избрания, 22 октября 1991 года, он стал 270-м архиепископом двухтысячелетней церкви, основанной святым Андреем — архиепископом Константинополя, Нового Рима, и Вселенским Патриархом. С тех пор его святейшество занимает первое место среди глав православных церквей и является духовным вождем для 300 миллионов верующих.
С детских лет и на всем протяжении своего церковного служения патриарх Варфоломей сочетает твердость и решительность с чуткостью и душевной глубиной. Юный Димитрий, сын Христоса Архондониса — владельца местного кафе, также подрабатывавшего парикмахером, — вырос в скромной деревушке, носящей имя святого Феодора, на скалистом берегу маленького Эгейского островка. У Христоса и Меропы было четверо детей: старшая — девочка, Димитрий — средний из троих мальчиков. Отец его был строгим человеком, мать — мягкой и ласковой. На летних каникулах Димитрий работал в отцовском кафе, куда приходили люди со всей округи — выпить чашечку кофе, поболтать, обсудить политику и судьбы мира; здесь он узнавал людей и учился с ними общаться.
В то время на Имвросе проживало около восьми тысяч православных христиан. В наше время, хотя мирная жизнь на острове снова налажена, жителей там осталось немного. Большая часть земли отошла во владение государства; греческие школы закрыты; деревня св. Феодора переименована в Оливы. Деревенская часовня св. Георгия восстановлена по инициативе нынешнего патриарха: в ней служит сын бывшего приходского священника патриарха, отца Астерия. Семья Димитрия владела частью маленькой часовенки, посвященной святой Марине. В наше время о детских годах патриарху напоминает икона этой святой в спальне; там же патриарх хранит немного земли, взятой из часовенки, когда-то принадлежавшей его родителям.
Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей - Приобщение к таинству : Православие в третьем тысячелетии
М.: Эксмо, 2008. 368 с.
(Золотой фонд христианства)
ISBN 978-5-699-31632-8
Также украинское переиздание книги.
Вселенський Патріарх Варфоломій - Віч-на-віч із Тайною - Православне християнство у сучасному світі
Пер. з англ.
К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 360 с.
К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 360 с.
ISBN 978-966-378-224-9
ISBN 978-0-385-51813-0
Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей - Приобщение к таинству : Православие в третьем тысячелетии - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- Не теория, не философия, но опыт
- Тайна
- Свобода
- Отношения
- Целостность
- Основы
- «Никогда не отчаиваюсь»
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ПАТРИАРХА ВАРФОЛОМЕЯ
- Детство, юность, образование
- Патриаршья богословская школа на острове Халки
- Высшее образование и путешествия
- Возвращение в Константинополь
- Вселенский патриарх Варфоломей
- Экуменическая миссия
- Патриарх — строитель мостов
- Патриарх-миротворец
- Мировоззрение
- Портрет
- Повседневная жизн
I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ (Православной церкви и Вселенского Патриархата)
- О Православной церкви
- История Православной церкви
- Богословие на протяжении веков
- История Вселенского Патриархата
- Роль Вселенского Патриархата
- Заключение: православие как тайное сокровище Запада
II. ПЕСНЬ И ПРОСТРАНСТВО (Живопись, архитектура и богослужение)
- Небо на земле: богослужение и иконы
- Иконы и богословие
- Вселенские Соборы
- Богословие иконы
- Духовное измерение иконы
- Дом иконы — богослужение
- Икона и архитектура
- Богослужение и мир
- Заключение
III. ДАР БОГОСЛОВИЯ (Основные принципы и перспективы)
- Путь Отцов
- Нешвенный хитон традиции
- Путь духа
- Кто такой богослов?
- Святой евангелист Иоанн: источник богословия
- Византийские богословы и мистики
- Апофатическое богословие
- Заключение
IV. ПРИЗЫВ ЛЮБВИ (Монашество как выбор и призвание)
- Безбрачие и свобода
- Цель монашества
- Раннее монашество
- Мое посещение Афона
- Женское монашество }
- Столетия молитвы и духовного наставничества
- Путь аскезы
- Монашество и брак
- Место монашества в церкви
- Пророки Царствия в миру
- Заключение: мир сердца
V. ДУХОВНОСТЬ И ТАИНСТВА (Молитва и духовная жизнь)
- Путь молитвы
- Молитва Иисусова
- Путь поста
- Заключение: мир таинств
VI. ЧУДО ТВОРЕНИЯ (Религия и экология)
- Красота мира
- Православное богословие и окружающая среда
- Православная духовность и окружающая среда
- Православное богослужение и окружающая среда
- Евхаристический и аскетический путь
- Третий день творения
- Пятый и шестой дни творения
- Бедность и неравенство
- Экология, бедность и мир
- Вина Запада
- Заключение: новый взгляд на мир
VII. ВЕРА И СВОБОДА (Свобода совести и права человека)
- Введение: с точки зрения богословия
- Свобода абсолютная и относительная
- Свобода Бога
- Свобода человека
- Свобода жить
- Свобода от падения
- Православное богословие и религиозная свобода
- Вселенский Патриархат и религиозная свобода
- Права человека и религиозная толерантность
- Помня о холокосте
- Вера и толерантность
- Заключение: права человека и физический мир
VIII. ПРЕОБРАЖЕНИЕ МИРА
-
Социальная справедливость: бедность и глобализация
- Земля и все, что на ней
- Путь евангельский
- Путь духа
- Глобализированная экономика и глобальный мировой порядок
- Принять ответственность
- Глобализация и экуменизм
- Глобализация — не новый феномен
- Обоюдоострый меч
- Бедность и богатство
- Бедность и религия
- Бедность и власть
- Заключение: возвращение короля
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Религия и общество: фундаментализм и расизм
- Вселенский Патриархат и межрелигиозный диалог
- Рост плюрализма
- Европейский союз
- Рост секуляризма
- Фундаментализм и фанатизм
- Религия и абсолютизм
- Апофатическое богословие в политической практике
- Роль религии
- Расизм и ксенофобия
- Гостеприимство и Писания
- Вселенский Патриархат и расизм
- Религия и политика
- Турецкая модель
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Война и мир: конфликт и диалог
- Выбрать преображение
- Религия и мир
- Мир как путь сердца
- Мир как нелегкий путь
- Мир как единственный выход
- Конфликт или диалог культур?
- Значение межрелигиозного диалога
- Межрелигиозный диалог в истории
- Мир Божий в неспокойном мире
- Заключение: миротворчество как воссоединение
ЭПИЛОГ: О НАШЕЙ НАДЕЖДЕ
- Мир надежды
- Надежда на преображение
- Радостная скорбь
- Молитвенное стояние
- Свет с Востока
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Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей - Приобщение к таинству : Православие в третьем тысячелетии - Не теория, не философия, но опыт
Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей, избранный на Константинопольский престол осенью 1991 года, известен широкой публике, главным образом, своими смелыми и настойчивыми заявлениями касательно современного экологического кризиса. Не случайно его прозвали «зеленым патриархом»: ни один другой церковный лидер не уделяет такого неотступного внимания вопросам охраны окружающей среды. Кроме того, патриарх Варфоломей пользуется глубоким уважением за свою приверженность диалогу с другими христианами, в особенности с Римско-католической церковью, и за открытость иудаизму и исламу. Все шестнадцать лет своего служения в качестве главы мирового православного сообщества он неустанно трудится над «строительством мостов».
В этой книге, немалая часть которой также посвящена экологии и межрелигиозному диалогу, патриарх Варфоломей помещает эти две темы в более широкий контекст православной веры и жизни в целом. Однако он не стремится представить читателю систематическое и исчерпывающее изложение православного учения. Его задача иная. Он сосредоточивается на темах, наиболее близких его сердцу и играющих наибольшую роль в его патриаршьем служении. Читатель скоро увидит, что автор обращается к нему мягко, но уверенно, со смирением, но и как власть имеющий; и прежде всего — как любящий и сострадательный пастырь.
Великий сербский епископ XX столетия святой Николай Велимирович писал: «Наша религия основана на духовном опыте, видимом и слышимом столь же несомненно, как любой материальный факт этого мира. Это не теория, не философия, не человеческие эмоции — это опыт». Таков же подход Вселенского Патриарха. Подчеркивая то, что он называет «равной важностью веры и опыта», он говорит: Православное христианство — это жизненный путь, предполагающий прямую и глубокую связь между догматом и практикой, верой и жизнью. Это единство веры и жизни означает, что реальность вечных истин состоит не в их кодификации и представлении в виде набора идеологических конструктов, но в их опытно познаваемой силе. Эту первичную роль опыта Варфоломей формулирует образно и сильно:
Истину не понимают рассудком — ее созерцают. Бога не изучают теоретически — Его видят. О красоте не рассуждают абстрактно — ее воспринимают. Такому взгляду на жизнь патриарх остается верен и в этой книге. Его слова основаны не на отвлеченных рассуждениях или научных исследованиях — хотя он и имеет степень доктора богословия, — а на собственном жизненном опыте. Характерно, что он постоянно иллюстрирует свои слова личными воспоминаниями, воскрешая в памяти то детские молитвы с матерью, то церковные службы на его родном острове Имврос, то богослужение в Патриаршей богословской школе на острове Халки, то всенощную в часовенке при его резиденции в Фанаре. Вероучение и жизнь идут здесь рука об руку.
Как отмечает в своей биографической заметке о патриархе Варфоломее диакон Иоанн Хриссавгис (см. следующий раздел), в духовном опыте этого человека можно выделить две стороны. Первая — традиционное православное благочестие, впитанное им в детстве на Имвросе и укрепленное учебой на острове Халки. Вторая — более широкий взгляд на мир, который он усвоил в зрелые годы: во время обучения на Западе — в Риме, Боссе, Мюнхене, за два десятилетия работы личным секретарем у своего предшественника — патриарха Димитрия; наконец, уже после восшествия на патриарший престол, благодаря постоянным поездкам (ибо он — неутомимый путешественник). Первая придала его взглядам глубину, вторая — широту. И обе вместе сделали патриарха Варфоломея тем, кто он есть, — строителем мостов, открывателем дверей.
Все, что говорит патриарх Варфоломей на страницах этой книги, объединено одной главной темой — темой ценности человеческой личности. Как он пишет во вступительной главе: «Каждая человеческая личность... уникальна и сотворена по образу Божьему. Это тайна, которая не может быть сведена к чему-то меньшему». Характерно, что и в речи, произнесенной на экологическом симпозиуме в США, выделяя то, что, по его мнению, является «тремя сильными сторонами православия, особенно значимыми для мира, в котором мы сегодня живем», он также начинает с личности:
Первая из них — православное понимание человека как личности, лица. Личностность — для нас онтологическая категория бытия. Эта богословская мысль глубоко укоренена в нашем предании, понимающем Бога как Троицу — сообщество Лиц. Нужно сразу добавить, что персонализм патриарха Варфоломея не только теоретичен — у него много самых практических, земных проявлений. У патриарха настоящий талант к дружбе, не в последнюю очередь — к дружбе с детьми. Он умеет мгновенно устанавливать контакт с новыми знакомыми, прекрасно запоминает лица и имена. В понимании личности у патриарха Варфоломея выделяются четыре ключевых понятия: тайна, свобода, отношения, целостность.
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