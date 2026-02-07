Лидов - Иеротопия Воздуха и Небес в культуре христианского мира
Cборник статей впервые в мировой науке посвящен «Воздуху и Небесам» как важнейшей теме христианской иеротопии и иконографии, преимущественно в византийско-древнерусской традиции. Внимание исследователей сосредоточено на сакрально-символических аспектах темы и на методологии историко-художественных исследований. Книга является продолжением многолетней инновационной научной программы, посвященной иеротопии — изучению создания сакральных пространств как особого вида духовного и художественного творчества.
С 2011 г. в рамках большой программы реализуется исследовательский проект, посвященный иеротопии важнейших элементов мира — Огня, Воды, Земли и Воздуха. Пока вышли три больших сборника статей: «Иеротопия Огня и Света в культуре византийского мира» (М., 2013), «Святая Вода в иеротопии и иконографии христианского мира» (М., 2017), «Иеротопия Святой горы в христианской культуре» (М., 2019).
Симпозиум о «Небесах», на котором была рассмотрена тема Воздуха, явился естественным завершением трех предшествующих проектов. Иеротопическое значение темы «Небес» самоочевидно: каждый христианский храм рассматривался как образ «Небесного Иерусалима» и «Царства Небесного на земле», отсылающего к образу Горнего града. По словам самого распространенного толкования VIII века, приписываемого святому патриарху Герману, «Церковь есть земное небо, в котором живет и обращается небесный Бог». Устройство этого Небесного мира занимало умы еще первых христиан, как и возможность его отражения не только в умопостигаемых, но и зримых земных образах. Не случайно, что одним из самых популярных богословских сочинений, оказавшим огромное влияние и на книжников, и на художников, с V века стала «Небесная Иерархия» Псевдо-Дионисия Ареопагита, породившая огромную богословскую и научную литературу.
Христианам было очень важно не только знать, но попытаться самыми разными способами показать, как устроен мир ангелов, не только пребывающих на небесах, но и постоянно участвующих в земной жизни.
В теме Воздуха, связанной с Небесами, иеротопические смыслы чуть менее очевидны, но при этом сакрально-пространственная составляющая проявляется не менее сильно, чем в других стихиях. Даже с точки зрения этимологии как в церковно-славянском, так и во многих других языках, Воздух связан с действием в пространстве — дыханием и дуновением, и даже на лингвистическом уровне — с творением мира высшим началом, будь то древнеиндийская мифология или древнегреческая космогония, в которой появляется понятие «эфира» как особого воздуха, которым дышат боги на Олимпе, и приобщение к которому является целью простых смертных.
Иеротопия Воздуха и Небес в культуре христианского мира
Редактор-составитель А. М. Лидов.
М.: «Индрик», 2023. — 575 с., 176 ил.
ISBN 78-5-91674-716-4
Иеротопия Воздуха и Небес в культуре христианского мира - Содержание
- А. М. Лидов. Введение. Воздух и Небеса как тема иеротопии и иконографии христианского мира
- Alexei Lidov. Introduction. Air and Heavens as a Subject of the Hierotopy and Iconography of the Christian World
- А. М. Лидов (Москва). Кавод — Докса — Слава Божия. Сияющее облако как пространственная икона Небес в куполах византийских храмов
- Alexei Lidov. Kavod — Doxa — Slava Bozhiia. The Luminous Cloud as a Spatial Icon of the Heavens in Byzantine Church Domes
- Л. С. Чаковская (Москва). Умопостигаемые небеса: буквенные памятники в еврейской и раннехристианской традиции
- Lidya Chakovskaya. Heavens Explained in Letters: the Word as Image in the Jewish and Early Christian Tradition
- Natalia B. Teteriatnikov (Washington). The Gates of Heaven. Jerusalem and Bethlehem in Mosaics of Late Antique Churches in Rome: The Case of Sta. Maria Maggiore
- Наталья Б. Тетерятникова. Врата Небесные. Иерусалим и Вифлеем на мозаиках триумфальных арок позднеантичных римских храмов: пример Санта Мария Маджоре
- Ivan Foletti, Adrien Palladino (Brno/Venice/Lausanne). Seeing the Sky or Experiencing the Waters? Initiatory Rituals and Liminal Places in Late Antiquity
- Иван Фолетти, Адриан Палладино. Видеть небо или ощущать воду? Ритуалы инициации и лиминальные пространства в поздней античности
- Delphine Lauritzen (Paris). Angels off the Ladder. The Location of the Celestial Host on Byzantine and post-Byzantine Representations of John Climacus’ Heavenly Ladder
- Дельфин Лорицен. Ангелы вне Лествицы. Место небесных сил на византийских и пост-византийских образах «Лествицы» Иоанна Лествичника
- Paroma Chatterjee (Ann Arbor). Icon and Eucharist: The Friday Miracle at Constantinople
- Парома Чаттерджи. Икона и Евхаристия: пятничное чудо в Константинополе
- V. Rev. Arch. Maximos Constas (Boston). St Paul’s Ascent to Heaven in the Byzantine Theological Tradition
- Архим. Максимос Констас. Вознесение апостола Павла на Небо в византийской богословской традиции
- Frederick Lauritzen (Venice). Heavenly Troy in Constantinople. Psellos and the Hierotopy of Homer’s Iliad 4.1–4
- Фредерик Лорицен. Небесная Троя в Константинополе. Пселл об иеротопии Илиады Гомера (4.1–4)
- Ю. Н. Бузыкина (Москва). Персонификации Ветров в пространстве древнерусского храма. От Спаса на Ильине до кремлевских соборов
- Julia Buzykina. The Personifications of the Winds in the Sacred Space of Medieval Russian Churches
- Л. М. Евсеева (Москва). «Литургия Христа в небесной скинии» — уникальная фреска XIV векав соборе монастыря Зарзма (Грузия)
- Lilia Evseeva. “Liturgy of Christ in the Heavenly Tabernacle” — a Unique Fourteenth-century Fresco at the Zarzma Monastery (Georgia)
- К. А. Фарафонова (Щедрина) (Москва). Иконография небесных светил и видение Константина Великого
- Kseniya Farafonova (Shchedrina). The Iconography of Celestial Bodies and the Vision of Constantine the Great
- В. В. Игошев (Москва). Небесный круг, небесная полусфера и звезды в древнерусских литургических предметах
- Valery V. Igoshev. The Heavenly Circle, the Heavenly Semi-Sphere, and the Stars in Medieval Russian Liturgical Objects
- М. С. Егорова (Санкт-Петербург). Небеса, ангелы и «Адамово восшествие»: древнерусские песнопения чинопоследования Вознесения Господня и прагматика литургического образа
- Marina Egorova. Heaven, Angels and “Adam’s Ascension”: The Ascension of the Lord in the Old Russian Singing Tradition (on the Pragmatics of the Liturgical Image)
- Kevin M. Kain (Green Bay, USA). The Constantine’s Vision of the Cross in the Heavens and Hierotopy in Sixteenth Century Muscovy
- Кевин Кайн. Константиново Видение Креста на Небесах и иеротопия в Московии XVI века
- Г. М. Зеленская (Новый Иерусалим). «Небеса Небес» в иконографическом и иеротопическом творчестве патриарха Никона
- Galina Zelenskaya. “Heaven оf Heavens” in Patriarch Nikon’s Iconography and Hierotopy
- М. В. Дмитриев (Москва). «Небесное», знаковое и иконическое в храмовой иеротопии Франции и Московской Руси в XVII в.
- Mikhail Dmitriev. ‘Heavenly’, Symbolic and Iconic in the Temple Hierotopies of France and Moscow Rus’ in the 17th century
- Cristiano Zanetti (Cremona). A Hierotopy ex Machina in Renaissance Florence. The Machine in the Representation of Aerial Journeys in Liturgical Dramas
- Кристиано Дзанетти Иеротопия ex Machina в Ренессансной Флоренции. Механические устройства, создающие иллюзию полета в литургических действах
- А. Д. Охоцимский (Leuven). Облака в иеротопии и живописи Востока и Запада
- Andrew Simsky. Clouds in the Hierotopy and Art of East and West
2023-08-27
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