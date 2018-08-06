Творческое наследие Александра Меня поражает своей многогранностью и широтой научного кругозора. Когда окидываешь взглядом проделанную им работу в области библиологии, религиоведения, истории культуры, литературы, то удивляешься громадному объему его труда.

Видный деятель Русской Православной церкви, библеист, богослов, проповедник, он за свою недолгую жизнь сделал столько, что было бы по силам только целому коллективу.

Александр Мень - История религии - В 2-х книгах

Крупнейший ученый-библеист, Александр Мень мечтал написать учебник по истории религии. Трагическая гибель священнослужителя в 1990 г. помешала осуществлению этого плана. Грандиозный замысел не был завершен, но остались книги отца Александра, его бесценный научный архив. Работа по созданию учебника была продолжена друзьями и близкими Александра Меня.

Александр Мень - История религии - Книга 1-я - В поисках Пути, Истины и Жизни

Учеб. пособие Издательская группа «ФОРУМ-ИНФРА-М», 1998. — 216 с: ил.

ISBN 5-86225-621-0

Александр Мень - История религии - Книга 1-я - В поисках Пути, Истины и Жизни - Содержание

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

I. ИСТОКИ РЕЛИГИИ

Введение

Природа веры

Человек во Вселенной

II. МАГИЗМ И ЕДИНОБОЖИЕ

Религиозный путь человечества до эпохи великих Учителей

Доисторический мир

Первые цивилизации

Восток и Запад во втором тысячелетии до Р.Х

Народ Завета

III. У ВРАТ МОЛЧАНИЯ

Духовная жизнь Китая и Индии в середине первого тысячелетия до Р.Х

Китайская философия

Индия от брахманизма до Будды

Жизнь и проповедь Будды Гаутамы

IV. ДИОНИС, ЛОГОС, СУДЬБА

Религия и философия Древней Греции

Древнегреческая религия

Греческая трагедия

Древнегреческая философия

V. ВЕСТНИКИ ЦАРСТВА БОЖИЯ

Библейские пророки от Амоса до эпохи реставрации, VIII-IV вв. до Р.Х

До плена

Плен и реставрация

VI. НА ПОРОГЕ НОВОГО ЗАВЕТА

От эпохи Александра Македонского до проповеди Иоанна Крестителя

Буддизм, йога и индуизм

Греческая мысль

Мудрецы Ветхого Завета

Иудейство и эллинизм

Рим, греки и восток

Преддверие

VII. ИИСУС ХРИСТОС

Начало христианства 7 г. до Р.Х. — 30 г. по Р.Х

Введение

От Вифлеема до Капернаума

Мессия

Навстречу Голгофе

Через страдания и смерть к вечному торжеству

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ЛИТЕРАТУРА

Александр Мень - История религии - Книга 2-я - Пути христианства

Учеб. пособие Издательская группа «ФОРУМ-ИНФРА-М», 1998. — 224 с: ил.

ISBN 5-86225-622-9

Веллий Патеркул, историк, приближенный императора Тиберия, заканчивал книгу, посвященную истории Рима. В ней он обозревал путь, который — через войны и революции — привел город на семи холмах к положению мировой державы.

Веллий не скупился на похвалы Августу и его преемнику за то, что они «возродили старинные обычаи», укрепили законность и на многие века принесли Риму славу. Историк был уверен, что главное в жизни людей решается на полях сражений и в кабинетах политиков.

Ему и в голову не могло прийти, что в то самое время, когда он дописывал последние строки своего труда, далеко в Иерусалиме создавалось нечто новое — и кем? — горсткой ремесленников и рыбаков, промышлявших на Тивериадском озере.

Даже там, на окраине империи, в этом странном восточном городе, их не принимали всерьез. Месяц назад расправа над их Учителем, казалось, покончила с очередным мессианским движением. Первосвященник Иосиф Кайафа был на этот счет вполне спокоен, несмотря на фантастические слухи, которые одно время ходили по Иерусалиму, но мало ли что говорят в суеверной толпе.

Понтий Пилат вернулся в Кесарию сразу после Пасхи и погрузился в дела; забот и беспокойств у него хватало — инцидент с «Царем иудейским» очень скоро стерся из памяти.

Между тем квартал в восточной части города, где у друзей, родных и новых единоверцев поселился апостол Петр с учениками, жил своей, особой, жизнью. Это была как бы большая семья, имевшая «одно сердце и одну душу» (Деян 4:32).

Братство насчитывало около ста двадцати галилеян. Возможно, их было и больше, но по традиции это число считалось минимальным для создания отдельной общины.

Александр Мень - История религии - Книга 2-я - Пути христианства - Содержание

I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЛАГОЙ ВЕСТИ

«В силе Духа»

Первый мученик Стефан. Обращение Савла

Самаряне, прозелиты, язычники

Антиохия (40—45 гг.)

Миссия Павла и Варнавы

Спор о Законе. «Апостол народов»

Павел начинает проповедь в Европе

Пастырь церквей и благовестник свободы

Эфесский центр. Смуты в Коринфе

Тернии пастырства

II. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

Первая христианская империя

Христианство и мир

Монашество

Христианская культура

Развитие христианской философии и богословия

На рубеже эпох

III. ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Западное христианство в эпоху раннего Средневековья

Византия эпохи императора Юстиниана

Ислам и завершение христологических споров

Христиане под мусульманским владычеством

Иконоборческая ересь

Папское государство и религиозная жизнь Запада в VIII—IX вв

Западная Церковь на рубеже II тысячелетия

Восточная Церковь на рубеже II тысячелетия

Великий церковный раскол

Христианство на Руси

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИУДАИЗМ ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ ВТОРОГО ХРАМА

ИСЛАМ