Гурфинкель - Книга Ионы
Переводы Фримы Гурфинкель
Книга Ионы с толкованиями раби Шеломо Ицхаки /РаШИ/ и раби Давида Кимхи /РаДаК/
Перевод Фримы Гурфинкель
“Gesher Ha-T’shuva”
P.O.B. 5269 Jerusalem 91052
1989
Книга Ионы с толкованиями раби Шеломо Ицхаки /РаШИ/ и раби Давида Кимхи /РаДаК/ - КНИГА ЙОНЫ 1
1. И было слово Господа к Йоне, сыну Амитая, так:
2. Встань, иди в Нинве, город великий, и огласи о нем, что взошло их злодеяние предо Мною.
РаШИ
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2. и огласи о нем
Мой глас, зов (т.е. пророчество, содержание которого здесь не указано).
РаДаК
I. и было слово Господа к Йоне, сыну Амитая, так:
Что касается этого пророка, мы не находим запечатленного на письме пророчества кроме того, что он пророчествовал о Нинве. Однако находим пророчество, на письме не запечатленное (т.е. только упоминание о пророчестве без изложения его содержания), как написано в Книге Царей [//, 14, 25]: ”...он восстановил предел Исраэля от подходов к Хамату до моря степного, по слову Господа, Б-га Исраэля, которое говорил через раба Своего Йону, сына Амитая, пророка, который из Гат а-Хефера”.
(Мудрецы) говорили: ”Йона отстаивал честь сына и не отстаивал честь Отца”. Иначе говоря, он беспокоился о чести (сынов) Исраэля, поэтому бежал за пределы Земли (Исраэля на чужбину), которая не является местом пророчества, чтобы Б-г благословенный не посылал его в Нинве, ибо он знал, что (жители Нинве) раскаются с легкостью и в этом будет наказание для Исраэля. (Но в отличие от пророка Элияу) он не был в тревоге за честь Б-га благословенного, и к этому относится сказанное: ”И было слово Господа к Йоне во второй раз” - во второй раз Он говорил с ним, но не в третий раз...
Возникает вопрос: почему это пророчество вошло в состав Священных Писаний, ведь все оно относится к Нинве, (жители) которого были из народов мира, а Исраэль здесь даже не упоминается, и нет ему подобного среди всех (книг) Пророков?
И можно объяснить так:
(пророчество Йоны) записано, чтобы служить назиданием для (сынов) Исраэля. Ибо вот чужой народ, не из Исраэля, был близок к раскаянию и в первый же раз, когда пророк стал их порицать, они полностью раскаялись в своих злодеяниях, в то время как пророки порицают (сынов) Исраэля изо дня в день, но они не раскаиваются в своих преступлениях. И еще: чтобы возвестить о великом чуде, какое Б-г благословенный содеял с пророком, который три дня и три ночи пробыл во чреве рыбьем и остался в живых... И еще: чтобы учить, что Б־г благословенный щадит раскаявшихся, из какого бы народа они ни были, и прощает им, и тем более если они многочисленны.
2. встань, иди в Нинве,.. и огласи о нем, что взошло их злодеяние предо Мною
И не написано, что надлежит возгласить о нем, но из того, что (Иона) возгласил о нем впоследствии - ”и Нинве будет ниспровергнут״, - узнаем: велено было огласить о нем (о городе), ״что взошло их злодеяние предо Мною״. Это учит, что Б-г благословенный распространяет Свое провидение также и на народы мира, когда великим становится их злодеяние в грабеже. И так было с поколением потопа и с жителями Седома, ״ибо наполнилась земля грабежом״.
Грабеж подрывает устои человеческого общества, а Б-г благословенный желает, чтобы мир был обитаем. Однако, что касается других преступлений, (народы мира) не столь важны пред Ним, чтобы Он распространял на них Свое провидение, но только на Исраэля, как сказано: ״...только вас знал Я из всех семейств земли, потому взыщу с вас за все ваши провины2 ,3 ״].
Книга Ионы с толкованиями раби Шеломо Ицхаки /РаШИ/ и раби Давида Кимхи /РаДаК/ - ״ЕГО МИЛОСЕРДИЕ - НА ВСЕХ ЕГО ТВОРЕНИЯХ”
В день Искупления во время послеполуденной молитвы Минха читают Книгу пророка Йоны от начала до конца. Почему именно эта Книга служит заключительным чтением (Мафтир) в святой и грозный для евреев день?
״...чтобы учить людей, что невозможно бежать от Превечного, как сказал Давид: ”Куда уйти мне от духа Твоего и куда от лица Твоего бежать! Взойду ли на небеса - там Ты; постелю себе в преисподней - вот Ты... Поселюсь у предельного моря - и там Твоя рука меня поведет” [Псалмы 139].
”Иная причина: чтобы возвестить, что Господь благословенный дарует прощение раскаявшимся, как сказано о жителях Нинве”.
״Иная причина: пророчество Йоны имеет целью учить, что милосердие Превечного распространяется на все Его творения, даже на идолопоклонников, и тем более на сынов Исраэля. И к тому же мы читаем (Книгу Йоны) в качестве Мафтир во время молитвы Минха, в пору благоволения, как говорили наши благословенной памяти мудрецы [Б'рахот 6]: ”Человеку всегда надлежит с особым вниманием относиться к Минхе, ведь молитва пророка Элияу была услышана не иначе как в пору Минхи”.
Сыны Исраэля сказали пред Святым, благословен Он: ”Если мы раскаемся, примешь ли Ты нас?” Сказал Он им: ”...Раскаяние жителей Нинве Я принял, а ваше раскаяние не приму?!” [Шмуэль Йосеф Агнон, Ямим нораим].
Итак, милосердие Превечного распространяется на все Его творения от великого до малого. В начале Книги оно обнаруживает себя в спасении от верной гибели мореходов, которых бедствие постигло не по их вине, но по вине Йоны.
А мореходы со своей стороны извлекают удивительный урок из того, что происходит с ними: они находят путь к Б־гу, от Которого пытается бежать Йона. Вначале ими овладевает страх перед стихией [1,5], великий страх перед неизвестностью [1,10], позднее в их душах рождается великий страх пред Господом [1, 16], - и это, когда опасность уже миновала, море утихло. Люди, взывавшие каждый к своему божеству, взывают все вместе к Господу, Который ”как пожелал - содеял” [1, 14].
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