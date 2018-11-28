1. И было слово Господа к Йоне, сыну Амитая, так:

2. Встань, иди в Нинве, город великий, и огласи о нем, что взошло их злодеяние предо Мною.

РаШИ

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2. и огласи о нем

Мой глас, зов (т.е. пророчество, содержание которого здесь не указано).

РаДаК

I. и было слово Господа к Йоне, сыну Амитая, так:

Что касается этого пророка, мы не находим запечатленного на письме пророчества кроме того, что он пророчествовал о Нинве. Однако находим пророчество, на письме не запечатленное (т.е. только упоминание о пророчестве без изложения его содержания), как написано в Книге Царей [//, 14, 25]: ”...он восстановил предел Исраэля от подходов к Хамату до моря степного, по слову Господа, Б-га Исраэля, которое говорил через раба Своего Йону, сына Амитая, пророка, который из Гат а-Хефера”.

(Мудрецы) говорили: ”Йона отстаивал честь сына и не отстаивал честь Отца”. Иначе говоря, он беспокоился о чести (сынов) Исраэля, поэтому бежал за пределы Земли (Исраэля на чужбину), которая не является местом пророчества, чтобы Б-г благословенный не посылал его в Нинве, ибо он знал, что (жители Нинве) раскаются с легкостью и в этом будет наказание для Исраэля. (Но в отличие от пророка Элияу) он не был в тревоге за честь Б-га благословенного, и к этому относится сказанное: ”И было слово Господа к Йоне во второй раз” - во второй раз Он говорил с ним, но не в третий раз...

Возникает вопрос: почему это пророчество вошло в состав Священных Писаний, ведь все оно относится к Нинве, (жители) которого были из народов мира, а Исраэль здесь даже не упоминается, и нет ему подобного среди всех (книг) Пророков?

И можно объяснить так:

(пророчество Йоны) записано, чтобы служить назиданием для (сынов) Исраэля. Ибо вот чужой народ, не из Исраэля, был близок к раскаянию и в первый же раз, когда пророк стал их порицать, они полностью раскаялись в своих злодеяниях, в то время как пророки порицают (сынов) Исраэля изо дня в день, но они не раскаиваются в своих преступлениях. И еще: чтобы возвестить о великом чуде, какое Б-г благословенный содеял с пророком, который три дня и три ночи пробыл во чреве рыбьем и остался в живых... И еще: чтобы учить, что Б־г благословенный щадит раскаявшихся, из какого бы народа они ни были, и прощает им, и тем более если они многочисленны.