Памяти Джозефа Фицмайера

Книга представляет читателю всесторонний обзор современного католического богословия. В хрестоматию включены ключевые тексты крупнейших современных богословов по шести основным темам: Ветхий Завет, Новый Завет, личность Иисуса, церковь, христианская этика и таинства. Большинство тем и вопросов, затрагиваемых в этой книге, касаются не только католичества, но и христианства в целом.



Хрестоматия состоит из разделов, посвященных Библии, христианской этике, богослужению, личности Христа, учению о церкви. Книга адресована прежде всего студентам и преподавателям семинарий и богословских факультетов ВУЗов в качестве учебного пособия по курсам "Введение в Ветхий Завет", "Введение в Новый Завет", "Введение в богословие", "Этика и аксиология религии", "История современной церкви".

По чисто внешним, формальным признакам предлагаемая вниманию читателя книга может быть отнесена к антологиям, или сборникам статей. Но при более глубоком ознакомлении с работой становится ясно, что это не так: удачно «встроенные» в четкую, логически обоснованную структуру, представленные в книге произведения различных авторов столь органично связаны между собой и единой тематикой, и общей для них целевой установкой, что воспринимаются уже не как самостоятельные научные эссе, а как разделы коллективной монографии, посвященной истории становления и развития церкви и к тому же стремящуюся еще и оценить объективно, насколько это возможно на сегодняшний день, перспективы дальнейшего ее роста.

Хотя книга обязана своим появлением известным католическим богословам, опиравшимся в первую очередь на опыт Католической церкви и ориентированным в основном на католическую аудиторию, большинство проблем, рассматриваемых в ней, касаются не только католичества, но и христианской церкви в целом.

Современное католическое богословие. Хрестоматия

Под ред. Хейза Μ. Α., Джирона Л.

Пер. с англ. (Серия «Современное богословие»).

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 673 с.

ISBN 5-89647-129-7

Современное католическое богословие. Хрестоматия Contemporary Catholic Theology - Содержание

Часть I. Писание

Глава 1 Церковь и Библия: новое понимание [Рэймонд Э. Браун]

Конец XIX века

Первая треть XX века

Период перемен: 1940­1965

От 1965 года до сегодняшнего дня: консолидация и новые задачи

Приложение: Историческая истинность Евангелия.

Инструкция Папский библейской комиссии (1964)

Вступительное слово

Текст инструкции

Стадия первая: служение Иисуса

Стадия вторая: проповедь апостолов

Стадия третья: писания евангелистов (составление Евангелий)

Глава 2 Откровение (Dei Verbum) [Роберт Муррей]

Основные черты и акценты Dei Verbum

Двадцать пять лет спустя

Библиография

Глава 3 Историко-­критическое толкование Библии в католичестве [Рэймонд Э. Браун]

Неприятие историко­критического подхода

I. Ревизионисты буквалистского, или фундаменталистского, направления

II. Ревизионисты от герменевтики

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Глава 4

Возвращение к истокам: Еврейская Библия [Дэниел Л. Смит­Кристофер]

Древнееврейские источники

Древняя история евреев

Книги Еврейской Библии

Пятикнижие и Второзаконническая история: история и Закон

Пророки

Апокалиптическая литература и ее отношение к пророческой

Писания

Поэзия

Писания мудрецов

Библеистика

Документальная гипотеза

Вера и Еврейская Библия

Вопросы для самостоятельного изучения

Глава 5 Ветхозаветный канон [Дж. Х. Хейз]

А. Ранние упоминания о формировании канона

Б. Закрытие иудейского канона

В. Ветхий Завет в ранней церкви

Г. Протестанты и древнееврейский канон

Д. Канон и современные исследования

Библиография

Глава 6 Кто такой пророк? [Жан­Пьер Прево]

Введение

Пророки на свободе

Исайя

Иеремия

Иезекииль

Осия

Амос

Иона

Что есть пророк?

Пророки в Библии

Значения терминов

Люди Слова

Люди своего времени

Люди прозрения

Люди духа?

Свидетельства и знамения для людей

Возмутители

Люди безусловной надежды

Пророчество по-­женски

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Глава 7 Введение в изучение Нового Завета [Джеффри С. Сайкер]

Книги Нового Завета

Евангелия

Послания

Павловы послания

Послание к Евреям

Соборные послания

Другие послания

Формирование канона Нового Завета

История традиции

Историческое событие/историческая критика

Устное предание/метод анализа форм

Письменное предание/критика источников

Редактирование предания/метод анализа редакций

Окончательная литературная форма/литературная критика

Множественные копии конечной литературной формы/

текстуальная критика

Евангелия и Павел: отличительные аспекты

Евангелия

Послания Павла

Выводы

Вопросы для изучения

Глава 8 Евангельские повествования [Гидеон Гусен и Маргарет Томлинсон]

Евангелие от Марка – Евангелие, написанное второпях

Автор

Дата написания

Место написания

Предполагаемая аудитория

Общественная обстановка

Источники

Структура

Стиль

Богословский подход и основные вопросы

Евангелие от Матфея: Иисус как новый Моисей

Автор

Дата написания

Место написания

Предполагаемая аудитория

Общественная обстановка

Источники

Структура

Стиль

Богословский уклон и основные вопросы

Евангелие от Луки – сострадающий Спаситель

Автор

Дата написания

Место написания

Предполагаемая аудитория

Общественная обстановка

Источники

Структура

Стиль

Богословский уклон и основные вопросы

Повествования о детстве

Евангелие от Иоанна – на крыльях орла

Автор

Дата написания

Место написания

Предполагаемая аудитория

Общественная обстановка

Источники

Структура

Стиль

Богословский уклон и основные вопросы

Библиография

Глава 9 Духовный путь апостола Павла [Джозеф А. Фицмайер]

1. Имя Павла

2. Иудейское наследие Павла

3. Культурное наследие Павла

4. Призвание Павла к апостольству

5. Последствия событий, связанных с Христом, в зрелом восприятии апостола

Часть II. Богословие

ЛИЧНОСТЬ ИИСУСА

Глава 10 Современное состояние христологии [Джон Ф. О’Грейди]

Библеистика

Образы церкви

Заботы церкви

Научная деятельность

Множество образов Христа

Модели церкви

Иисус и модели

Тайна

Образы Иисуса в искусстве

Иисус Нового Завета

Знаки и символы

Кризис образов

Новые образы Иисуса

Образы и анализ

Модели в науке и богословии

Использование моделей

Подтверждение истинности моделей

Различение

Иисус­властитель

Парадигма

Темы для дальнейшего изучения и вопросы

Глава 11 Учение о воплощении: человеческое

и космическое измерения [Дермот А. Лэйн]

Учение о воплощении: человеческое и космическое измерения

Образ Божий и человеческая личность в классической христологии

Потребность в новых перспективах

Историческая драма воплощения

В поисках космического измерения воплощения

Попытка диалога между космологией и христологией

Новая история вселенной

Христологическая сторона диалога

Глава 12 Иисус, Спаситель и Сын Божий [Моника Хеллвиг]

Материал по теме

Глава 13 Свободная личность или марионетка Божья? [Энда Лайонз]

Отношение Иисуса к Богу

Иисус: свобода пред лицом Божьим

Иисус: автор сценария собственной жизни

Иисус и искушения

«… во всем, кроме греха»

Примечание

ЦЕРКОВЬ

Глава 14 Церковь и собор [Томас Рауш]

Католичество до II Ватиканского собора

Модернизм

Течения обновления

Современное библеистское движение

Литургическое движение

Новое богословие

Пий XII

Иоанн XXIII

II Ватиканский собор: 1962 – 1965

Подготовка

Работа собора

Церковь

Откровение

Литургия

Экуменизм

Религиозная свобода

Нехристианские религии

Церковь и современный мир

Заключение

Глава 15 Церковь (Lumen Gentium) [Ричард П. Макбрайен]

История и содержание

Содержание и структура

(а) Методологические принципы

(б) Общие экклезиологические принципы

(в) Экклезиологические выводы

(г) Недостатки

Заключение

Библиография

Глава 16 Церковь в современном мире (Gaudium et spes) [Энда Макдонах]

История и истоки

Метод и связь

Структура

Название

Вступление и вводная часть

Часть I: О церкви и о призвании человечества

Часть II: О некоторых наиболее насущных проблемах

Брак и семья

Необходимое содействие прогрессу культуры

Экономика и политика

Война и мир

Утверждение и настороженность

Библиография

Комментарии

Богословие после собора

Глава 17 Церковь, в которую мы верим [Фрэнсис Салливан]

В каком смысле мы «верим» в церковь?

Церковь как тайна веры

Церковь как «своего рода таинство»

Церковь как действие Троицы

Церковь и Царство Божье

Библейские образы церкви

Церковь как тело Христово

Церковь как «одна сложная реальность»

Где сегодня церковь нашей веры?

Глава 18 Оценка и интерпретация документов II Ватиканского собора [Фрэнсис Салливан]

Уникальность II Ватиканского собора

Оценка документов II Ватиканского собора

Оценка различных уровней авторитетности документов

II Ватиканского собора

Оценка «пастырских» утверждений собора

Интерпретация текстов II Ватиканского собора

Глава 19 Экуменизм [Кристофер Батлер]

ХРИСТИАНСКАЯ МОРАЛЬ

Глава 20 Что «особенного» в христианской морали? [Дэнис Ф. О’Каллахан]

Глава 21 Основы изучения христианской морали [Винсент Макнамара]

Два важных фактора

(а) Суждение о хорошем и плохом поведении

(б) Чувство долга

Мораль – установление человека

Автономия морали

Человек в поисках нравственности

Неверные истолкования

Глава 22 История нравственного богословия [Тимоти Э. О’Коннелл]

Эпоха отцов церкви

VI столетие

XI – XIII столетия

XIV – XVI столетия

XVII и XVIII столетия

XIX и XX столетия

Заключение

Глава 23 Сексуальная мораль и социальная справедливость [Томас Рауш]

Сексуальная мораль

Развитие морального богословия

Контроль за рождаемостью

Аборты

Мастурбация

Добрачные половые отношения

Гомосексуальные отношения

Veritatis splendor

Социальная справедливость

Социальные энциклики

Церковь и охрана окружающей среды

Документы епископских конференций

CELAM

Конференция католических епископов США

Принципы католического социального учения

Совесть и авторитет

Совесть

Авторитет

Воспитание совести

Заключение

ТАИНСТВА

Глава 24 От символа к таинству [Тэд Гьюзи]

Глава 25 Литургия (Sacrosanctum Concilium) [Айдан Каванах]

Библиография

Глава 26 Развитие католических таинств [Джозеф Мартос]

1. Семь литургических таинств

2. Знамение и реальность

3. Печать таинства

4. Аристотель, Аквинат и таинства

5. Легализм, номинализм и магия

Для дальнейшего прочтения

Для дальнейшего изучения

Глава 27

Таинства в истории церкви [Филипп Бегери и Клод Дюшено]

Как все начиналось

Вера

Обряд

Памятование

Таинства – до появления термина

Развитие таинственной жизни

Ход истории

Поиск соответствующей терминологии

Sacramentum

«Тайна» у св. Павла

Потребность в точном определении функций и числа таинств

Тайна и таинство у Пасхазия Радберта

Тайна у св. Иоанна Златоуста

Знак у св. Августина

Структура таинств

Назначение таинств

Иерархия таинств

Некоторые моменты учения Фомы Аквинского о таинствах

Деятели Реформации

Тридентский собор

Современное богословие таинств