Современное католическое богословие
Памяти Джозефа Фицмайера
Книга представляет читателю всесторонний обзор современного католического богословия. В хрестоматию включены ключевые тексты крупнейших современных богословов по шести основным темам: Ветхий Завет, Новый Завет, личность Иисуса, церковь, христианская этика и таинства. Большинство тем и вопросов, затрагиваемых в этой книге, касаются не только католичества, но и христианства в целом.
Хрестоматия состоит из разделов, посвященных Библии, христианской этике, богослужению, личности Христа, учению о церкви. Книга адресована прежде всего студентам и преподавателям семинарий и богословских факультетов ВУЗов в качестве учебного пособия по курсам "Введение в Ветхий Завет", "Введение в Новый Завет", "Введение в богословие", "Этика и аксиология религии", "История современной церкви".
По чисто внешним, формальным признакам предлагаемая вниманию читателя книга может быть отнесена к антологиям, или сборникам статей. Но при более глубоком ознакомлении с работой становится ясно, что это не так: удачно «встроенные» в четкую, логически обоснованную структуру, представленные в книге произведения различных авторов столь органично связаны между собой и единой тематикой, и общей для них целевой установкой, что воспринимаются уже не как самостоятельные научные эссе, а как разделы коллективной монографии, посвященной истории становления и развития церкви и к тому же стремящуюся еще и оценить объективно, насколько это возможно на сегодняшний день, перспективы дальнейшего ее роста.
Хотя книга обязана своим появлением известным католическим богословам, опиравшимся в первую очередь на опыт Католической церкви и ориентированным в основном на католическую аудиторию, большинство проблем, рассматриваемых в ней, касаются не только католичества, но и христианской церкви в целом.
Современное католическое богословие. Хрестоматия
Под ред. Хейза Μ. Α., Джирона Л.
Пер. с англ. (Серия «Современное богословие»).
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 673 с.
ISBN 5-89647-129-7
Современное католическое богословие. Хрестоматия Contemporary Catholic Theology - Содержание
Часть I. Писание
Глава 1 Церковь и Библия: новое понимание [Рэймонд Э. Браун]
Конец XIX века
Первая треть XX века
Период перемен: 19401965
От 1965 года до сегодняшнего дня: консолидация и новые задачи
Приложение: Историческая истинность Евангелия.
Инструкция Папский библейской комиссии (1964)
Вступительное слово
Текст инструкции
Стадия первая: служение Иисуса
Стадия вторая: проповедь апостолов
Стадия третья: писания евангелистов (составление Евангелий)
Глава 2 Откровение (Dei Verbum) [Роберт Муррей]
Основные черты и акценты Dei Verbum
Двадцать пять лет спустя
Библиография
Глава 3 Историко-критическое толкование Библии в католичестве [Рэймонд Э. Браун]
Неприятие историкокритического подхода
I. Ревизионисты буквалистского, или фундаменталистского, направления
II. Ревизионисты от герменевтики
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Глава 4
Возвращение к истокам: Еврейская Библия [Дэниел Л. СмитКристофер]
Древнееврейские источники
Древняя история евреев
Книги Еврейской Библии
Пятикнижие и Второзаконническая история: история и Закон
Пророки
Апокалиптическая литература и ее отношение к пророческой
Писания
Поэзия
Писания мудрецов
Библеистика
Документальная гипотеза
Вера и Еврейская Библия
Вопросы для самостоятельного изучения
Глава 5 Ветхозаветный канон [Дж. Х. Хейз]
А. Ранние упоминания о формировании канона
Б. Закрытие иудейского канона
В. Ветхий Завет в ранней церкви
Г. Протестанты и древнееврейский канон
Д. Канон и современные исследования
Библиография
Глава 6 Кто такой пророк? [ЖанПьер Прево]
Введение
Пророки на свободе
Исайя
Иеремия
Иезекииль
Осия
Амос
Иона
Что есть пророк?
Пророки в Библии
Значения терминов
Люди Слова
Люди своего времени
Люди прозрения
Люди духа?
Свидетельства и знамения для людей
Возмутители
Люди безусловной надежды
Пророчество по-женски
НОВЫЙ ЗАВЕТ
Глава 7 Введение в изучение Нового Завета [Джеффри С. Сайкер]
Книги Нового Завета
Евангелия
Послания
Павловы послания
Послание к Евреям
Соборные послания
Другие послания
Формирование канона Нового Завета
История традиции
Историческое событие/историческая критика
Устное предание/метод анализа форм
Письменное предание/критика источников
Редактирование предания/метод анализа редакций
Окончательная литературная форма/литературная критика
Множественные копии конечной литературной формы/
текстуальная критика
Евангелия и Павел: отличительные аспекты
Евангелия
Послания Павла
Выводы
Вопросы для изучения
Глава 8 Евангельские повествования [Гидеон Гусен и Маргарет Томлинсон]
Евангелие от Марка – Евангелие, написанное второпях
Автор
Дата написания
Место написания
Предполагаемая аудитория
Общественная обстановка
Источники
Структура
Стиль
Богословский подход и основные вопросы
Евангелие от Матфея: Иисус как новый Моисей
Автор
Дата написания
Место написания
Предполагаемая аудитория
Общественная обстановка
Источники
Структура
Стиль
Богословский уклон и основные вопросы
Евангелие от Луки – сострадающий Спаситель
Автор
Дата написания
Место написания
Предполагаемая аудитория
Общественная обстановка
Источники
Структура
Стиль
Богословский уклон и основные вопросы
Повествования о детстве
Евангелие от Иоанна – на крыльях орла
Автор
Дата написания
Место написания
Предполагаемая аудитория
Общественная обстановка
Источники
Структура
Стиль
Богословский уклон и основные вопросы
Библиография
Глава 9 Духовный путь апостола Павла [Джозеф А. Фицмайер]
1. Имя Павла
2. Иудейское наследие Павла
3. Культурное наследие Павла
4. Призвание Павла к апостольству
5. Последствия событий, связанных с Христом, в зрелом восприятии апостола
Часть II. Богословие
ЛИЧНОСТЬ ИИСУСА
Глава 10 Современное состояние христологии [Джон Ф. О’Грейди]
Библеистика
Образы церкви
Заботы церкви
Научная деятельность
Множество образов Христа
Модели церкви
Иисус и модели
Тайна
Образы Иисуса в искусстве
Иисус Нового Завета
Знаки и символы
Кризис образов
Новые образы Иисуса
Образы и анализ
Модели в науке и богословии
Использование моделей
Подтверждение истинности моделей
Различение
Иисусвластитель
Парадигма
Темы для дальнейшего изучения и вопросы
Глава 11 Учение о воплощении: человеческое
и космическое измерения [Дермот А. Лэйн]
Учение о воплощении: человеческое и космическое измерения
Образ Божий и человеческая личность в классической христологии
Потребность в новых перспективах
Историческая драма воплощения
В поисках космического измерения воплощения
Попытка диалога между космологией и христологией
Новая история вселенной
Христологическая сторона диалога
Глава 12 Иисус, Спаситель и Сын Божий [Моника Хеллвиг]
Материал по теме
Глава 13 Свободная личность или марионетка Божья? [Энда Лайонз]
Отношение Иисуса к Богу
Иисус: свобода пред лицом Божьим
Иисус: автор сценария собственной жизни
Иисус и искушения
«… во всем, кроме греха»
Примечание
ЦЕРКОВЬ
Глава 14 Церковь и собор [Томас Рауш]
Католичество до II Ватиканского собора
Модернизм
Течения обновления
Современное библеистское движение
Литургическое движение
Новое богословие
Пий XII
Иоанн XXIII
II Ватиканский собор: 1962 – 1965
Подготовка
Работа собора
Церковь
Откровение
Литургия
Экуменизм
Религиозная свобода
Нехристианские религии
Церковь и современный мир
Заключение
Глава 15 Церковь (Lumen Gentium) [Ричард П. Макбрайен]
История и содержание
Содержание и структура
(а) Методологические принципы
(б) Общие экклезиологические принципы
(в) Экклезиологические выводы
(г) Недостатки
Заключение
Библиография
Глава 16 Церковь в современном мире (Gaudium et spes) [Энда Макдонах]
История и истоки
Метод и связь
Структура
Название
Вступление и вводная часть
Часть I: О церкви и о призвании человечества
Часть II: О некоторых наиболее насущных проблемах
Брак и семья
Необходимое содействие прогрессу культуры
Экономика и политика
Война и мир
Утверждение и настороженность
Библиография
Комментарии
Богословие после собора
Глава 17 Церковь, в которую мы верим [Фрэнсис Салливан]
В каком смысле мы «верим» в церковь?
Церковь как тайна веры
Церковь как «своего рода таинство»
Церковь как действие Троицы
Церковь и Царство Божье
Библейские образы церкви
Церковь как тело Христово
Церковь как «одна сложная реальность»
Где сегодня церковь нашей веры?
Глава 18 Оценка и интерпретация документов II Ватиканского собора [Фрэнсис Салливан]
Уникальность II Ватиканского собора
Оценка документов II Ватиканского собора
Оценка различных уровней авторитетности документов
II Ватиканского собора
Оценка «пастырских» утверждений собора
Интерпретация текстов II Ватиканского собора
Глава 19 Экуменизм [Кристофер Батлер]
ХРИСТИАНСКАЯ МОРАЛЬ
Глава 20 Что «особенного» в христианской морали? [Дэнис Ф. О’Каллахан]
Глава 21 Основы изучения христианской морали [Винсент Макнамара]
Два важных фактора
(а) Суждение о хорошем и плохом поведении
(б) Чувство долга
Мораль – установление человека
Автономия морали
Человек в поисках нравственности
Неверные истолкования
Глава 22 История нравственного богословия [Тимоти Э. О’Коннелл]
Эпоха отцов церкви
VI столетие
XI – XIII столетия
XIV – XVI столетия
XVII и XVIII столетия
XIX и XX столетия
Заключение
Глава 23 Сексуальная мораль и социальная справедливость [Томас Рауш]
Сексуальная мораль
Развитие морального богословия
Контроль за рождаемостью
Аборты
Мастурбация
Добрачные половые отношения
Гомосексуальные отношения
Veritatis splendor
Социальная справедливость
Социальные энциклики
Церковь и охрана окружающей среды
Документы епископских конференций
CELAM
Конференция католических епископов США
Принципы католического социального учения
Совесть и авторитет
Совесть
Авторитет
Воспитание совести
Заключение
ТАИНСТВА
Глава 24 От символа к таинству [Тэд Гьюзи]
Глава 25 Литургия (Sacrosanctum Concilium) [Айдан Каванах]
Библиография
Глава 26 Развитие католических таинств [Джозеф Мартос]
1. Семь литургических таинств
2. Знамение и реальность
3. Печать таинства
4. Аристотель, Аквинат и таинства
5. Легализм, номинализм и магия
Для дальнейшего прочтения
Для дальнейшего изучения
Глава 27
Таинства в истории церкви [Филипп Бегери и Клод Дюшено]
Как все начиналось
Вера
Обряд
Памятование
Таинства – до появления термина
Развитие таинственной жизни
Ход истории
Поиск соответствующей терминологии
Sacramentum
«Тайна» у св. Павла
Потребность в точном определении функций и числа таинств
Тайна и таинство у Пасхазия Радберта
Тайна у св. Иоанна Златоуста
Знак у св. Августина
Структура таинств
Назначение таинств
Иерархия таинств
Некоторые моменты учения Фомы Аквинского о таинствах
Деятели Реформации
Тридентский собор
Современное богословие таинств
спасибо
Памяти Джозефа Фицмайера книга выставлена в свободный доступ.
Джозеф Фицмайер (4.11.1920-24.12.2016) - величайший библеист ХХ века.
Работая в библеистике с 1940-х годов, он был одним из нескольких пионеров исторической критики в католичестве (наряду с Брауном). Во многом благодаря ему у католиков появилась нормальная библеистика (когда ее разрешили сверху). В конечном счете это помогло всем, поскольку резкое усиление католической науки сделало библеистику делом не протестантским, а много(двух?)конфессиональным. Это усилило общую объективность дискурса.
Получив прекрасное образование (филолог-классик, ставший затем семитологом), Фицмайер не только был одним из ведущих специалистов по семитскому бэкграунду Нового Завета (и пожалуй, крупнейшим знатоком арамейского той поры), но и одним из ученых, которые показали значимость этого вопроса; одним из тех, кто показал, что и в какой степени нужно изучать.
Его академические труды - очень высокий стандарт качества, и одни из тех, которые задают планку в дисциплине. Тут и несколько томов для Anchor Bible Commentary (Лк-Деян, Рим, 1 Кор, Фил - поразительна широта интересов), и совершенно шикарные сборники статей (в т.ч. "The Semitic Background of the NT"). Эрудиция - и взвешенность. "Jewish Christianity in Acts in Light of the Qumran Scolls" - классика. Новаторская работа по притче о неверном управителе поныне очень актуальна.
Фицмайер был редактором ряда ведущих журналов по библеистике (JBL, CBQ, NTS).
И конечно, обширнейшая культуртрегерская деятельность: попытка изложить результаты научных исследований так, чтобы это поняли простые люди. Здесь венец - совместный труд с Брауном и Мерфи над таким мастодонтом как New Jerome Biblical Commentary.