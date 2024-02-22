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Фюлленбах Джон - Царство Божие - Послание Иисуса сегодня

Джон Фюлленбах - Царство Божие - Послание Иисуса сегодня
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, CATHOLICISM, Theology
Почти все экзегеты и ученые сходятся во мнении: центром проповеди и учения Иисуса является Царство Божье. Слово "Царство" встречается в христианском Писании 160 раз, причем 120 раз - в синоптических Евангелиях. Из уст Иисуса мы встречаем эту фразу девяносто раз. Слово "церковь" употребляется только дважды. Этот факт привел к часто цитируемому полемическому замечанию А. Луази: "Иисус проповедовал Царство Божие, а получилась Церковь ". Царство Божие - это не только центральная тема проповедей Иисуса, отправная точка большинства его притч и предмет большого количества изречений, но и содержание его символических действий. Значительную часть его служения составляют такие действия, как общение за столом с мытарями и грешниками, а также исцеления и изгнания грехов. В общении с отверженными Иисус воплощает в жизнь Царский дом, демонстрируя на деле безусловную любовь Бога к недостойным грешникам.
Символ Царства Божьего оставляет возможность интерпретировать его содержание как принадлежащее этому миру, а также как провозглашающее историческое будущее, которое не выводимо из обстоятельств нынешней истории. Будущее, как его понимает Библия, — это нечто качественно новое, лежащее за пределами человеческих планов и возможностей, то, что мы можем только допустить, чтобы нам было дано. Однако символ серьезно относится к этому миру и человеческим усилиям в истории, не отказываясь от открытости к трансцендентному будущему в полноте Бога. Ведь только Бог может в конечном итоге гарантировать исполнение самых сокровенных чаяний человечества. Бенедикт Вивиано хорошо выражает эту динамику, когда пишет :
"Наше участие в этой борьбе (за осуществление надежды на Царство) может быть лишено иллюзий, поскольку мы верой знаем, что никакая человеческая программа сама по себе не приведет к эсхатону. Наше участие также может быть без окончательного отчаяния, потому что мы верим, что, каким бы великим ни был наш самосозданный ужас, Бог верен Своему обещанию и приведет Царя dom, который уже приблизился к нам в Своем Сыне."
Правильное толкование символа Царства покажет, что его содержание не означает чего-то чисто духовного или находящегося за пределами этого мира. Леонардо Бофф не жалеет слов, когда пишет:
"Это тотальное, глобальное и структурное преображение и переворот реальности человеческих существ; это космос, очищенный от всех зол и наполненный реальностью Бога. Царство должно быть не в другом мире, а в старом мире, преобразованном в новый".
Здесь Царство рассматривается как завершение истории, окончательное исполнение социальной судьбы человечества, осуществление Божьего замысла в отношении всего творения. Поэтому мы всегда должны быть начеку, чтобы не рассматривать Царство как утопию, находящуюся лишь на горизонте истории. Царство - это настоящая реальность, находящаяся в самом сердце истории. Так, Чарльз Эллиот провозглашает:
"Царство - это не какая-то внеземная сущность, которая будет наложена на этот мир. Это также не процесс духовных или внутренних изменений, в результате которого внешняя реальность останется прежней. Это освобождение мира, в котором мы живем, знаем, осязаем, обоняем, страдаем, от всего, что его портит и разрушает".
Оно воплощается в истории, в человеческом обществе и в мире. И хотя Царство Божие не тождественно миру в чистом виде, оно "опознаваемо" в нем. Можно также сказать вместе с Хлодовисом Боффом, что "Царство проявляет себя в обществе, оно заключено в нем: но это общество не есть Царство ".
Понимание того, что Царство принадлежит этому миру, приводит к более широкому пониманию концепции спасения. Универсальность спасительной воли Бога (1 Тим 2:4) является общепризнанной данностью христианского богословия. В прошлом это понятие рассматривалось скорее в количественном и экстенсивном аспекте. Сегодня мы стали понимать его в более качественном и интенсивном аспекте. Оно рассматривается с точки зрения интенсивности присутствия Бога и, соответственно, религиозной значимости че-ловеческих действий в истории. Различие между профанной историей и историей спасения рассматривается здесь по-разному. Существует только одна человеческая судьба, необратимо взятая на себя Христом, который является Господом истории. Спасение рассматривается как внутриисторическая реальность; оно охватывает всю человеческую действительность, преображает ее и приводит к полноте во Христе.
Абсолютная ценность спасения придает человеческой истории подлинный смысл. Оно направлено на преображение истории и ее исполнение на новом небе и новой земле. Библия представляет творение не как этап, предшествующий делу спасения, а как часть спасительного процесса и, более того, его первый спасительный акт.

Фюлленбах, Джон. Царство Божие. Послание Иисуса сегодня

Джон Фюлленбах; [пер. с англ. при помощи нейросети DeepL с издания Fuellenbach, John. The Kingdom of God: the message of Jesus today. Published by Orbis Books, Maryknoll, New York, 1995 исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS].
Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024 – 435 с.
Серия «Современное богословие».
ISBN 1-57075-028-9

Джон Фюлленбах - Царство Божие - Послание Иисуса сегодня - Содержание

ВВЕДЕНИЕ: ЗАДАЧА. ПОСЛАНИЕ ИИСУСА СЕГОДНЯ
  • Возвращение к первоначальному посланию
  • Необходимость религиозного символа
  • Мир, в котором мы живем
  • Потребность в видении
  • Церковь как проводник Царства Божьего
  • Основные области, вызывающие озабоченность
  • Открытие Библии как молитвенника простых людей
  • Солидарность с бедными: вопросы справедливости, мира, освобождения и целостности,
  • Освобождение и целостность творения
  • Огромная проблема беженцев и миграции
  • Инкультурация и диалог с другими религиями и мировоззрениями
  • Процесс секуляризации
Часть 1. ЦАРСТВО ДО ИИСУСА. ВВЕДЕНИЕ
1. НАЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ
  • Понятие Царства в Ветхом Завете
  • Бог - Царь над всем творением
  • Бог - Царь над Израилем
  • Опыт монархии
  • Эсхатологическая надежда на Божье правление
  • "Социальная реальность" грядущего Царства
  • Царство в позднем иудаизме
  • Царство в апокрифах и в кумранской общине
  • Теологическая интерпретация
  • Цель избрания Израиля
  • Возникновение эсхатологической надежды
  • Насколько новое является новым?
2. АПОКАЛИПТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ
  • Характерные черты апокалиптической литературы и мировоззрения
  • Дуализм
  • Настоящее и будущее как не связанные друг с другом
  • Пессимизм
  • Детерминизм
  • Позитивный вклад апокалиптики
3. ЭТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ
  • Иго Царства
  • Царство как настоящее и будущее
4. ВОЗНИКАЮЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦАРСТВА
  • Религиозный опыт
  • Традиция субботнего юбилея
  • Резюме тройного ожидания
5. ЦАРСТВО БОЖИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКЗЕГЕТИКЕ
  • Царство как понятие
  • Царство как символ
  • Царство как освобождение
  • Исторический фон
  • Герменевтический подход
  • Предлагаемое решение
  • "Модель" как герменевтический ключ к Царству
  • Что такое модель
  • Модели Царства
Часть 2. ПОСЛАНИЕ ИИСУСА О ЦАРСТВЕ. ВВЕДЕНИЕ
6. ЯЗЫК ЦАРСТВА Притчи в учении Иисуса
  • Притчи как характерный голос учения Иисуса
  • Научные взгляды на притчи
  • Притчи в ситуациях повседневной жизни
  • Выводы
7. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛАНИЯ ИИСУСА О ЦАРСТВЕ
  • Эсхатологический: Царство приблизилось
  • Апокалиптическая: Царство придет
  • Век нынешний и век грядущий
  • Сила зла: индивидуальный и общественный грех
  • Видимость Царства
  • Опыт Царства Божьего
  • Царство Божье как дар и задача
8. БУДУЩЕЕ ЗЛА И ВОПРОС О ВЕЧНОМ НАКАЗАНИИ
  • Современная дискуссия
  • Традиционное восприятие
  • Несовместимость с образом Бога в Откровении
  • Психологический аргумент
  • Возможные объяснения ада
  • Ад как аннигиляция
  • Ад как реальная возможность
  • Ад как состояние "аномалии"
  • Заключение
9. Нагорная проповедь и Царство Божие
  • Интерпретации Нагорной проповеди
  • Перфекционистская концепция
  • Теория невозможного идеала
  • Промежуточная этика"
  • Надвигающееся Царство и Нагорная проповедь
10. РЕЛИГИОЗНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЦАРСТВА
  • Традиционный подход
  • Новый подход
  • В поисках света в социальных науках
  • Два взгляда на политически активного Иисуса
  • Хуан Луис Сегундо
  • Альберт Нолан
  • Синтез
11. СПАСЕНИЕ И ЦАРСТВО БОЖИЕ
  • Аспект спасения
  • Царство Божие как всеобщее
  • Бедные
  • Грешники и отверженные
  • Пример Иисуса
12. СПАСЕНИЕ ВНЕ ЦЕРКВИ
  • До Второго Ватиканского собора
  • Ватикан
  • Сегодня
13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦАРСТВА
  • Обзор
  • Справедливость
  • Справедливость и поклонение
  • Справедливость как дар Божий
  • Справедливость в Новом Завете
  • Справедливость и целостность творения
  • Мир
  • Мир в Ветхом Завете
  • Мир в Новом Завете
  • Радость
  • Справедливость, мир и радость в Святом Духе
14. ВЫЗОВ ЦАРСТВА
  • Представление Иисуса о Боге
  • Взгляд Иисуса на реальность: Сострадание Бога
  • Царство как безусловная любовь Бога
  • Царство как призыв к обращению
  • 1. Обращение: "Впустите его в свою жизнь"
  • 2. Поднимитесь: "Пусть оно поднимется изнутри вас"
  • 3. "Стать ребенком"
  • 4. Стать христоподобным: "Пусть Христос устроит в вас свой дом"
  • 5. Думать по-другому: "Смотреть на реальность глазами Иисуса"
  • 6. Приверженность ценностям Царства
  • Царство как доверие и вера
  • Царство как приверженность Личности Иисуса
  • Резюме
15. ЦАРСТВО БОЖЬЕ – УЖЕ И ЕЩЕ НЕТ
  • Толкования
  • Потустороннее и будущее
  • Мир сей и настоящее
  • Мир сей, но будущее
  • Текущая дискуссия
  • Позиция "еще нет"
  • Позиция "уже"
  • Заключение
Часть 3. ЦАРСТВО И ИИСУС ХРИСТОС
16. ЦАРСТВО БОЖИЕ И ЛИЧНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА
  • Введение
  • Божий замысел о творении
  • Творение и грехопадение
  • Божье воссоздание: Завет с Израилем
  • Божий замысел в Иисусе
  • Иисус в контексте Завета
  • Происхождение послания Иисуса о Царстве
  • Окончательное предложение Бога о спасении
  • Смерть Иисуса и окончательное пришествие Царства
  • Смерть Иисуса: последнее откровение Бога
  • Резюме
17. ЦАРСТВО И СВЯТОЙ ДУХ
  • Мессианский дар последнего времени
  • Связь трофея с творением и жизнью
  • Дух пророчества и откровения
  • Дух и Мессия
  • Иезуиты и Святой Дух
  • Земной Иисус и Святой Дух
  • Прославленный Христос и Святой Дух
  • Нынешнее Царство и Святой Дух
  • Заключение
18. ЦАРСТВО И ЦЕРКОВЬ
  • Введение
  • Образ Церкви во II Ватиканском соборе
  • Новый народ Божий
  • Тело Христово
  • Церковь в таинстве
  • Творение Святого Духа
  • Церковь не является Царством Божьим сейчас
  • Царство Божие как присутствие в Церкви
  • Триединая миссия Церкви
19. МОЛИТВА ГОСПОДНЯ КАК КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПОСЛАНИЕ ЦАРСТВА
  • Иудейская молитва
  • Эсхатологическая молитва
  • Трудности, связанные с молитвой "Отче наш"
  • Молитва "Отче наш" в Древней Церкви
  • Самые ранние тексты молитвы "Отче наш"
  • Какова первоначальная форма?
  • Смысл молитвы "Отче наш"
Views 438
Rating 5.0 / 5
Added 22.02.2024
Author zenkevich
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (4 comments)

D
dimamurkin 1 year ago

Супер! Спасибо огромное за перевод!
3
3_efimchiki 1 year ago

СПАСИБО!
V
vadimlugoff 2 years ago

Большущее Вам СПАСИБО!
E
esxatos 2 years ago

Спасибо! Глубочайший и фундаментальнейший богословский труд о Царстве Божьем!

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