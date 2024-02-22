Джон Фюлленбах - Царство Божие - Послание Иисуса сегодня

Почти все экзегеты и ученые сходятся во мнении: центром проповеди и учения Иисуса является Царство Божье. Слово "Царство" встречается в христианском Писании 160 раз, причем 120 раз - в синоптических Евангелиях. Из уст Иисуса мы встречаем эту фразу девяносто раз. Слово "церковь" употребляется только дважды. Этот факт привел к часто цитируемому полемическому замечанию А. Луази: "Иисус проповедовал Царство Божие, а получилась Церковь ". Царство Божие - это не только центральная тема проповедей Иисуса, отправная точка большинства его притч и предмет большого количества изречений, но и содержание его символических действий. Значительную часть его служения составляют такие действия, как общение за столом с мытарями и грешниками, а также исцеления и изгнания грехов. В общении с отверженными Иисус воплощает в жизнь Царский дом, демонстрируя на деле безусловную любовь Бога к недостойным грешникам.

Символ Царства Божьего оставляет возможность интерпретировать его содержание как принадлежащее этому миру, а также как провозглашающее историческое будущее, которое не выводимо из обстоятельств нынешней истории. Будущее, как его понимает Библия, — это нечто качественно новое, лежащее за пределами человеческих планов и возможностей, то, что мы можем только допустить, чтобы нам было дано. Однако символ серьезно относится к этому миру и человеческим усилиям в истории, не отказываясь от открытости к трансцендентному будущему в полноте Бога. Ведь только Бог может в конечном итоге гарантировать исполнение самых сокровенных чаяний человечества. Бенедикт Вивиано хорошо выражает эту динамику, когда пишет :

"Наше участие в этой борьбе (за осуществление надежды на Царство) может быть лишено иллюзий, поскольку мы верой знаем, что никакая человеческая программа сама по себе не приведет к эсхатону. Наше участие также может быть без окончательного отчаяния, потому что мы верим, что, каким бы великим ни был наш самосозданный ужас, Бог верен Своему обещанию и приведет Царя dom, который уже приблизился к нам в Своем Сыне."

Правильное толкование символа Царства покажет, что его содержание не означает чего-то чисто духовного или находящегося за пределами этого мира. Леонардо Бофф не жалеет слов, когда пишет:

"Это тотальное, глобальное и структурное преображение и переворот реальности человеческих существ; это космос, очищенный от всех зол и наполненный реальностью Бога. Царство должно быть не в другом мире, а в старом мире, преобразованном в новый".

Здесь Царство рассматривается как завершение истории, окончательное исполнение социальной судьбы человечества, осуществление Божьего замысла в отношении всего творения. Поэтому мы всегда должны быть начеку, чтобы не рассматривать Царство как утопию, находящуюся лишь на горизонте истории. Царство - это настоящая реальность, находящаяся в самом сердце истории. Так, Чарльз Эллиот провозглашает:

"Царство - это не какая-то внеземная сущность, которая будет наложена на этот мир. Это также не процесс духовных или внутренних изменений, в результате которого внешняя реальность останется прежней. Это освобождение мира, в котором мы живем, знаем, осязаем, обоняем, страдаем, от всего, что его портит и разрушает".

Оно воплощается в истории, в человеческом обществе и в мире. И хотя Царство Божие не тождественно миру в чистом виде, оно "опознаваемо" в нем. Можно также сказать вместе с Хлодовисом Боффом, что "Царство проявляет себя в обществе, оно заключено в нем: но это общество не есть Царство ".

Понимание того, что Царство принадлежит этому миру, приводит к более широкому пониманию концепции спасения. Универсальность спасительной воли Бога (1 Тим 2:4) является общепризнанной данностью христианского богословия. В прошлом это понятие рассматривалось скорее в количественном и экстенсивном аспекте. Сегодня мы стали понимать его в более качественном и интенсивном аспекте. Оно рассматривается с точки зрения интенсивности присутствия Бога и, соответственно, религиозной значимости че-ловеческих действий в истории. Различие между профанной историей и историей спасения рассматривается здесь по-разному. Существует только одна человеческая судьба, необратимо взятая на себя Христом, который является Господом истории. Спасение рассматривается как внутриисторическая реальность; оно охватывает всю человеческую действительность, преображает ее и приводит к полноте во Христе.

Абсолютная ценность спасения придает человеческой истории подлинный смысл. Оно направлено на преображение истории и ее исполнение на новом небе и новой земле. Библия представляет творение не как этап, предшествующий делу спасения, а как часть спасительного процесса и, более того, его первый спасительный акт.

Фюлленбах, Джон. Царство Божие. Послание Иисуса сегодня Джон Фюлленбах; [пер. с англ. при помощи нейросети DeepL с издания Fuellenbach, John. The Kingdom of God: the message of Jesus today. Published by Orbis Books, Maryknoll, New York, 1995 исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS]. Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024 – 435 с. Серия «Современное богословие». ISBN 1-57075-028-9

Джон Фюлленбах - Царство Божие - Послание Иисуса сегодня - Содержание