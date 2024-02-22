Джон Фюлленбах - Царство Божие - Послание Иисуса сегодня

Фюлленбах Джон - Царство Божие - Послание Иисуса сегодня
Почти все экзегеты и ученые сходятся во мнении: центром проповеди и учения Иисуса является Царство Божье. Слово "Царство" встречается в христианском Писании 160 раз, причем 120 раз - в синоптических Евангелиях. Из уст Иисуса мы встречаем эту фразу девяносто раз. Слово "церковь" употребляется только дважды. Этот факт привел к часто цитируемому полемическому замечанию А. Луази: "Иисус проповедовал Царство Божие, а получилась Церковь ". Царство Божие - это не только центральная тема проповедей Иисуса, отправная точка большинства его притч и предмет большого количества изречений, но и содержание его символических действий. Значительную часть его служения составляют такие действия, как общение за столом с мытарями и грешниками, а также исцеления и изгнания грехов. В общении с отверженными Иисус воплощает в жизнь Царский дом, демонстрируя на деле безусловную любовь Бога к недостойным грешникам.
Символ Царства Божьего оставляет возможность интерпретировать его содержание как принадлежащее этому миру, а также как провозглашающее историческое будущее, которое не выводимо из обстоятельств нынешней истории. Будущее, как его понимает Библия, — это нечто качественно новое, лежащее за пределами человеческих планов и возможностей, то, что мы можем только допустить, чтобы нам было дано. Однако символ серьезно относится к этому миру и человеческим усилиям в истории, не отказываясь от открытости к трансцендентному будущему в полноте Бога. Ведь только Бог может в конечном итоге гарантировать исполнение самых сокровенных чаяний человечества. Бенедикт Вивиано хорошо выражает эту динамику, когда пишет :
"Наше участие в этой борьбе (за осуществление надежды на Царство) может быть лишено иллюзий, поскольку мы верой знаем, что никакая человеческая программа сама по себе не приведет к эсхатону. Наше участие также может быть без окончательного отчаяния, потому что мы верим, что, каким бы великим ни был наш самосозданный ужас, Бог верен Своему обещанию и приведет Царя dom, который уже приблизился к нам в Своем Сыне."
Правильное толкование символа Царства покажет, что его содержание не означает чего-то чисто духовного или находящегося за пределами этого мира. Леонардо Бофф не жалеет слов, когда пишет:
"Это тотальное, глобальное и структурное преображение и переворот реальности человеческих существ; это космос, очищенный от всех зол и наполненный реальностью Бога. Царство должно быть не в другом мире, а в старом мире, преобразованном в новый".
Здесь Царство рассматривается как завершение истории, окончательное исполнение социальной судьбы человечества, осуществление Божьего замысла в отношении всего творения. Поэтому мы всегда должны быть начеку, чтобы не рассматривать Царство как утопию, находящуюся лишь на горизонте истории. Царство - это настоящая реальность, находящаяся в самом сердце истории. Так, Чарльз Эллиот провозглашает:
"Царство - это не какая-то внеземная сущность, которая будет наложена на этот мир. Это также не процесс духовных или внутренних изменений, в результате которого внешняя реальность останется прежней. Это освобождение мира, в котором мы живем, знаем, осязаем, обоняем, страдаем, от всего, что его портит и разрушает".
Оно воплощается в истории, в человеческом обществе и в мире. И хотя Царство Божие не тождественно миру в чистом виде, оно "опознаваемо" в нем. Можно также сказать вместе с Хлодовисом Боффом, что "Царство проявляет себя в обществе, оно заключено в нем: но это общество не есть Царство ".
Понимание того, что Царство принадлежит этому миру, приводит к более широкому пониманию концепции спасения. Универсальность спасительной воли Бога (1 Тим 2:4) является общепризнанной данностью христианского богословия. В прошлом это понятие рассматривалось скорее в количественном и экстенсивном аспекте. Сегодня мы стали понимать его в более качественном и интенсивном аспекте. Оно рассматривается с точки зрения интенсивности присутствия Бога и, соответственно, религиозной значимости че-ловеческих действий в истории. Различие между профанной историей и историей спасения рассматривается здесь по-разному. Существует только одна человеческая судьба, необратимо взятая на себя Христом, который является Господом истории. Спасение рассматривается как внутриисторическая реальность; оно охватывает всю человеческую действительность, преображает ее и приводит к полноте во Христе.
Абсолютная ценность спасения придает человеческой истории подлинный смысл. Оно направлено на преображение истории и ее исполнение на новом небе и новой земле. Библия представляет творение не как этап, предшествующий делу спасения, а как часть спасительного процесса и, более того, его первый спасительный акт.
Фюлленбах, Джон. Царство Божие. Послание Иисуса сегодня
Джон Фюлленбах; [пер. с англ. при помощи нейросети DeepL с издания Fuellenbach, John. The Kingdom of God: the message of Jesus today. Published by Orbis Books, Maryknoll, New York, 1995 исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS].
Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024 – 435 с.
Серия «Современное богословие».
ISBN 1-57075-028-9
Джон Фюлленбах - Царство Божие - Послание Иисуса сегодня - Содержание
ВВЕДЕНИЕ: ЗАДАЧА. ПОСЛАНИЕ ИИСУСА СЕГОДНЯ
- Возвращение к первоначальному посланию
- Необходимость религиозного символа
- Мир, в котором мы живем
- Потребность в видении
- Церковь как проводник Царства Божьего
- Основные области, вызывающие озабоченность
- Открытие Библии как молитвенника простых людей
- Солидарность с бедными: вопросы справедливости, мира, освобождения и целостности,
- Освобождение и целостность творения
- Огромная проблема беженцев и миграции
- Инкультурация и диалог с другими религиями и мировоззрениями
- Процесс секуляризации
Часть 1. ЦАРСТВО ДО ИИСУСА. ВВЕДЕНИЕ
1. НАЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ
- Понятие Царства в Ветхом Завете
- Бог - Царь над всем творением
- Бог - Царь над Израилем
- Опыт монархии
- Эсхатологическая надежда на Божье правление
- "Социальная реальность" грядущего Царства
- Царство в позднем иудаизме
- Царство в апокрифах и в кумранской общине
- Теологическая интерпретация
- Цель избрания Израиля
- Возникновение эсхатологической надежды
- Насколько новое является новым?
2. АПОКАЛИПТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ
- Характерные черты апокалиптической литературы и мировоззрения
- Дуализм
- Настоящее и будущее как не связанные друг с другом
- Пессимизм
- Детерминизм
- Позитивный вклад апокалиптики
3. ЭТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ
- Иго Царства
- Царство как настоящее и будущее
4. ВОЗНИКАЮЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦАРСТВА
- Религиозный опыт
- Традиция субботнего юбилея
- Резюме тройного ожидания
5. ЦАРСТВО БОЖИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКЗЕГЕТИКЕ
- Царство как понятие
- Царство как символ
- Царство как освобождение
- Исторический фон
- Герменевтический подход
- Предлагаемое решение
- "Модель" как герменевтический ключ к Царству
- Что такое модель
- Модели Царства
Часть 2. ПОСЛАНИЕ ИИСУСА О ЦАРСТВЕ. ВВЕДЕНИЕ
6. ЯЗЫК ЦАРСТВА Притчи в учении Иисуса
- Притчи как характерный голос учения Иисуса
- Научные взгляды на притчи
- Притчи в ситуациях повседневной жизни
- Выводы
7. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛАНИЯ ИИСУСА О ЦАРСТВЕ
- Эсхатологический: Царство приблизилось
- Апокалиптическая: Царство придет
- Век нынешний и век грядущий
- Сила зла: индивидуальный и общественный грех
- Видимость Царства
- Опыт Царства Божьего
- Царство Божье как дар и задача
8. БУДУЩЕЕ ЗЛА И ВОПРОС О ВЕЧНОМ НАКАЗАНИИ
- Современная дискуссия
- Традиционное восприятие
- Несовместимость с образом Бога в Откровении
- Психологический аргумент
- Возможные объяснения ада
- Ад как аннигиляция
- Ад как реальная возможность
- Ад как состояние "аномалии"
- Заключение
9. Нагорная проповедь и Царство Божие
- Интерпретации Нагорной проповеди
- Перфекционистская концепция
- Теория невозможного идеала
- Промежуточная этика"
- Надвигающееся Царство и Нагорная проповедь
10. РЕЛИГИОЗНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЦАРСТВА
- Традиционный подход
- Новый подход
- В поисках света в социальных науках
- Два взгляда на политически активного Иисуса
- Хуан Луис Сегундо
- Альберт Нолан
- Синтез
11. СПАСЕНИЕ И ЦАРСТВО БОЖИЕ
- Аспект спасения
- Царство Божие как всеобщее
- Бедные
- Грешники и отверженные
- Пример Иисуса
12. СПАСЕНИЕ ВНЕ ЦЕРКВИ
- До Второго Ватиканского собора
- Ватикан
- Сегодня
13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦАРСТВА
- Обзор
- Справедливость
- Справедливость и поклонение
- Справедливость как дар Божий
- Справедливость в Новом Завете
- Справедливость и целостность творения
- Мир
- Мир в Ветхом Завете
- Мир в Новом Завете
- Радость
- Справедливость, мир и радость в Святом Духе
14. ВЫЗОВ ЦАРСТВА
- Представление Иисуса о Боге
- Взгляд Иисуса на реальность: Сострадание Бога
- Царство как безусловная любовь Бога
- Царство как призыв к обращению
- 1. Обращение: "Впустите его в свою жизнь"
- 2. Поднимитесь: "Пусть оно поднимется изнутри вас"
- 3. "Стать ребенком"
- 4. Стать христоподобным: "Пусть Христос устроит в вас свой дом"
- 5. Думать по-другому: "Смотреть на реальность глазами Иисуса"
- 6. Приверженность ценностям Царства
- Царство как доверие и вера
- Царство как приверженность Личности Иисуса
- Резюме
15. ЦАРСТВО БОЖЬЕ – УЖЕ И ЕЩЕ НЕТ
- Толкования
- Потустороннее и будущее
- Мир сей и настоящее
- Мир сей, но будущее
- Текущая дискуссия
- Позиция "еще нет"
- Позиция "уже"
- Заключение
Часть 3. ЦАРСТВО И ИИСУС ХРИСТОС
16. ЦАРСТВО БОЖИЕ И ЛИЧНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА
- Введение
- Божий замысел о творении
- Творение и грехопадение
- Божье воссоздание: Завет с Израилем
- Божий замысел в Иисусе
- Иисус в контексте Завета
- Происхождение послания Иисуса о Царстве
- Окончательное предложение Бога о спасении
- Смерть Иисуса и окончательное пришествие Царства
- Смерть Иисуса: последнее откровение Бога
- Резюме
17. ЦАРСТВО И СВЯТОЙ ДУХ
- Мессианский дар последнего времени
- Связь трофея с творением и жизнью
- Дух пророчества и откровения
- Дух и Мессия
- Иезуиты и Святой Дух
- Земной Иисус и Святой Дух
- Прославленный Христос и Святой Дух
- Нынешнее Царство и Святой Дух
- Заключение
18. ЦАРСТВО И ЦЕРКОВЬ
- Введение
- Образ Церкви во II Ватиканском соборе
- Новый народ Божий
- Тело Христово
- Церковь в таинстве
- Творение Святого Духа
- Церковь не является Царством Божьим сейчас
- Царство Божие как присутствие в Церкви
- Триединая миссия Церкви
19. МОЛИТВА ГОСПОДНЯ КАК КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПОСЛАНИЕ ЦАРСТВА
- Иудейская молитва
- Эсхатологическая молитва
- Трудности, связанные с молитвой "Отче наш"
- Молитва "Отче наш" в Древней Церкви
- Самые ранние тексты молитвы "Отче наш"
- Какова первоначальная форма?
- Смысл молитвы "Отче наш"
Супер! Спасибо огромное за перевод!
СПАСИБО!
Большущее Вам СПАСИБО!
Спасибо! Глубочайший и фундаментальнейший богословский труд о Царстве Божьем!