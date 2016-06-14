Страницы - журнал ББИ - 15 - 2011
Академический богословский журнал ББИ "Страницы: богословие, культура, образование" - 15 - 2011
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.
В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 15 - 2011
Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
2011 год
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А. Э. Бодров (гл. ред.)
священник Михаил Евдокимов
архимандрит Августин (Никитин)
И. К. Языкова (зам. гл. ред.)
Члены клуба Эсхатос могут прочесть интереснейшие статьи из журнала Старницы за 2011 год - 15-1, 15-2, 15-3, 15 -4
Содержание номеров журнала
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 15-1 - 2011 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Иннокентий Павлов PECCATUM ORIGINALE в проекции научно-технического и социального прогресса. Эсхатологическая перспектива
БОГОСЛОВИЕ
- Кирилл Войцель Кризис человека и человечность Бога кризиса в раннем богословии Карла Барта
ФИЛОСОФИЯ
- Доминик Рубин Лев Карсавин. Личность как полнота бытия и православная мысль
СЛОВО И ОБРАЗ
- Оливье Клеман Сantor maximus
- Людмила Сукина Трапеза в миниатюрах русских синодиков XVII–XVIII вв. От Евхаристии до пиров грешников
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Уильям Кэрролл Фома Аквинский и современная космология: сотворение и зарождение Вселенной
- Эрнан Макмаллин Дело Галилея
- Р. Дж. Берри Творение и эволюция, а не творение или эволюция
IN MEMORIAM
- Йозеф Жичинский
ПЕРСОНАЛИИ
- Антон Хаутепен
БИБЛИОГРАФИЯ
ХРОНИКА
СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2006-2010
SUMMARIES
ОБ АВТОРАХ
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 15-2 - 2011 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Орацио Симиан-Йофре Богословское послание Книги пророка Амоса
БОГОСЛОВИЕ
- Джанфранко Равази Душа в поэзии
ДИАЛОГ
- Георгий Завершинский Богословие диалога. Бубер и христианство
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Аллен Брент Драматургия мученической процессии
СЛОВО И ОБРАЗ
- Александр Закуренко Косовское сражение и Куликовская битва: иконическое в историческом событии
- Оливье Клеман Герника, погребальный эпос
- Татьяна Чумакова Сотрапезничество со Христом. Образ трапезы в древнерусской книжности
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Алексей Нестерук Сотворение и трансценденция в богословии и космологии: философский анализ
- Роджер Триг Нужна ли науке религия?
БИБЛИОГРАФИЯ
ХРОНИКА
SUMMARIES
ОБ АВТОРАХ
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 15-3 - 2011 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Эрнст Лукас Книга Бытия. Прочтение в XXI веке
- Сандро Паоло Карбоне и Джованни Рицци Таргум книги пророка Осии
БОГОСЛОВИЕ
- Ансельм Грюн Богословие красоты
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
- Александр Верховский Идеология патриарха Кирилла, методы ее продвижения и возможное влияние на самосознание Русской православной церкви
СЛОВО И ОБРАЗ
- Марина Михайлова Классика и молчание. Классический текст в горизонте христианской духовности
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Алексей Нестерук Сотворение и трансценденция в богословии и космологии: философский анализ
- Стюарт Джадж Пучок нейронов и ничего больше?
- Джон Полкинхорн Дебаты науки и религии. Введение
- Уильям Кэрролл Творение и наука в Средние века
НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
- Виктор Шнирельман. Русское неоязычество: идентичность и цели
IN MEMORIAM
- Памяти Лейфа Ховельсена
ХРОНИКА
SUMMARIES
ОБ АВТОРАХ
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 15-4 - 2011 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Ульрих Луц Золотое правило
- Петр Покорны, Ульрих Геккель Чудеса
БОГОСЛОВИЕ
- Дитрих Бонхёффер Христос, действительность и благо. Христос, церковь и мир
- Нильс Грегерсен Imago imaginis: человеческая личность с богословской точки зрения
ФИЛОСОФИЯ
- Светлана Коначева Как Бог «приходит к языку»: проблема теологического мышления в протестантской мысли второй половины ХХ века
- Григорий Гутнер Концепции личности и коммуникативные универсалии
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
- Джон Дик Христианский фундаментализм. Сделано в Америке
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Алистер Макграт Убила ли Бога наука?
ПЕРСОНАЛИИ
- Елена Клепинина Священство
БИБЛИОГРАФИЯ
ХРОНИКА
SUMMARIES
ОБ АВТОРАХ
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