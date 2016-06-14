Академический богословский журнал ББИ "Страницы: богословие, культура, образование" - 14 - 2010

Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.

В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.

Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.

В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 14 – 2010

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея

ISSN 1562-1421

Редакционная коллегия:

А. Э. Бодров (гл. ред.)

священник Михаил Евдокимов

архимандрит Августин (Никитин)

И. К. Языкова (зам. гл. ред.)

Члены клуба Эсхатос могут прочесть интереснейшие статьи из журнала Старницы за 2010 год - 14-1, 14-2, 14-3, 14 -4

Содержание номеров журнала

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 14-1 - 2010 - Содержание

БОГОСЛОВИЕ

Ганс Кюнг

Особенность христианства

ФИЛОСОФИЯ

Григорий Гутнер

Идея человечности и единство человечества

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Георгий (Ходр), Митрополит Гор Ливанских

Духовная брань за единство Церкви

ДИАЛОГ

Роль епископа Рима в общении церквей в первом тысячелетии (проект Критского документа)

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Михаил Шкаровский Русская православная церковь в ХХ веке (окончание)

ЛИТУРГИКА

Роберт Ф. Тафт Существует ли почитание Святой Евхаристии на христианском Востоке?

СЛОВО И ОБРАЗ

Любовь Сумм «Зеленый человек»: кукольный театр отца Брауна

РЕЛИГИЯ И НАУКА

Джон Полкинхорн Антропный принцип и споры о науке и религии

Джон Брайант Этические вопросы генетической модификации

БИБЛИОГРАФИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2006-2009

SUMMARIES

ОБ АВТОРАХ

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 14-2 - 2010 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Лестер Л. Граббе Евреи и эллинизация: Хенгель и его критики

БОГОСЛОВИЕ

Иоанн Зизиулас О бытии личностью: к вопросу об онтологии личностности

ФИЛОСОФИЯ

Джордж Пэттисон Технология как богословская проблема

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Валерия Косякова Реликвии апостола Андрея в Шотландии: история одного саркофага

ЛИТУРГИКА

Роберт Ф. Тафт Частное причащение на Востоке во времена поздней Античности

СЛОВО И ОБРАЗ

Татьяна Воробьева Иконография мужского пира в росписях римских катакомб. Смысловые и формальные аспекты

Марианна Комова Иконописец-праведник глазами Н. С. Лескова (на примере жизни Никиты Рачейскова и иеромонаха Иринарха)

РЕЛИГИЯ И НАУКА

Денис Р. Александер Модели взаимоотношений между наукой и религией

Колин Рассел Наука и религия в жизни Майкла Фарадея

IN MEMORIAM

Эммануэль Ланн

Фэри фон Лилиенфельд

БИБЛИОГРАФИЯ

ХРОНИКА

SUMMARIES

ОБ АВТОРАХ

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 14-3 - 2010 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Юрген Ролоф Происхождение предания об Иисусе

БОГОСЛОВИЕ

Кристер Саирсингх Антропология Карла Барта и его концепция зла

ФИЛОСОФИЯ

Стефано Каприо Религиозный опыт в русской и западной антропологии

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Эрнст Суттнер Мощи св. апостола Андрея и их почитание в Патрах, Константинополе, Амальфи и Риме

ЛИТУРГИКА

Роберт Ф. Тафт «Что Тя наречем?» Литургическое почитание Богородицы в византийской традиции

СЛОВО И ОБРАЗ

Виктор Ляху Архетипический сюжет о Люцифере в романе Достоевского «Братья Карамазовы»

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Сергей Чебанов Блюдо как культурно-нормативный способ потребления пищи: роль ритуала и экологические последствия

РЕЛИГИЯ И НАУКА

Дмитрий Кирьянов Философско-богословское осмысление концепции мультивселенной

IN MEMORIAM

Вениамин Новик

БОГОСЛОВСКИЕ ДОСУГИ

Александр Закуренко Локус непознанного у Гая Валерия Артикля – первое указание на жителей Руси

БИБЛИОГРАФИЯ

ХРОНИКА

SUMMARIES

ОБ АВТОРАХ

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 14-4 - 2010 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Мартин Хенгель Слова о «человеке-скале»

БОГОСЛОВИЕ

Джон Дик Вера в эпоху постмодерна. Размышления о богословии культуры

Георгий Завершинский Премудрость Божья

ДИАЛОГ

Йоханнес Эльдеманн Диалог между Востоком и Западом: опасность или возможность?

От «псевдоморфоза» к «обмену дарами»

ЛИТУРГИКА

Роберт Ф. Тафт Почитание святых в византийской литургической традиции

СЛОВО И ОБРАЗ

Наталья Боровская Maria Immaculata – о путях формирования образа Непорочного Зачатия

Александр Закуренко Два образа пустоты. Георгий Иванов, Иосиф Бродский

РЕЛИГИЯ И НАУКА

Нильс Грегерсен Идея глубокого воплощения: библейские и патристические источники

Кирилл Копейкин Богословие творения и проблема интерпретации теоретической физики

IN MEMORIAM

Антон Хаутепен

БИБЛИОГРАФИЯ

ХРОНИКА

SUMMARIES

ОБ АВТОРАХ