Страницы - журнал ББИ - 14 - 2010
Академический богословский журнал ББИ "Страницы: богословие, культура, образование" - 14 - 2010
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.
В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 14 – 2010
Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А. Э. Бодров (гл. ред.)
священник Михаил Евдокимов
архимандрит Августин (Никитин)
И. К. Языкова (зам. гл. ред.)
Члены клуба Эсхатос могут прочесть интереснейшие статьи из журнала Старницы за 2010 год - 14-1, 14-2, 14-3, 14 -4
Содержание номеров журнала
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 14-1 - 2010 - Содержание
БОГОСЛОВИЕ
- Ганс Кюнг
- Особенность христианства
ФИЛОСОФИЯ
- Григорий Гутнер
- Идея человечности и единство человечества
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
- Георгий (Ходр), Митрополит Гор Ливанских
- Духовная брань за единство Церкви
ДИАЛОГ
- Роль епископа Рима в общении церквей в первом тысячелетии (проект Критского документа)
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Михаил Шкаровский Русская православная церковь в ХХ веке (окончание)
ЛИТУРГИКА
- Роберт Ф. Тафт Существует ли почитание Святой Евхаристии на христианском Востоке?
СЛОВО И ОБРАЗ
- Любовь Сумм «Зеленый человек»: кукольный театр отца Брауна
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Джон Полкинхорн Антропный принцип и споры о науке и религии
- Джон Брайант Этические вопросы генетической модификации
БИБЛИОГРАФИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2006-2009
SUMMARIES
ОБ АВТОРАХ
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 14-2 - 2010 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Лестер Л. Граббе Евреи и эллинизация: Хенгель и его критики
БОГОСЛОВИЕ
- Иоанн Зизиулас О бытии личностью: к вопросу об онтологии личностности
ФИЛОСОФИЯ
- Джордж Пэттисон Технология как богословская проблема
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Валерия Косякова Реликвии апостола Андрея в Шотландии: история одного саркофага
ЛИТУРГИКА
- Роберт Ф. Тафт Частное причащение на Востоке во времена поздней Античности
СЛОВО И ОБРАЗ
- Татьяна Воробьева Иконография мужского пира в росписях римских катакомб. Смысловые и формальные аспекты
- Марианна Комова Иконописец-праведник глазами Н. С. Лескова (на примере жизни Никиты Рачейскова и иеромонаха Иринарха)
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Денис Р. Александер Модели взаимоотношений между наукой и религией
- Колин Рассел Наука и религия в жизни Майкла Фарадея
IN MEMORIAM
- Эммануэль Ланн
- Фэри фон Лилиенфельд
БИБЛИОГРАФИЯ
ХРОНИКА
SUMMARIES
ОБ АВТОРАХ
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 14-3 - 2010 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Юрген Ролоф Происхождение предания об Иисусе
БОГОСЛОВИЕ
- Кристер Саирсингх Антропология Карла Барта и его концепция зла
ФИЛОСОФИЯ
- Стефано Каприо Религиозный опыт в русской и западной антропологии
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Эрнст Суттнер Мощи св. апостола Андрея и их почитание в Патрах, Константинополе, Амальфи и Риме
ЛИТУРГИКА
- Роберт Ф. Тафт «Что Тя наречем?» Литургическое почитание Богородицы в византийской традиции
СЛОВО И ОБРАЗ
- Виктор Ляху Архетипический сюжет о Люцифере в романе Достоевского «Братья Карамазовы»
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Сергей Чебанов Блюдо как культурно-нормативный способ потребления пищи: роль ритуала и экологические последствия
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Дмитрий Кирьянов Философско-богословское осмысление концепции мультивселенной
IN MEMORIAM
- Вениамин Новик
БОГОСЛОВСКИЕ ДОСУГИ
- Александр Закуренко Локус непознанного у Гая Валерия Артикля – первое указание на жителей Руси
БИБЛИОГРАФИЯ
ХРОНИКА
SUMMARIES
ОБ АВТОРАХ
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 14-4 - 2010 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Мартин Хенгель Слова о «человеке-скале»
БОГОСЛОВИЕ
- Джон Дик Вера в эпоху постмодерна. Размышления о богословии культуры
- Георгий Завершинский Премудрость Божья
ДИАЛОГ
- Йоханнес Эльдеманн Диалог между Востоком и Западом: опасность или возможность?
- От «псевдоморфоза» к «обмену дарами»
ЛИТУРГИКА
- Роберт Ф. Тафт Почитание святых в византийской литургической традиции
СЛОВО И ОБРАЗ
- Наталья Боровская Maria Immaculata – о путях формирования образа Непорочного Зачатия
- Александр Закуренко Два образа пустоты. Георгий Иванов, Иосиф Бродский
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Нильс Грегерсен Идея глубокого воплощения: библейские и патристические источники
- Кирилл Копейкин Богословие творения и проблема интерпретации теоретической физики
IN MEMORIAM
- Антон Хаутепен
БИБЛИОГРАФИЯ
ХРОНИКА
SUMMARIES
ОБ АВТОРАХ
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