Страницы - журнал ББИ - 12 - 2007
Академический богословский журнал ББИ "Страницы: богословие, культура, образование" - 12 - 2007
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.
В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12 - 2007
Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
2007 год
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А. Э. Бодров (гл. ред.)
священник Михаил Евдокимов
архимандрит Августин (Никитин)
И. К. Языкова (зам. гл. ред.)
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12-1 - 2007 - Содержание
БОГОСЛОВИЕ
- Карл Барт Тайна откровения. Проблема христологии
ФИЛОСОФИЯ
- Владимир Порус Эсхатология свободы
ПРОБЛЕМЫСОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
- Майкл Л. Фицджералд Религиозный плюрализм в Европе: размышления
ДИАЛОГ
- Джефри Уэйнрайт Unitatis redintegratio с протестантской точки зрения
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Вячеслав Океанский Проблематика богословия культуры
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Йозеф Жичинский Ничто или Логос? Творение вселенной по Стивену Хокингу
- Татьяна Воропай Пост/последний человек (некоторые аспекты либеральной эсхатологии и постчеловеческой антропологии)
IN MEMORIAM
- Брюс М. Мецгер
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12-2 - 2007 - Содержание
ФИЛОСОФИЯ
- Джордж Пэттисон Эсхатология и онтология: Хайдеггер и Бердяев
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
- Жан-Марк Авелин Религиозный плюрализм в современных западных обществах
СЛОВО И ОБРАЗ
- Сергей Чертков Деоника в поэзии А.С. Хомякова
- Стрэтфорд Колдекот Древо сказок
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Сергей Стеблёв Добро пожаловать в пустыню реального. Vol. 2
- Роберт Рассел Воскресение, эсхатология и космология
IN MEMORIAM
- Епископ Пьер Дюпре
ПЕРСОНАЛИИ
- Иннокентий Павлов: Памяти верного служителя Христова (Брюс Маннинг Мецгер)
- Анна Полторацкая, Александр Панков: Николай Полторацкий - свидель веры XX века
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12-3 - 2007 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Мэри Э. Милз Толкин и Иезекииль. Мир Фаэрии в Библии и сравнительной литературе
БОГОСЛОВИЕ
- Томас Ф. Торранс Греческая концепция пространства в основании христианского богословия
ФИЛОСОФИЯ
- Владимир Порус С. Л. Франк: антиномии духа как основания культуры
ДИАЛОГ
- Стефано Каприо Апостольское призвание Андрея и Симона как источник христианского единства
- Экклезиологические и канонические последствия сакраментальной природы Церкви. Церковное единство, соборность и власть
СЛОВО И ОБРАЗ
- Ирина Багратион-Мухранели Иисусова молитва в творчестве А. С. Пушкина
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Герд Тайсен Научное мышление и религиозная вера
- Александр Шевченко Концепция тождества биологического и когнитивного в медицине и православном Предании
БОГОСЛОВСКИЕ ДОСУГИ
- Александра Семенова Вынужденные диалоги
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12-4 - 2007 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Иннокентий Павлов Краткий очерк истории текстуальной критики Нового Завета
БОГОСЛОВИЕ
- Томас Ф. Торранс Греческая концепция пространства в основании христианского богословия (Часть 2)
ФИЛОСОФИЯ
- Татьяна Щедрина, Борис Пружинин: Семен Франк и Густав Шлет: две стратегии постижения оснований культуры
ДИАЛОГ
- Александр Доброер Петр и Андрей — история, опрокинутая в вечность
- Роуэн Уильямс Общего языка пока нет
- Жан-Мари Годель Христианская критика святости в исламе
СЛОВО И ОБРАЗ
- Ирина Языкова Апостольские объятия
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Джордж Пэттисон
ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ
- Владета Еротич Магия и христианство
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