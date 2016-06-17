Академический богословский журнал ББИ "Страницы: богословие, культура, образование" - 12 - 2007

Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.

В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.

Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.

В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12 - 2007

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея

2007 год

ISSN 1562-1421

Редакционная коллегия:

А. Э. Бодров (гл. ред.)

священник Михаил Евдокимов

архимандрит Августин (Никитин)

И. К. Языкова (зам. гл. ред.)

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12-1 - 2007 - Содержание

БОГОСЛОВИЕ

Карл Барт Тайна откровения. Проблема христологии

ФИЛОСОФИЯ

Владимир Порус Эсхатология свободы

ПРОБЛЕМЫСОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Майкл Л. Фицджералд Религиозный плюрализм в Европе: размышления

ДИАЛОГ

Джефри Уэйнрайт Unitatis redintegratio с протестантской точки зрения

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Вячеслав Океанский Проблематика богословия культуры

РЕЛИГИЯ И НАУКА

Йозеф Жичинский Ничто или Логос? Творение вселенной по Стивену Хокингу

Татьяна Воропай Пост/последний человек (некоторые аспекты либеральной эсхатологии и постчеловеческой антропологии)

IN MEMORIAM

Брюс М. Мецгер

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12-2 - 2007 - Содержание

ФИЛОСОФИЯ

Джордж Пэттисон Эсхатология и онтология: Хайдеггер и Бердяев

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Жан-Марк Авелин Религиозный плюрализм в современных западных обществах

СЛОВО И ОБРАЗ

Сергей Чертков Деоника в поэзии А.С. Хомякова

Стрэтфорд Колдекот Древо сказок

РЕЛИГИЯ И НАУКА

Сергей Стеблёв Добро пожаловать в пустыню реального. Vol. 2

Роберт Рассел Воскресение, эсхатология и космология

IN MEMORIAM

Епископ Пьер Дюпре

ПЕРСОНАЛИИ

Иннокентий Павлов: Памяти верного служителя Христова (Брюс Маннинг Мецгер)

Анна Полторацкая, Александр Панков: Николай Полторацкий - свидель веры XX века

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12-3 - 2007 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Мэри Э. Милз Толкин и Иезекииль. Мир Фаэрии в Библии и сравнительной литературе

БОГОСЛОВИЕ

Томас Ф. Торранс Греческая концепция пространства в основании христианского богословия

ФИЛОСОФИЯ

Владимир Порус С. Л. Франк: антиномии духа как основания культуры

ДИАЛОГ

Стефано Каприо Апостольское призвание Андрея и Симона как источник христианского единства

Экклезиологические и канонические последствия сакраментальной природы Церкви. Церковное единство, соборность и власть

СЛОВО И ОБРАЗ

Ирина Багратион-Мухранели Иисусова молитва в творчестве А. С. Пушкина

РЕЛИГИЯ И НАУКА

Герд Тайсен Научное мышление и религиозная вера

Александр Шевченко Концепция тождества биологического и когнитивного в медицине и православном Предании

БОГОСЛОВСКИЕ ДОСУГИ

Александра Семенова Вынужденные диалоги

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12-4 - 2007 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Иннокентий Павлов Краткий очерк истории текстуальной критики Нового Завета

БОГОСЛОВИЕ

Томас Ф. Торранс Греческая концепция пространства в основании христианского богословия (Часть 2)

ФИЛОСОФИЯ

Татьяна Щедрина, Борис Пружинин: Семен Франк и Густав Шлет: две стратегии постижения оснований культуры

ДИАЛОГ

Александр Доброер Петр и Андрей — история, опрокинутая в вечность

Роуэн Уильямс Общего языка пока нет

Жан-Мари Годель Христианская критика святости в исламе

СЛОВО И ОБРАЗ

Ирина Языкова Апостольские объятия

РЕЛИГИЯ И НАУКА

Джордж Пэттисон

ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ