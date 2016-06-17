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Страницы - журнал ББИ - 12 - 2007

Академический богословский журнал ББИ "Страницы: богословие, культура, образование" - 12 - 2007
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Ethics, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Академический богословский журнал ББИ "Страницы: богословие, культура, образование" - 12 - 2007
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.
В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12 - 2007

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
2007 год
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А. Э. Бодров (гл. ред.)
священник Михаил Евдокимов
архимандрит Августин (Никитин)
И. К. Языкова (зам. гл. ред.)
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12-1 - 2007 - Содержание
БОГОСЛОВИЕ
  • Карл Барт Тайна откровения. Проблема христологии
ФИЛОСОФИЯ
  • Владимир Порус Эсхатология свободы
ПРОБЛЕМЫСОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
  • Майкл Л. Фицджералд Религиозный плюрализм в Европе: размышления
ДИАЛОГ
  • Джефри Уэйнрайт Unitatis redintegratio с протестантской точки зрения
РАЗМЫШЛЕНИЯ
  • Вячеслав Океанский Проблематика богословия культуры
РЕЛИГИЯ И НАУКА
  • Йозеф Жичинский Ничто или Логос? Творение вселенной по Стивену Хокингу
  • Татьяна Воропай Пост/последний человек (некоторые аспекты либеральной эсхатологии и постчеловеческой антропологии)
IN MEMORIAM
  • Брюс М. Мецгер

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12-2 - 2007 - Содержание

ФИЛОСОФИЯ
  • Джордж Пэттисон Эсхатология и онтология: Хайдеггер и Бердяев
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
  • Жан-Марк Авелин Религиозный плюрализм в современных западных обществах
СЛОВО И ОБРАЗ
  • Сергей Чертков Деоника в поэзии А.С. Хомякова
  • Стрэтфорд Колдекот Древо сказок
РЕЛИГИЯ И НАУКА
  • Сергей Стеблёв Добро пожаловать в пустыню реального. Vol. 2
  • Роберт Рассел Воскресение, эсхатология и космология
IN MEMORIAM
  • Епископ Пьер Дюпре
ПЕРСОНАЛИИ
  • Иннокентий Павлов: Памяти верного служителя Христова (Брюс Маннинг Мецгер)
  • Анна Полторацкая, Александр Панков: Николай Полторацкий - свидель веры XX века

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12-3 - 2007 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА
  • Мэри Э. Милз Толкин и Иезекииль. Мир Фаэрии в Библии и сравнительной литературе
БОГОСЛОВИЕ
  • Томас Ф. Торранс Греческая концепция пространства в основании христианского богословия
ФИЛОСОФИЯ
  • Владимир Порус С. Л. Франк: антиномии духа как основания культуры
ДИАЛОГ
  • Стефано Каприо Апостольское призвание Андрея и Симона как источник христианского единства
  • Экклезиологические и канонические последствия сакраментальной природы Церкви. Церковное единство, соборность и власть
СЛОВО И ОБРАЗ
  • Ирина Багратион-Мухранели Иисусова молитва в творчестве А. С. Пушкина
РЕЛИГИЯ И НАУКА
  • Герд Тайсен Научное мышление и религиозная вера
  • Александр Шевченко Концепция тождества биологического и когнитивного в медицине и православном Предании
БОГОСЛОВСКИЕ ДОСУГИ
  • Александра Семенова Вынужденные диалоги

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 12-4 - 2007 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА
  • Иннокентий Павлов Краткий очерк истории текстуальной критики Нового Завета
БОГОСЛОВИЕ
  • Томас Ф. Торранс Греческая концепция пространства в основании христианского богословия (Часть 2)
ФИЛОСОФИЯ
  • Татьяна Щедрина, Борис Пружинин: Семен Франк и Густав Шлет: две стратегии постижения оснований культуры
ДИАЛОГ
  • Александр Доброер Петр и Андрей — история, опрокинутая в вечность
  • Роуэн Уильямс Общего языка пока нет
  • Жан-Мари Годель Христианская критика святости в исламе
СЛОВО И ОБРАЗ
  • Ирина Языкова Апостольские объятия
РЕЛИГИЯ И НАУКА
  • Джордж Пэттисон
ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ
  • Владета Еротич Магия и христианство
Views 509
Rating 5.0 / 5
Added 17.06.2016
Author brat Warden
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5.0/5 (4)

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