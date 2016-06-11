Страницы - журнал ББИ - 11 - 2006
Академический богословский журнал ББИ "Страницы: богословие, культура, образование" - 11 - 2006
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.
В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 11 - 2006
Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А.Э. Бодров (гл. ред.)
священник Михаил Евдокимов
архимандрит Августин (Никитин)
Н.Л. Трауберг
СВ. Щербак
И.К. Языкова (зам. гл. ред.)
Содержание номеров журнала
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 11-1 - 2006 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Архим. Ианнуарий (Ивлиев). Богопротивные силы и «число зверя» в Книге Откровения
БОГОСЛОВИЕ
- Пол Хаффнер. Таинство брака
- Антон Хаутепен. Обретение Бога в истории?
СЛОВО И ОБРАЗ
- Александр Закуренко. Текст в религиозной жизни: типология, функционирование, оформление (Паскаль и Державин)
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Ганс Кюнг. Для чего нужна этика?
НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
- Сергей Щербак. Новые религиозные движения и средства массовой информации в современной России
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 11-2 - 2006 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Эрих Ценгер.Своеобразие и значение израильских пророчеств
ФИЛОСОФИЯ
- Евгений Рашковский.Владимир Соловьев: христианская ревизия «схоластики» позитивизма
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
- Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер. Чем держится мир. Дополитические моральные основы либерального государства
ДИАЛОГ
- Валерий Алексеев.Христианско-иудейский диалог по материалам грузинской агиографии
СЛОВО И ОБРАЗ
- Наталья Боровская. Скульптурный Розарий собора в Реймсе
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Джордж В. Койне. Замысел о жизни и религиозное миросозерцание
- Томас Ф. Торранс. Проблема пространственных представлений в никейском богословии
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ
- Валерий Зайчик. Дионисии и вакханалии
IN MEMORIAM
- Ярослав Пеликан
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 11-3 - 2006 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Рэймонд Браун. Классификация новозаветных писем
ФИЛОСОФИЯ
- Виктор Бычков. Эсхатологический смысл кризиса культуры у Николая Бердяева
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Герд Тайссен. Церковь или секта? О единстве и конфликте у истоков раннего христианства
- Михаил Шкаровский. Русские православные общины в Словакии.(Монастырь преподобного Иова)
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Ганс Кюнг. Сотворение мира или эволюция?
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ
- Оксана Куропаткина. Конфессиональная парадигма пятидесятничества
ПЕРСОНАЛИИ
- Наталья Бонецкая .Томас Мертон — монах-софиолог
- Томас Мертон. Святая София
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