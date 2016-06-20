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Страницы - журнал ББИ - 6 - 2001

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6 - 2001
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Ethics, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Академический богословский журнал ББИ "Страницы: богословие, культура, образование" - 6 - 2001
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.
В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6 - 2001

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
2001 год
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А. Э. Бодров (гл. ред.)
священник Михаил Евдокимов
архимандрит Августин (Никитин)
И. К. Языкова (зам. гл. ред.)

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6-1 - 2001 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА
  • Евгения Смагино Рассказ о гибели царя Антиоха в письме-прологе 2-й Книги Маккавеев
  • Крзйг Эванс Ветхий Завет в Евангелиях
БОГОСЛОВИЕ
  • Герхарл Подскальски Смерть и воскресение в византийском богословии
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
  • Клаус Шефер Христиане в Азии: противостоящие насилию, призванные к миссии Окончание
  • Томас ФнцАмералл Флоровский в Амстердаме: его "экуменические цели и сомнения"
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
  • Юрий Конаоков Церковные реформы графа Н.А. Пратасова
ЛИТУРГИКА
  • Роберт Тафт Вклад восточной литургии в понимание христианского богослужения
СЛОВО И ОБРАЗ
  • Борне Романов Даниил Андреев и русская духовная поэзия
IN MEMORIAM
  • Памяти Кирилла Александровича Ельчанинова

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6-2 - 2001 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА
  • Стефано Котроцци Христос Иисус или Иисус Христос?
  • Грант Р. Осборн Метод анализа редакций
БОГОСЛОВИЕ
  • Павел Евдокимов Антропология обожеиия
ФИЛОСОФИЯ
  • Серен Керкегор Несчастнейший
  • Ойген Розеншток-Хюссн Рим: революция Святого престола Начало
АНАЛОГ
  • Митрополит Дамаскин (ПапанАреу) Православие и ислам. Религия как политический компонент
  • Кристер Сайреингх Религиозный плюрализм и догмат боговоплощения: богословские размышления об уникальности Иисуса
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
  • Галина Варанкова Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского: древнеславянский памятник-энциклопедия
СЛОВО И ОБРАЗ
  • Ирина Языкова Иконописная традиция русской эмиграции в XX веке
  • Юрий Рубан Когда приехал ревизор? (Каламбур Николая Гоголя)
РАЗМЫШЛЕНИЯ
  • Генри Драммонл Самое великое в мире
ПЕРСОНАЛИИ
  • Кардинал Жан Даниэлу - миссионер XX века
  • О Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2001

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6-3 - 2001 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА
  • Джон Ричес О перспективах новозаветного богословия
  • Джеймс Чарльзуорт Исторический Иисус и экзегетическое богословие
БОГОСЛОВИЕ
  • Леа Жилле (Монах Восточной Церкви) О призывании имени Иисуса
ФИЛОСОФИЯ
  • Ойген Розеншток-Хюссн Рим: революция Святого престола Окончание
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
  • Жак Янсен Нидерланды как экспериментальный сад религиозности
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
  • Людмила Найденова “Домострой” о мирском аскетизме
СЛОВО И ОБРАЗ
  • Андрей Тарасов “Толстой не мог правдиво написать неправду...” (О христианских и нехристианских мотивах в творчестве А. Н. Толстого)
РАЗМЫШЛЕНИЯ
  • Генри Нувен Отец
  • Ричард Pop, Джозеф Мортос Евангелие от Иоанна: Книга знамений и славы
НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
  • Виктор Шннрельман Русское неоязычество: истоки мировоззрения

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6-4 - 2001 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА
  • Брюс Мецгер Рукописи церковнославянского перевода
  • Питер Дэвиде Богатые и бедные
БОГОСЛОВИЕ
  • Лев Жилле (Монах Восточной Церкви) О призывании имени Иисуса Окончание
АНАЛОГ
  • Ристо Сааринен К лютеранско-православному диалогу
  • Фэри фон Лилиенфельд Общее в мышлении традиционных ветвей христианства. (Православие католичество, протестантизм)
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
  • Елена Белякова Проблемы войны и убийства по русским каноническим памятникам XIV-XVI вв.
  • Илья Семененко-Басин Древние западные святые в русском православном
  • месяцеслове
СЛОВО И ОБРАЗ
  • Галина Колпакова Мозаика базилики монастыря св. Екатерины на Синае. Новое
  • прочтение символического замысла
РЕЛИГИЯ И НАУКА
  • Бруно Гидердони Современная космология н исламская перспектива: диалог в поисках знания
ПЕРЕВОДЫ
  • Фома Аквинский Об отношении христиан к войне и насилию Перевод Ольги Нестеровой
Views 549
Rating 5.0 / 5
Added 20.06.2016
Author brat Warden
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (4 comments)

E
esihitos 10 years ago
Спасибо.
A
alzha 10 years ago

Особое спасибо за "Страницы"!
C
Christian13 10 years ago

Огромное спасибо!
E
esxatos 10 years ago

Спасибо нашему мастеру  Tov за драгоценные руки и проделанную работу по обработке огромных, нечитаемых файлов ББИ и превращение их в удобные для работы клубные файлы!

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