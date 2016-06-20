Академический богословский журнал ББИ "Страницы: богословие, культура, образование" - 6 - 2001

Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.

В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.

Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.

В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6 - 2001

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея

2001 год

ISSN 1562-1421

Редакционная коллегия:

А. Э. Бодров (гл. ред.)

священник Михаил Евдокимов

архимандрит Августин (Никитин)

И. К. Языкова (зам. гл. ред.)

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6-1 - 2001 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Евгения Смагино Рассказ о гибели царя Антиоха в письме-прологе 2-й Книги Маккавеев

Крзйг Эванс Ветхий Завет в Евангелиях

БОГОСЛОВИЕ

Герхарл Подскальски Смерть и воскресение в византийском богословии

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Клаус Шефер Христиане в Азии: противостоящие насилию, призванные к миссии Окончание

Томас ФнцАмералл Флоровский в Амстердаме: его "экуменические цели и сомнения"

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Юрий Конаоков Церковные реформы графа Н.А. Пратасова

ЛИТУРГИКА

Роберт Тафт Вклад восточной литургии в понимание христианского богослужения

СЛОВО И ОБРАЗ

Борне Романов Даниил Андреев и русская духовная поэзия

IN MEMORIAM

Памяти Кирилла Александровича Ельчанинова

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6-2 - 2001 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Стефано Котроцци Христос Иисус или Иисус Христос?

Грант Р. Осборн Метод анализа редакций

БОГОСЛОВИЕ

Павел Евдокимов Антропология обожеиия

ФИЛОСОФИЯ

Серен Керкегор Несчастнейший

Ойген Розеншток-Хюссн Рим: революция Святого престола Начало

АНАЛОГ

Митрополит Дамаскин (ПапанАреу) Православие и ислам. Религия как политический компонент

Кристер Сайреингх Религиозный плюрализм и догмат боговоплощения: богословские размышления об уникальности Иисуса

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Галина Варанкова Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского: древнеславянский памятник-энциклопедия

СЛОВО И ОБРАЗ

Ирина Языкова Иконописная традиция русской эмиграции в XX веке

Юрий Рубан Когда приехал ревизор? (Каламбур Николая Гоголя)

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Генри Драммонл Самое великое в мире

ПЕРСОНАЛИИ

Кардинал Жан Даниэлу - миссионер XX века

О Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2001

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6-3 - 2001 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Джон Ричес О перспективах новозаветного богословия

Джеймс Чарльзуорт Исторический Иисус и экзегетическое богословие

БОГОСЛОВИЕ

Леа Жилле (Монах Восточной Церкви) О призывании имени Иисуса

ФИЛОСОФИЯ

Ойген Розеншток-Хюссн Рим: революция Святого престола Окончание

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Жак Янсен Нидерланды как экспериментальный сад религиозности

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Людмила Найденова “Домострой” о мирском аскетизме

СЛОВО И ОБРАЗ

Андрей Тарасов “Толстой не мог правдиво написать неправду...” (О христианских и нехристианских мотивах в творчестве А. Н. Толстого)

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Генри Нувен Отец

Ричард Pop, Джозеф Мортос Евангелие от Иоанна: Книга знамений и славы

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Виктор Шннрельман Русское неоязычество: истоки мировоззрения

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6-4 - 2001 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Брюс Мецгер Рукописи церковнославянского перевода

Питер Дэвиде Богатые и бедные

БОГОСЛОВИЕ

Лев Жилле (Монах Восточной Церкви) О призывании имени Иисуса Окончание

АНАЛОГ

Ристо Сааринен К лютеранско-православному диалогу

Фэри фон Лилиенфельд Общее в мышлении традиционных ветвей христианства. (Православие католичество, протестантизм)

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Елена Белякова Проблемы войны и убийства по русским каноническим памятникам XIV-XVI вв.

Илья Семененко-Басин Древние западные святые в русском православном

месяцеслове

СЛОВО И ОБРАЗ

Галина Колпакова Мозаика базилики монастыря св. Екатерины на Синае. Новое

прочтение символического замысла

РЕЛИГИЯ И НАУКА

Бруно Гидердони Современная космология н исламская перспектива: диалог в поисках знания

ПЕРЕВОДЫ