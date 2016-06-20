Страницы - журнал ББИ - 6 - 2001
Академический богословский журнал ББИ "Страницы: богословие, культура, образование" - 6 - 2001
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.
В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6 - 2001
Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
2001 год
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А. Э. Бодров (гл. ред.)
священник Михаил Евдокимов
архимандрит Августин (Никитин)
И. К. Языкова (зам. гл. ред.)
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6-1 - 2001 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Евгения Смагино Рассказ о гибели царя Антиоха в письме-прологе 2-й Книги Маккавеев
- Крзйг Эванс Ветхий Завет в Евангелиях
БОГОСЛОВИЕ
- Герхарл Подскальски Смерть и воскресение в византийском богословии
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
- Клаус Шефер Христиане в Азии: противостоящие насилию, призванные к миссии Окончание
- Томас ФнцАмералл Флоровский в Амстердаме: его "экуменические цели и сомнения"
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Юрий Конаоков Церковные реформы графа Н.А. Пратасова
ЛИТУРГИКА
- Роберт Тафт Вклад восточной литургии в понимание христианского богослужения
СЛОВО И ОБРАЗ
- Борне Романов Даниил Андреев и русская духовная поэзия
IN MEMORIAM
- Памяти Кирилла Александровича Ельчанинова
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6-2 - 2001 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Стефано Котроцци Христос Иисус или Иисус Христос?
- Грант Р. Осборн Метод анализа редакций
БОГОСЛОВИЕ
- Павел Евдокимов Антропология обожеиия
ФИЛОСОФИЯ
- Серен Керкегор Несчастнейший
- Ойген Розеншток-Хюссн Рим: революция Святого престола Начало
АНАЛОГ
- Митрополит Дамаскин (ПапанАреу) Православие и ислам. Религия как политический компонент
- Кристер Сайреингх Религиозный плюрализм и догмат боговоплощения: богословские размышления об уникальности Иисуса
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Галина Варанкова Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского: древнеславянский памятник-энциклопедия
СЛОВО И ОБРАЗ
- Ирина Языкова Иконописная традиция русской эмиграции в XX веке
- Юрий Рубан Когда приехал ревизор? (Каламбур Николая Гоголя)
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Генри Драммонл Самое великое в мире
ПЕРСОНАЛИИ
- Кардинал Жан Даниэлу - миссионер XX века
- О Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2001
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6-3 - 2001 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Джон Ричес О перспективах новозаветного богословия
- Джеймс Чарльзуорт Исторический Иисус и экзегетическое богословие
БОГОСЛОВИЕ
- Леа Жилле (Монах Восточной Церкви) О призывании имени Иисуса
ФИЛОСОФИЯ
- Ойген Розеншток-Хюссн Рим: революция Святого престола Окончание
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
- Жак Янсен Нидерланды как экспериментальный сад религиозности
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Людмила Найденова “Домострой” о мирском аскетизме
СЛОВО И ОБРАЗ
- Андрей Тарасов “Толстой не мог правдиво написать неправду...” (О христианских и нехристианских мотивах в творчестве А. Н. Толстого)
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Генри Нувен Отец
- Ричард Pop, Джозеф Мортос Евангелие от Иоанна: Книга знамений и славы
НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
- Виктор Шннрельман Русское неоязычество: истоки мировоззрения
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 6-4 - 2001 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Брюс Мецгер Рукописи церковнославянского перевода
- Питер Дэвиде Богатые и бедные
БОГОСЛОВИЕ
- Лев Жилле (Монах Восточной Церкви) О призывании имени Иисуса Окончание
АНАЛОГ
- Ристо Сааринен К лютеранско-православному диалогу
- Фэри фон Лилиенфельд Общее в мышлении традиционных ветвей христианства. (Православие католичество, протестантизм)
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Елена Белякова Проблемы войны и убийства по русским каноническим памятникам XIV-XVI вв.
- Илья Семененко-Басин Древние западные святые в русском православном
- месяцеслове
СЛОВО И ОБРАЗ
- Галина Колпакова Мозаика базилики монастыря св. Екатерины на Синае. Новое
- прочтение символического замысла
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Бруно Гидердони Современная космология н исламская перспектива: диалог в поисках знания
ПЕРЕВОДЫ
- Фома Аквинский Об отношении христиан к войне и насилию Перевод Ольги Нестеровой
Особое спасибо за "Страницы"!
Огромное спасибо!
Спасибо нашему мастеру Tov за драгоценные руки и проделанную работу по обработке огромных, нечитаемых файлов ББИ и превращение их в удобные для работы клубные файлы!