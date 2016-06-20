Страницы - журнал ББИ - 5 - 2000
Академический богословский журнал ББИ "Страницы: богословие, культура, образование" - 5 - 2000
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.
В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 5 - 2000
Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А.Э. Бодров (гл. ред.),
священник Михаил Евдокимов,
А.В. Кожакин (отв. ред.),
иеромонах Антоний (Ламбрехтс),
архимандрит Августин (Никитин),
игумен Вениамин (Новик),
Н.Л. Трауберг,
А.В. Юдин,
И.К. Языкова (зам. гл. ред.)
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 5 - 1 - 2000 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Анна Шмаина-Великанова. Образ первоначальной церкви в Одах Соломона
- Артур Жомкочян. Самаритянское Пятикнижие в Египте
БОГОСЛОВИЕ
- Епископ Диоклийский Каллист (Уэр). Смеем ли мы надеяться на спасение всех? Ориген, Григорий Нисский, Исаак Ниневийский
- Митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулос). Эсхатология и общество
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Жаклин де Пруайяр. Аввакум и Библия
- Илья Семененко-Басин. Свидетельство российских новомучеников
СЛОВО И ОБРАЗ
- Лидия Сазонова. Символическая аллегоризация образа Алексея человека Божьего в драматургии восточнославянского барокко
- Элизабет Уолш. ARA VOS PREC: структура времени в Чистилище
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Халиль Джибран. Пророк
НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
- Айлин Баркер. Кто же победит?
IN МЕМОМАМ
- Архиепископ Михаил (Мудьюгии)
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 5 - 2 - 2000 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Ларри Крейцер. Эпизод в храме (Ин 2:13-25) - прелюдия к тому, что должно произойти
БОГОСЛОВИЕ
- Эммануил Лани. Исхождение Святого Духа в западной традиции
- Альфред Кюзн. Эсхатология евангельских христиан
ФИЛОСОФИЯ
- Мартин Хайдеггер. Основные проблемы феноменологии
ДИАЛОГ
- Дагмар Геллер. Экуменическая конвергенция в учении о евхаристии
ЛИТУРГИКА
- Вилли Рордорф. Τά άγια τοις άγίοις
СЛОВО И ОБРАЗ
- Жаклин де Пруайар. Библейские мотивы в поэтическом мире Александра Введенского (1904-1941)
- Ирина Багратион-Мухранели. Пламенное учительство. Преподобный Серафим Саровский и Пушкин
ОБРАЗОВАНИЕ
- Алексей Бодров. Богословское образование в современном секулярном обществе
IN МЕМОМАМ
- И.А. Иловайская-Альберти
- Станислав Твердовский
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БИБЛЕИСТИКА
- Грзм Стзнтон. Q
БОГОСЛОВИЕ
- Бернар Себоюз. Вечен ли ад?
- епископ Дноклийскии Каллист (Узр). Бог и человечество
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Михаил Шкаровский. Отношение Русской православной и Украинской греко-католической церквей к холокосту во время II мировой войны
- Владислав Аржанухин. Путевой калифорнийский журнал Иоанна Вениаминова (к публикации текста)
СЛОВО И ОБРАЗ
- Александр Копировский. Изображение света в иконах Симона Ушакова
- Ежи Шимик. Христофорическая литература
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Гилберт Кийт Честертон. Конец премудрости
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Андрей Гриб. Антропный принцип в космологии и его богословское значение
НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
- Владимир Яшин. "Церковь православных староверов-инглингов" как пример неоязыческого культа
IN МЕМRIАМ
- Лорд Дональд Коган
ВСТРЕЧИ
- Беседа с проф. Леонардом Свидлером. Межрелигиозный диалог: истоки, проблемы, перспективы
БОГОСЛОВСКИЕ ДОСУГИ
- Ольга Смолицкая. Образ священника и Господа Бога в советском анекдоте
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 5 - 4 - 2000 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Джеймс Данн. Молитва
- Эмануэл Тов. Дешифровка и публикация рукописей Мертвого моря
БОГОСЛОВИЕ
- Ларс Тунберг. Символ и таинство в богословии св. Максима Исповедника
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
- Клаус Шефер. Христиане в Азии: противостоящие насилию, призванные к миссии
ДИАЛОГ
- “Дабру Эмет”: иудейское заявление о христианах и христианстве
- Элварл Кесслер. Некоторые пояснения к “Дабру Эмет”
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Герхард Подскальски. Запад и Восток
ЛИТУРГИКА
- Грегори Вулфенден. Литургическое движение на Западе и в современном православии
СЛОВО И ОБРАЗ
- Галина Колпакова. Роспись Софии Киевской в свете мировой культурной традиции
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Наталья Трауберг. Неизвестный Честертон
РЕЛИГИЯ И НАУКА
- Элио Сгречча, Виктор Тамбоне. Введение в науку о человеке - основы антропологии
ПЕРСОНАЛИИ
- Михаил Талалай. Иеромонах ордена барнабитов Августин-Мария, в миру - граф Григорий Петрович Шувалов
Огромное спасибо за проделанную работу!