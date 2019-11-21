БИБЛЕИСТИКА

Альберто Мелло Ветер, дыхание, страсть. К определению термина ruach

БОГОСЛОВИЕ

Ганс Урс фон Бальтазар Вера и познание

Сюзанна Хеннеке Новелла Шлейермахера «Канун Рождества» как концепция церкви

ФИЛОСОФИЯ

Александр Цыганков Социальная мысль Сергея Булгакова в работах Катарины А. Брекнер

Наталья Бонецкая «Наша Церковь» Мережковских как протофеномен эпохи

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Ганс Кюнг О безошибочности папы - обращение к папе Франциску

Сергей Чапнин Православие в публичном пространстве: война и насилие, герои и святые

ДИАЛОГ

Франс Бауэн Откровение, спасение, богословие и диалог в истории

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Сергей Брюн Восточная церковь между Римом и Константинополем в эпоху крестовых походов

СЛОВО И ОБРАЗ

Игнатий Крекшин «... Я христианства пью холодный горный воздух...». К вопросу о рецепции христианства и христианской культуры в творчестве Осипа Мандельштама

ПЕРСОНАЛИИ

Анатолий Денисенко Рене Жирар

IN MEMORIAM

Памяти Умберто Эко Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 20-2 - 2016 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Иннокентий Павлов Павел - историк Иисуса

Арсений Соколов Критика культа у пророка Осии. Богословско-исторический комментарий к Ос 4:11-19

БОГОСЛОВИЕ

Юрген Мольтман Терроризм и политическое богословие

Регула Цвален Оправдание истории у Сергея Булгакова

ФИЛОСОФИЯ

Тереза Оболевич Эстетика А.Ф. Лосева и некоторые западные эстетические концепции

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Олег Бреский Правовой институт квази-гражданства и его медийный образ в Восточной Европе

Майкл Кирван «Между политикой и апокалипсисом»: тео-политические истолкования современного мирового кризиса

Эммануэль Клапсис Права человека и православная церковь в глобальном мире

ЛИТУРГИКА

Томас Потт Назад к источникам общения: нужно ли нам реформировать нашу литургию, наше богословие и благочестие или наше понимание бытия в мире?

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 20-3 - 2016 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Вадим Витковский Новое доказательство использования Евангелия от Матфея в дилогии Луки

БОГОСЛОВИЕ

Светлана Коначёва Бог, явленный в горизонте истории: к вопросу об историчности божественного бытия

ФИЛОСОФИЯ

Дмитрий Матвеев Посреди единственных истин

Тереза Оболевич Физика и метафизика в учении Н.О. Лосского

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Речь Вселенского патриарха Варфоломея

Альберто Меллони Плоды Святого и великого собора

ДИАЛОГ

Андрэ Бирмиле Наши экуменические диалоги и современные вызовы

ИОТОРИЯ ЦЕРКВИ

Хайнц Шиллинг Элевтерий - рождение свободного Лютера

РЕЛИГИЯ И НАУКА

Конор Каннингэм Означает ли эволюция прогресс?

IN MEMORIAM

Пол Гундерсен

ПЕРСОНАЛИИ

Экарт Лёр Юрген Мольтман - богослов надежды

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