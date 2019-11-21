Страницы - журнал ББИ 20 - 2016
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.
В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 20 - 2016
Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А. Э. Бодров (гл. ред.)
священник Михаил Евдокимов
архимандрит Августин (Никитин)
И. К. Языкова (зам. гл. ред.)
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 20-1 - 2016 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
Альберто Мелло Ветер, дыхание, страсть. К определению термина ruach
БОГОСЛОВИЕ
Ганс Урс фон Бальтазар Вера и познание
Сюзанна Хеннеке Новелла Шлейермахера «Канун Рождества» как концепция церкви
ФИЛОСОФИЯ
Александр Цыганков Социальная мысль Сергея Булгакова в работах Катарины А. Брекнер
Наталья Бонецкая «Наша Церковь» Мережковских как протофеномен эпохи
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
Ганс Кюнг О безошибочности папы - обращение к папе Франциску
Сергей Чапнин Православие в публичном пространстве: война и насилие, герои и святые
ДИАЛОГ
Франс Бауэн Откровение, спасение, богословие и диалог в истории
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
Сергей Брюн Восточная церковь между Римом и Константинополем в эпоху крестовых походов
СЛОВО И ОБРАЗ
Игнатий Крекшин «... Я христианства пью холодный горный воздух...». К вопросу о рецепции христианства и христианской культуры в творчестве Осипа Мандельштама
ПЕРСОНАЛИИ
Анатолий Денисенко Рене Жирар
IN MEMORIAM
Памяти Умберто Эко
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 20-2 - 2016 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
Иннокентий Павлов Павел - историк Иисуса
Арсений Соколов Критика культа у пророка Осии. Богословско-исторический комментарий к Ос 4:11-19
БОГОСЛОВИЕ
Юрген Мольтман Терроризм и политическое богословие
Регула Цвален Оправдание истории у Сергея Булгакова
ФИЛОСОФИЯ
Тереза Оболевич Эстетика А.Ф. Лосева и некоторые западные эстетические концепции
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
Олег Бреский Правовой институт квази-гражданства и его медийный образ в Восточной Европе
Майкл Кирван «Между политикой и апокалипсисом»: тео-политические истолкования современного мирового кризиса
Эммануэль Клапсис Права человека и православная церковь в глобальном мире
ЛИТУРГИКА
Томас Потт Назад к источникам общения: нужно ли нам реформировать нашу литургию, наше богословие и благочестие или наше понимание бытия в мире?
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 20-3 - 2016 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
Вадим Витковский Новое доказательство использования Евангелия от Матфея в дилогии Луки
БОГОСЛОВИЕ
Светлана Коначёва Бог, явленный в горизонте истории: к вопросу об историчности божественного бытия
ФИЛОСОФИЯ
Дмитрий Матвеев Посреди единственных истин
Тереза Оболевич Физика и метафизика в учении Н.О. Лосского
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
Речь Вселенского патриарха Варфоломея
Альберто Меллони Плоды Святого и великого собора
ДИАЛОГ
Андрэ Бирмиле Наши экуменические диалоги и современные вызовы
ИОТОРИЯ ЦЕРКВИ
Хайнц Шиллинг Элевтерий - рождение свободного Лютера
РЕЛИГИЯ И НАУКА
Конор Каннингэм Означает ли эволюция прогресс?
IN MEMORIAM
Пол Гундерсен
ПЕРСОНАЛИИ
Экарт Лёр Юрген Мольтман - богослов надежды
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 20-4 - 2016 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
Ольга Запрометова
Анализ концепта торы в библейской экзегезе как пример поиска новых методологических подходов к изучению текста ТаНаХа
БОГОСЛОВИЕ
Дэвид Хукема
Богословие и идеология в дискурсе о правах человека
Виктор Шнирельман
Антихрист и евреи в русской богословской традиции
ФИЛОСОФИЯ
Рене Жирар
Устремление к крайности
Эдит Штайн
Феноменология Гуссерля и философия св. Фомы Аквинского. Попытка сопоставления
СЛОВО И ОБРАЗ
Наталья Бонецкая
Весеннее полнолуние: «апокрифы» Д. Мережковского и М. Булгакова
РЕЛИГИЯ И НАУКА
Конор Каннингем
За пределы природы - в согласии с природой
БИБЛИОГРАФИЯ
ХРОНИКА
SUMMARIES
ОБ АВТОРАХ
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