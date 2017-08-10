Страницы - журнал ББИ 19 - 2015
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом. В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 19 - 2015
Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А. Э. Бодров (гл. ред.)
священник Михаил Евдокимов
архимандрит Августин (Никитин)
И. К. Языкова (зам. гл. ред.)
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 19-1 - 2015 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
Елена Федотова Библия в постмодерне: примеры интерпретации
БОГОСЛОВИЕ
Ганс Урс фон Бальтазар Композиция
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
Андреа Риккарди Запрос на пророчество
ДИАЛОГ
Фаддей Барнас О некоторых проблемах диалога между христианскими церквами и иудаизмом
Тесса Хофманн Геноцид: самозащита или возмездие? Опыт войны и изгнания мусульман до Первой мировой войны
СЛОВО И ОБРАЗ
Светлана Мартьянова Александр Солженицын: возвращение к Толстому в условиях идеократии
Симонетта Сальвестрони Достоевский и поворотные моменты в богословии ХХ века
РЕЛИГИЯ И НАУКА
Тереза Oболевич Галилей в России
IN MEMORIAM
Памяти доктора Альберта Рауха
БОГОСЛОВСКИЕ ДОСУГИ
Юрий Пастернак И в шутку, и всерьез. Юмор отца Александра Меня
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 19-2 - 2015 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
Мартин Хенгель, Анна Мария Швемер Проповедь Иисуса о Царстве Божьем
БОГОСЛОВИЕ
Наталино Валентини Павел Флоренский. На путях «конкретной метафизики»
ФИЛОСОФИЯ
Рене Жирар Жертвенная интерпретация и историческое христианство
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
Олег Бреский Секуляризм в Восточной Европе и модель Secure State
Ольга Запрометова Наследие иудаизма в эфиопской культуре и его влияние на современное африканское христианство
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
Катержина Бауерова Опыт и богословие русских эмигрантов
СЛОВО И ОБРАЗ
Наталья Боровская Иконография Иуды в сценах Тайной вечери
БОГОСЛОВСКИЕ ДОСУГИ
Ирина Языкова Иконопочитатели и иконописцы. Современные байки
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 19-3 - 2015 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
Арсений Соколов Мессианско-эсхатологические пассажи в Книге пророка Осии и их интерпретация в LXX и в Таргуме Йонатана
БОГОСЛОВИЕ
Юрген Мольтман Грядущий Бог. Эсхатология сегодня
Адриенне фон Шпайр Магнификат. Мария и Иосиф
Павел Крылов Богословие освобождения как историко-богословское явление. Взгляд из Европы и Америки
ФИЛОСОФИЯ
Наталья Бонецкая Богословие «великой и последней борьбы». О приватной религии Льва Шестова
ДИАЛОГ
Клемент Терм Межрелигиозный диалог в современную эпоху на примере Ирана и России
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
Ганс Шварц Главное открытие Лютера
ПЕРЕВОДЫ
Михаил Самков Библия в современном русском переводе
ПЕРСОНАЛИИ
Ирина Языкова Богословское наследие о. Александра Меня: лет спустя
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 19-4 - 2015 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
Иннокентий Павлов К изучению раннего христианства в XXI веке
БОГОСЛОВИЕ
Юрген Мольтман Тринитарный опыт Духа
ФИЛОСОФИЯ
Рене Жирар Жертвенный механизм: основа религиозного
Наталья Бонецкая Лев Шестов. Богословие Абсурда
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
Борис Кнорре «Богословие войны» в постсоветском российском православии
Ирина Языкова Служение примирения. Тройная годовщина Тэзе
ДИАЛОГ
Эдвард Кесслер Еврейский отклик на Nostra Aetate полвека спустя: размышления европейского еврейского богослова
ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ
Катя Толстая, Франк Бестебрёуртье Репозиционирование «опыта» как категории в религиоведении: к постановке проблемы
IN MEMORIAM
Памяти Рене Жирара
Дякую!