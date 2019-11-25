Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.

В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.

Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.

В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 18 - 2014

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея ISSN 1562-1421 Редакционная коллегия:

А. Э. Бодров (гл. ред.) священник Михаил Евдокимов архимандрит Августин (Никитин) И. К. Языкова (зам. гл. ред.) Члены клуба Эсхатос могут прочесть интереснейшие статьи из журнала Старницы за 2013 год - 18-1, 18-2, 18-3 Содержание номеров журнала Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 18-1 - 2014 - Содержание БИБЛЕИСТИКА Елена Федотова Свадебный пир Самсона: есть или нет? БОГОСЛОВИЕ Ганс Урс фон Бальтазар Созерцание формы. Эстетический масштаб ФИЛОСОФИЯ Рене Жирар Библейское знание о насилии ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ Кьетил Фритхейм Общественное богословие. Сочетание светского и религиозного дискурса

Виктор Шнирельман В ожидании антихриста: православная догматика в национал-патриотических СМИ СЛОВО И ОБРАЗ Александр Закуренко И. А. Гончаров. Сны Обломова и русский рай. К вопросу о национальных архетипах

Светлана Дубровина «Антитрапеза» в «антитеатре»: еда в творчестве Сэмюэля Беккета РАЗМЫШЛЕНИЯ Дитрих Бонхёффер Проповеди

Питер Крифт Страсть ПЕРСОНАЛИИ Кристер Саирсингх Ярослав Пеликан об истории, догме и истине: жить с осознанием конфликта между верой и историей Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 18-2 - 2014 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА Арсений Соколов Жанровое многообразие пророческих текстов

Мартин Хенгель Иудейство и раннее христианство БОГОСЛОВИЕ Ганс Урс фон Бальтазар Богословская эстетика и деэстетизация богословия

Джеральд О 'Коллинс Пасхальные явления Иисуса и переживания утраты ДИАЛОГ Эдвард Кесслер Мария — еврейская мать

Пол Фиддес Экклезиология койнонии у католиков и баптистов: герменевтика, перихорезис и индивидуальность ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ Сергей Брюн Восточный престол «князя апостолов». Почитание св. Петра в Антиохии эпохи франкского правления (1098-1268 гг.) СЛОВО И ОБРАЗ Наталья Боровская Поэтика застолья в живописи Фландрии XVII в. ПЕРСОНАЛИИ Иннокентии Павлов К 100-летию Брюса М. Мецгера

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 18-3 - 2014 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Ив Симоэнс Историческая переоценка четвертого Евангелия

Алексей Сомов Когнитивная теория метафоры в интерпретации Священного Писания

БОГОСЛОВИЕ

Ганс Урс фон Бальтазар От эстетического богословия к богословской эстетике

Дмитрий Матвеев «Тринитарный персонализм» современного православия: pro et contra

ДИАЛОГ

Елена Садовникова Единство во Христе. По материалам архива митрополита Антония Сурожского

Чарльз Тейлор Секулярность и религия

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

Сулейман Myрад Загадки Книги

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Митрополит Антоний Сурожский Практическая молитва

ПЕРСОНАЛИИ

Евгений Зайцев Об истинном достоинстве человека: Антоний Сурожский — врач, священник, человек