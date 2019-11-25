Страницы - журнал ББИ 18 - 2014
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.
В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 18 - 2014
Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А. Э. Бодров (гл. ред.)
священник Михаил Евдокимов
архимандрит Августин (Никитин)
И. К. Языкова (зам. гл. ред.)
Члены клуба Эсхатос могут прочесть интереснейшие статьи из журнала Старницы за 2013 год - 18-1, 18-2, 18-3
Содержание номеров журнала
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 18-1 - 2014 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Елена Федотова Свадебный пир Самсона: есть или нет?
БОГОСЛОВИЕ
- Ганс Урс фон Бальтазар Созерцание формы. Эстетический масштаб
ФИЛОСОФИЯ
- Рене Жирар Библейское знание о насилии
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
- Кьетил Фритхейм Общественное богословие. Сочетание светского и религиозного дискурса
- Виктор Шнирельман В ожидании антихриста: православная догматика в национал-патриотических СМИ
СЛОВО И ОБРАЗ
- Александр Закуренко И. А. Гончаров. Сны Обломова и русский рай. К вопросу о национальных архетипах
- Светлана Дубровина «Антитрапеза» в «антитеатре»: еда в творчестве Сэмюэля Беккета
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Дитрих Бонхёффер Проповеди
- Питер Крифт Страсть
ПЕРСОНАЛИИ
- Кристер Саирсингх Ярослав Пеликан об истории, догме и истине: жить с осознанием конфликта между верой и историей
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 18-2 - 2014 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Арсений Соколов Жанровое многообразие пророческих текстов
- Мартин Хенгель Иудейство и раннее христианство
БОГОСЛОВИЕ
- Ганс Урс фон Бальтазар Богословская эстетика и деэстетизация богословия
- Джеральд О 'Коллинс Пасхальные явления Иисуса и переживания утраты
ДИАЛОГ
- Эдвард Кесслер Мария — еврейская мать
- Пол Фиддес Экклезиология койнонии у католиков и баптистов: герменевтика, перихорезис и индивидуальность
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Сергей Брюн Восточный престол «князя апостолов». Почитание св. Петра в Антиохии эпохи франкского правления (1098-1268 гг.)
СЛОВО И ОБРАЗ
- Наталья Боровская Поэтика застолья в живописи Фландрии XVII в.
ПЕРСОНАЛИИ
- Иннокентии Павлов К 100-летию Брюса М. Мецгера
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 18-3 - 2014 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Ив Симоэнс Историческая переоценка четвертого Евангелия
- Алексей Сомов Когнитивная теория метафоры в интерпретации Священного Писания
БОГОСЛОВИЕ
- Ганс Урс фон Бальтазар От эстетического богословия к богословской эстетике
- Дмитрий Матвеев «Тринитарный персонализм» современного православия: pro et contra
ДИАЛОГ
- Елена Садовникова Единство во Христе. По материалам архива митрополита Антония Сурожского
- Чарльз Тейлор Секулярность и религия
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ
- Сулейман Myрад Загадки Книги
РАЗМЫШЛЕНИЯ
- Митрополит Антоний Сурожский Практическая молитва
ПЕРСОНАЛИИ
- Евгений Зайцев Об истинном достоинстве человека: Антоний Сурожский — врач, священник, человек
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 18-4 - 2014 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Ианнуарий Ивлиев Открывая Книгу Откровения
- Альберто Мелло Кто такие пророки?
БОГОСЛОВИЕ
- Ганс Урс фон Бальтазар От эстетического богословия к богословской эстетике
- Кристер Саирсингх Тринитарное богословие Карла Барта
- Ирина Языкова Адам, где ты? Современные вызовы для христианской антропологии и опыт митрополита Антония Сурожского
ФИЛОСОФИЯ
- Пьеро Кода Сергей Булгаков. Захватывающее духовное и интеллектуальное путешествие
- Тереза Оболевич Метафизические основания экуменического проекта Владимира Соловьева
ДИАЛОГ
- Пол Фиддес «Общение в мире и для мира»: Богословская критика заключительной части документа «Церковь: на пути к общему видению»
СЛОВО И ОБРАЗ
- Елена Хрипкова Символическая репрезентация Евхаристии в иконографической программе западного фасада базилики Сен-Дени XII века
IN MEMORIAM
- Иннокентий Павлов Памяти Дмитрия Поспеловского
Дякую!