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Страницы - журнал ББИ 18 - 2014

Страницы - журнал ББИ 18 - 2014
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Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Ethics, Cultural Studies Art
Академический богословский журнал "Страницы: богословие, культура, образование" стремится преодолеть пропасть, лежащую между богословием и культурой, верой и образованием, церковью и обществом.
В нем можно найти ответы на многие вопросы религиозно-философской жизни нашего времени.
Издание рассчитано на образованного читателя и может служить прекрасным пособием для самообразования.
В журнале представлены следующие рубрики: библеистика, богословие, философия, проблемы современной церкви, межконфессиональный и межрелигиозный диалог, история церкви, литургика, слово и образ, размышления, религия и наука, образование, мировые религии, переводы, новые религиозные движения, персоналии, встречи, богословские досуги.

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 18 - 2014

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А. Э. Бодров (гл. ред.)
священник Михаил Евдокимов
архимандрит Августин (Никитин)
И. К. Языкова (зам. гл. ред.)
Члены клуба Эсхатос могут прочесть интереснейшие статьи из журнала Старницы за 2013 год - 18-1, 18-2, 18-3
Содержание номеров журнала

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 18-1 - 2014 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА
  • Елена Федотова Свадебный пир Самсона: есть или нет?
БОГОСЛОВИЕ
  • Ганс Урс фон Бальтазар Созерцание формы. Эстетический масштаб
ФИЛОСОФИЯ
  • Рене Жирар Библейское знание о насилии
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
  • Кьетил Фритхейм Общественное богословие. Сочетание светского и религиозного дискурса
  • Виктор Шнирельман В ожидании антихриста: православная догматика в национал-патриотических СМИ
СЛОВО И ОБРАЗ
  • Александр Закуренко И. А. Гончаров. Сны Обломова и русский рай. К вопросу о национальных архетипах
  • Светлана Дубровина «Антитрапеза» в «антитеатре»: еда в творчестве Сэмюэля Беккета
РАЗМЫШЛЕНИЯ
  • Дитрих Бонхёффер Проповеди
  • Питер Крифт Страсть
ПЕРСОНАЛИИ
  • Кристер Саирсингх Ярослав Пеликан об истории, догме и истине: жить с осознанием конфликта между верой и историей

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 18-2 - 2014 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА
  • Арсений Соколов Жанровое многообразие пророческих текстов
  • Мартин Хенгель Иудейство и раннее христианство
БОГОСЛОВИЕ
  • Ганс Урс фон Бальтазар Богословская эстетика и деэстетизация богословия
  • Джеральд О 'Коллинс Пасхальные явления Иисуса и переживания утраты
ДИАЛОГ
  • Эдвард Кесслер Мария — еврейская мать
  • Пол Фиддес Экклезиология койнонии у католиков и баптистов: герменевтика, перихорезис и индивидуальность
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
  • Сергей Брюн Восточный престол «князя апостолов». Почитание св. Петра в Антиохии эпохи франкского правления (1098-1268 гг.)
СЛОВО И ОБРАЗ
  • Наталья Боровская Поэтика застолья в живописи Фландрии XVII в.
ПЕРСОНАЛИИ
  • Иннокентии Павлов К 100-летию Брюса М. Мецгера

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 18-3 - 2014 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА
  • Ив Симоэнс Историческая переоценка четвертого Евангелия
  • Алексей Сомов Когнитивная теория метафоры в интерпретации Священного Писания
БОГОСЛОВИЕ
  • Ганс Урс фон Бальтазар От эстетического богословия к богословской эстетике
  • Дмитрий Матвеев «Тринитарный персонализм» современного православия: pro et contra
ДИАЛОГ
  • Елена Садовникова Единство во Христе. По материалам архива митрополита Антония Сурожского
  • Чарльз Тейлор Секулярность и религия
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ
  • Сулейман Myрад Загадки Книги
РАЗМЫШЛЕНИЯ
  • Митрополит Антоний Сурожский Практическая молитва
ПЕРСОНАЛИИ
  • Евгений Зайцев Об истинном достоинстве человека: Антоний Сурожский — врач, священник, человек

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование - 18-4 - 2014 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА
  • Ианнуарий Ивлиев Открывая Книгу Откровения
  • Альберто Мелло Кто такие пророки?
БОГОСЛОВИЕ
  • Ганс Урс фон Бальтазар От эстетического богословия к богословской эстетике
  • Кристер Саирсингх Тринитарное богословие Карла Барта
  • Ирина Языкова Адам, где ты? Современные вызовы для христианской антропологии и опыт митрополита Антония Сурожского
ФИЛОСОФИЯ
  • Пьеро Кода Сергей Булгаков. Захватывающее духовное и интеллектуальное путешествие
  • Тереза Оболевич Метафизические основания экуменического проекта Владимира Соловьева
ДИАЛОГ
  • Пол Фиддес «Общение в мире и для мира»: Богословская критика заключительной части документа «Церковь: на пути к общему видению»
СЛОВО И ОБРАЗ
  • Елена Хрипкова Символическая репрезентация Евхаристии в иконографической программе западного фасада базилики Сен-Дени XII века
IN MEMORIAM
  • Иннокентий Павлов Памяти Дмитрия Поспеловского
Views 834
Rating 5.0 / 5
Added 25.11.2019
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (9)

Comments (1 comment)

ЮрийБ 8 years ago

Дякую!

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