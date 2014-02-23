Ткаченко - Великие христианские мыслители

Ростислав Ткаченко - Рецензия на книгу - Ганс Кюнг - Великие христианские мыслители

Книга видного, хотя неоднозначного и очень своеобразного, немецкого католического теолога Ганса Кюнга «Великие христианские мыслители» – это краткое аналитическое по своему характеру введение в историю христианского богословия. Эту работу, несмотря на относительно небольшой объём, отличают чёткая методология, интересная и логичная подача материала и определённая направленность (или векторность, нацеленность, если хотите).

Метод, избранный Кюнгом и делает книгу в итоге такой, какой она является: это максимально объективный анализ развития христианского богословия через призму концепции смены парадигм, предложенную американским философом и историком науки Томасом Куном, и рассмотрение ключевых мыслителей, наиболее повлиявших на выработку вероучения и идеологии церкви и её деноминаций. Первый аспект метода – «парадигматический подход» – основывается на понятии парадигмы как целостной модели мировоззрения, обусловленной рядом научных/богословских аксиом, принципов и «открытий». Парадигма формируется в научном или религиозном обществе и затем становится системообразующей концептуальной платформой, на основании которой очередные поколения людей мыслят, решают проблемы, создают законы или доктрины и, наконец, экспериментируют.

Постепенно парадигма сталкивается с кризисом, т.к. она не может объяснить новые открытия, не может принять новые идеи и, более того, становится непонятной и неприемлемой для очередного поколения. Тогда происходит революция – научная по Куну или богословская по Кюнгу – и, как следствие, смена парадигм: очередные гении мысли предлагают новую модель миро- и Бого-восприятия, которая лучше отвечает на современные эпохе вопросы. И тогда эта новая идеология становится новой парадигмой, которая автоматически становится мировоззренческим – т.е. научным или богословским – фундаментом очередной эпохи в истории науки или религии.

Согласно Кюнгу именно по такой схеме развивается христианская мысль и, соответственно, её необходимо анализировать именно через призму парадигматического подхода. Т.е. в истории церкви нужно найти ключевые парадигмы, определить причины и время их появления и, конечно же, обнаружить тех людей, кто был их автором и/или «промоутером». Отсюда вытекает необходимость во втором аспекте кюнговской методологии: рассмотрение ключевых фигур в истории богословия. Он сосредотачивается на семи гениях, формировавших идеологию и теологию церкви и игравших видную роль в сменах парадигм. Этими людьми (практически без сомнения) признаются апостол Павел, Ориген, Августин Гиппонский, Фома Аквинский, Мартин Лютер, Фридрих Шлейермахер и Карл Барт.

По мнению Ганса Кюнга эти семь «великих христианских мыслителей» были вдохновителями, создателями и/или выразителями шести христианских мировоззренческих систем, которые – за исключением самой первой – продолжают существовать до сих пор. Это (а) апокалиптическая парадигма первоначального христианства, связываемая с учением Павла, и впоследствии сильно изменившаяся под влиянием греческого мышления; (б) эллинистическая парадигма древней церкви, выкованная Оригеном и его последователями и сохранившаяся под видом «православного традиционализма»; (в) средневековая римско-католическая парадигма, впервые сформулированная Августином и законченная Фомой Аквинским, а впоследствии обретшая вторую жизнь во время Католической Реформации, (Контрреформации) и теперь именуемая «римско-католическим традиционализмом»; (г) реформаторско-протестантская парадигма, появившаяся вместе с Лютером и протестантской ортодоксией и ставшая «протестантским традиционализмом» церквей магистерской Реформации; (д) просветительская парадигма Нового Времени, выработанная Шлейермахером и его последователями и ставшая «либеральным традиционализмом»; и, наконец, (е) современная несколько многовекторная и плюралистская парадигма постмодерна, вдохновлённая Карлом Бартом и развиваемая рядом более современных мыслителей. Эти парадигмы в их классическом выражении – т.е. в форме богословия и философии их создателей – и описываются и последовательно анализируются Кюнгом в данной книге. По мнению Ганса Кюнга эти семь «великих христианских мыслителей» были вдохновителями, создателями и/или выразителями шести христианских мировоззренческих систем, которые – за исключением самой первой – продолжают существовать до сих пор. Это (а) апокалиптическая парадигма первоначального христианства, связываемая с учением Павла, и впоследствии сильно изменившаяся под влиянием греческого мышления; (б) эллинистическая парадигма древней церкви, выкованная Оригеном и его последователями и сохранившаяся под видом «православного традиционализма»; (в) средневековая римско-католическая парадигма, впервые сформулированная Августином и законченная Фомой Аквинским, а впоследствии обретшая вторую жизнь во время Католической Реформации, (Контрреформации) и теперь именуемая «римско-католическим традиционализмом»; (г) реформаторско-протестантская парадигма, появившаяся вместе с Лютером и протестантской ортодоксией и ставшая «протестантским традиционализмом» церквей магистерской Реформации; (д) просветительская парадигма Нового Времени, выработанная Шлейермахером и его последователями и ставшая «либеральным традиционализмом»; и, наконец, (е) современная несколько многовекторная и плюралистская парадигма постмодерна, вдохновлённая Карлом Бартом и развиваемая рядом более современных мыслителей. Эти парадигмы в их классическом выражении – т.е. в форме богословия и философии их создателей – и описываются и последовательно анализируются Кюнгом в данной книге.

При этом нужно помнить, что «Великие христианские мыслители» – не учебник, а именно аналитическое произведение. Используя интересную, но строгую методологию, автор стремится не изложить собственно богословие Павла, Оригена и др., а кратко описать и критически посмотреть на то, как их воззрения формировали и меняли систему христианского мышления. В этом уникальность и некоторая сложность книги для неискушённого читателя.

Из-за сжатости изложения и отсутствия некоторых определений или уточнений (например, касательно упоминаемых Кюнгом в его «попытке периодизации» смены парадигм в истории теологии и церкви на стр. 400-401 «измов»: что такое «православный» или «либеральный традиционализмы»? как они связаны с, допустим, восточно-православным или либерально-протестантским богословием?) не так легко отследить всю глубину и ход кюнговской мысли. Точно так же могут вызвать вопросы некоторые, порой весьма критичные, суждения Кюнга о многих идеях отдельных мыслителей (например, он допускает то, что признанные ортодоксальным тринитарное и христологическое учения ранних Вселенских Соборов были частичным искажением новозаветной вести, а теологию Аквината считает хотя и не лишённой «новаторской силы», но всё же чрезмерно августинианской, античной и почти что в корне неверной). Следовательно, «Мыслителей» не следует читать как первую книгу по истории богословия.