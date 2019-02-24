Тема цієї зустрічі, «Довіра. Гідність. Милосердя», одразу ж видалася мені вельми добре обраною та продуманою, особливо через поєднання цих трьох слів та бажання поглибити їхню взаємозалежність. Я живу згідно з бенедиктинською та цистерціанською чернецькою традицією і маю звичай саме в цих рамках, що ґрунтуються на Євангелії та на чернецькій і патристичній традиції перших трьох століть, медитувати про людську пригоду, яку ми переживаємо або в якій ми покликані жити в наявному світі.

Я волів би тепер поділитися з вами насамперед тим, що навіяло мені слухання про досвід та харизму св. Бенедикта. Він є першим покровителем Європи саме тому, що, піклуючись лише про те, щоб самому жити й допомагати своїм учням жити згідно з Христом та Євангелієм, він, у виховних рамках чернецьких спільнот, просочив усю Європу тією новою людяністю, яку вможливило християнство.

Принаймні тридцять років я переконувався в тому, що ця значущість і плідність внеску св. Бенедикта до європейської та світової культури ґрунтуються на справедливому погляді на людину та на ті стосунки, які складають її життя та покликання, а ця справедливість, у свою чергу, ґрунтується на істині виховного методу, запропонованому Бенедиктом.

Довіра. Гідність. Милосердя. Успенські читання

Упорядник Костянтин Сігов

К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2017. 352 с.

ISBN 978-966-378-553-0

Довіра. Гідність. Милосердя. Успенські читання - Зміст

I. Довіра, гідність, милосердя: богословський вимір

Священик Мауро-Джузеппе Лепорі. Милосердя Боже — джерело довіри й дріжджі гідності

Архімандрит Амвросій (Макар). Віра та довіра

Брат Рішар із Тезе. Милосердя: чи є в ньому небезпека і несправедливість? Справедливість і любов за Євангелієм

Анн-Марі Пельтьє. «Стороже, яка пора ночі?» Сподіватися на час здійснення пророцтва Ісаї 52:13–53:12

Священик Франческо Браскі. Милосердя як основа довіри та гідності у працях святого Амвросія Медіоланського

Диякон Миколай Денисенко. Гідність і спільне благо: відновлення літургійної ідентичності

Протоієрей Андрій Дудченко. Довіра й гідність у літургійній та пастирській практиці

Дарина Морозова. Божа скинія: про один антіохійський образ людської гідності

II. Філософське і культурологічне осмислення довіри, гідності й милосердя

Марґеріт Ленб. Динаміка довіри

Марґеріт Ленб. Святі двері милосердя

Елєна Маццола. Канонізація Матері Терези та її значення для сучасного європейця

Олексій Панич. Перспективи діалогічної етики, або «Стаючи Ти, я говорю Я»

Адріано Дель Аста. Довіра й милосердя в літературному світі: радянський досвід

Бернар Маршадьє. «Люди навпроти» та подорож Жоржа Сіменона до Одеси та Батумі 1933-го року

Катерина Рассудіна. Гідність: віддавати належне

III. Історико-суспільні аспекти довіри, гідності й милосердя

Протоієрей Михайло Димид. Роль християнського розуміння довіри, гідності та милосердя під час Революції Гідності 2013–2014 років

Ієромонах Антоній Ламбрехтс. Христос чи істина? До витоків «символу вірі» Ф. М. Достоєвського

Протоієрей Богдан Огульчанський. Становлення особистості в благодатному супроводі: через довіру до гідності

Марта Карлетті Дель Аста. Безмовні свідки: Шарль де Фуко та в’язні радянських таборів

Олексій Каменських. Історична травма: між концепціями колективної провини та колективної відповідальності

Оксана Довгополова. Гідність та історичне пам’ятання

IV. Значення довіри, гідності й милосердя для стосунків Церкви й світу

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр. «Система» і гідність особистості

Священик Олів’є Пейрон. Від Божого милосердя до людської гідності: заклик, який нині стає для світу необхідністю

Протоієрей Георгій Коваленко. Дефіцит довіри та гідності у церковній огорожі та поза нею

Михайло Черенков. Повернути віру… в людину. Християнський гуманізм після Антонія Сурозького і Генрі Нувена

Жорж Ніва. Бог на терезах Іова: кому довіряти?

V. Додаток

Сільвіо Колагранде. Виступ на презентації книги дона Карло Ньоккі «Педагогика невинной боли»

Пол Вальєр. Етична реальність соборів

Пол Вальєр. Чи існує у Православній Церкві теорія соборності?

Марина Новикова. «Усе було одним цілісним життям...»

Довіра. Гідність. Милосердя. Успенські читання - «Система» і гідність особистості

Коли я обговорював із організаторами цієї конференції тему виступу, мені порадили суто академічний формат. Наприклад, розповісти про довіру до Бога в богослов’ї митрополита Антонія (Блюма). Що ж, тема прекрасна, і, вважаю, саме вона й була би обрана для цієї доповіді, якби… серед центральних, головних тем нинішніх Читань не було слова «гідність», яке потребувало висловлення. Ми, православні, — люди, поза всяким сумнівом, обдаровані. Обдаровані не в сенсі наявності в нашій природі особливих, притаманних лише православним, талантів. Обдарованість наша іншого роду. Ми обдаровані через те, що нас обдарували. Ми отримали в дар давнє церковне передання і…

Тут ви, здається, очікуєте від мене традиційного повороту православної думки: хоча ми, православні, й негідні цього великого дару… І далі за відомим богословським «лекалом»: короткий вступ про нашу негідність і головна частина, присвячена нашій унікальній православній ідентичності. Що тут скажеш. Православна богословська традиція унікальна. Але не про це сьогодні є сенс вести мову. Наше богослов’я прекрасне. А наше реальне церковне життя, на жаль, часто відбувається всупереч і православному богослов’ю, і євангельським заповідям. На книжкових полицях наших учених ченців, священиків та освічених владик можна знайти немало прекрасних книг: творіння святих отців, дослідження з патристики та канонічного права, праці з аскетики. Є в сучасних клерикальних бібліотеках і Біблія. Нерідко в дорогій палітурці чи окладі. Іноді з ілюстраціями, а часом і з популярним науковим коментарем. Але ось у чім лихо. Всупереч усім цим богоносним і прекрасним книгам, у нашому реальному житті часто панують стосунки, які ніяк не можна виправдати у світлі Євангелія, вчення святих отців чи канонічної традиції.

«Система»

У своєму першому завершеному романі «Портрет художника в юності» класик англо-ірландської літератури Джеймс Джойс оповідає про перетворення особистості релігійної на особистість художню, ревно віруючого католика — на людину, релігією якої стало мистецтво. Роман напівавтобіографічний і написаний на основі життєвого досвіду самого Джойса. Як відомо, Джойс порвав із католицтвом. Отримавши католицьку єзуїтську освіту, майбутній письменник відмовився прийняти сан і після завершення коледжу пішов із Церкви, епатуючи суспільство зневагою до традиційної католицької моралі (зокрема, відмовою вступити в церковний шлюб зі своєю дружиною). У чому ж полягала причина розриву Джойса з Католицькою Церквою? Відповідь прочитується зі згаданого роману, де описано навчання головного героя в єзуїтському коледжі. Як і з багатьма російськими революціонерами, відкидання релігії для Джойса було зумовлене досвідом, отриманим у мурах богословської школи.

«Система». Цей термін у 1990-ті роки було принесено до московських духовних шкіл колишніми неформалами, які прийшли у Церкву. Тут є аналогія з терміном «система» у словнику хіпі та наркоманів. «Система» — це закритий простір зі своїми корпоративними правилами. Будь-яке замкнуте контркультурне середовище — це «система». «Я в системі», — кажуть чи пишуть у «смс» студенти й викладачі семінарії, бажаючи сповістити своєму співбесіднику, що вони перебувають у стінах духовної школи. «Не вписався в систему», — можуть сказати про студента, який із якихось причин не зміг знайти спільної мови із семінарським начальством. І тут перед нами розкривається ще один — уже сумніший — сенс цього терміна. «Система, — пише анонімний автор інтернет-спільноти «Бурсаки», — це порядок, зумовлений правильним, закономірним розташуванням частин у певному зв’язку. Але коли цими частинами є живі люди, а їхні взаємини намагаються побудувати як взаємини між коліщатами в механізмі, нічого доброго не виходить». Духовні школи орієнтовані на виховання майбутніх церковних пастирів, а не таких собі «спеціалістів у галузі богослов’я». Тому важливе завдання наших семінарій та академій — воцерковлення особистості, залучення студентів не тільки до певних теоретичних знань, а й до цілком визначеного — церковного — способу життя. Водночас, правильно зауважив митрополит Іларіон (Алфеєв):

Благочестивим, одначе, неможливо стати «з-під палиці». Як мовить прислів’я, «невільник — не богомільник». Примусова участь у богослужінні та молитві замість того, щоб зміцнити в людині віру, може її послабити чи зруйнувати. Тим більше — примусова сповідь і причастя. А таке практикується в деяких наших духовних школах. […] Скажу прямо: ні примус до відвідування богослужіння, ні дисципліна, заснована на страху перед начальством, ні заохочення до доносів та нашіптувань, ні примусові «самостійні» заняття в задушливих класах — ніщо з цього не сприяє зростанню релігійності у середовищі студентів духовних шкіл. Радше навпаки

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр