Эта книга начиналась как исследование истории зависти и стыда, каким образом они воспринимались и переживались в ходе веков. Однако какого рода история требуется для исследования эмоций? Этот вопрос продолжал меня терзать. Мне хотелось узнать, почему Сатана изображается в своей основе завистливым, а не позорно изгнанным, какими были оценки зависти у ранних христиан и почему они нашли выражение в понятии греха. В ходе исследования мира ранних христиан я понял, что требовался более широкий исторический контекст, в котором бы не просто прослеживалась история, например, зависти и стыда в их развитии в ходе веков, а, скорее, такой, в котором принималась бы во внимание взаимосвязь между завистью и стыдом, но также, в более общем виде, наша эмоциональная жизнь.

Как одновременно психоаналитика/клинициста и историка меня интересовал акцент Ницше - Фрейда на вине и агрессии за счет исключения стыда, а также то, почему на смену чувству стыда, которое является столь основополагающей эмоцией в этике, трагедии и религии, пришла очарованность властью и виной. В своей практике я встречал людей, отчаянно пытающихся скрыть чувства болезненной неадекватности и непонимания, защитить себя от переполняющих их постыдных чувств.

Фрейд в своем понятии бессознательного искажает чувства непонимания, самонадеянно полагая, что бессознательное может «переводиться» или «расшифровываться» подобно языку. Однако в мире непонимания нет никакого «знания». Этот мир представляет собой то, что находится вне человеческого понимания, наделяя человеческие замыслы непредсказуемостью и усиливая человеческую скромность и стыд по поводу собственной уязвимости и подверженности ошибкам.

Бенджамин Килборн - Неправильное понимание трагического: зависть, стыд и страдание

(Сер. Психоанализ)

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022. - 336 с.

ISBN 978-5-88373-646-8

Бенджамин Килборн - Неправильное понимание трагического: зависть, стыд и страдание - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ Запах крови: более широкая картина

ГЛАВА ВТОРАЯ Разум тела: обман, рассудок и боль

ГЛАВА ТРЕТЬЯ О Сатане, зависти и отверженных

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Безумие сердца: богатство, зависть и стыд

ГЛАВА ПЯТАЯ Зависть и стыд

ГЛАВА ШЕСТАЯ От трагедии к истолкованию: Фрейд, жуткое, ужас и дурной глаз

ГЛАВА СЕДЬМАЯ Бессознательное и пропаганда: племянник Фрейда Эдди Бернайс

ГЛАВА ВОСЬМАЯ Мелани Кляйн, жестокость, зависть и стыд

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Дурной глаз

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Дурной глаз, несчастье и неправдоподобное

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Зависть и дурной глаз

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Джамбаттиста Вико, песни и костный мозг

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Эдип, травма и род Кадмоса

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Неправильное понимание трагического: оплошный поступок, грех и власть

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Печаль, стыд, травма и трагедия

ЛИТЕРАТУРА