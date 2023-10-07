Махатма Ганди - Моя жизнь. Моя вера

Под верой я понимаю не формальную принадлежность к той или иной религии и не совокупность религиозных обрядов, но то начало, что объединяет все религии и позволяет воочию узреть Творца. Совершая любые поступки, мы должны быть движимы верой. В данном случае вера не означает сектантство. Она предполагает представление о том, что вселенная зиждется на некоем благом нравственном принципе. Он не делается менее реальным от того, что невидим. Эта вера превосходит индуизм, ислам, христианство и т. д., но не отменяет их. Она лишь гармонизирует их и воплощает в жизнь. Позвольте мне пояснить, что я понимаю под верой. Это не индуизм, который я, конечно, ценю выше всех иных религий, но религия, превосходящая индуизм, меняющая человеческую природу, нерасторжимо соединяющая человека с истиной и очищающая душу. Это вечный элемент человеческой природы, он стремится выразить себя любой ценой, он не дает душе покоя, до тех пор пока не обретет себя, не познает своего Создателя и не увидит в себе Его образ.

Никто не в силах прожить без веры. Есть те, кто, упиваясь собственным рационализмом, заявляют, что и знать не хотят о вере. Однако они подобны тем, кто говорят, что дышат, но утверждают, будто бы лишены носа. Руководимые разумом, или инстинктом, или суеверием, все люди в той или иной форме признают существование Божественного начала. Отъявленный агностик или атеист готов согласиться с тем, что человеку необходим некий моральный принцип, и связывает добро с его соблюдением, а зло — с нарушением. Брадло, всем известный атеист, никогда не скрывал своих глубоких убеждений. Он подвергался насмешкам, оскорблениям и издевательствам, ибо открыто говорил то, что считал правдой, однако наслаждался этим и уверял, что правда сама по себе есть вознаграждение. Поэтому нельзя сказать, что он не ощущал радости, которую доставляет следование истине. Однако радость эта вовсе не мирская, а проистекает от соприкосновения с Божественным началом. Потому-то я и сказал, что даже человек, отрицающий веру, не может прожить и не живет без нее.

Я отвергаю любую религиозную доктрину, не апеллирующую к разуму и противоречащую нравственности. Однако я готов признать религиозные чувства, не основанные на разуме, если они не аморальны. Утратив нравственные основы, мы тотчас теряем и веру. Не существует такого феномена, как религия, отрицающая нравственность. Например, человек не может быть лживым, жестоким и невоздержанным и при этом уверять, что верит в Бога. Религия, не обращающая внимания на повседневные проблемы и не помогающая решить их, — это не религия. Всякое деяние человека верующего должно быть следствием его веры, ведь вера означает неразрывную связь с Богом, иными словами, во власти Бога — каждый вздох верующего.

Махатма Ганди - Моя жизнь. Моя вера

пер. с англ. В. Ахтырской, А. Вязьминой, Е. Панфилова

СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022, 672 с.

Серия "Non-Fiction. Большие книги"

ISBN 978-5-389-21847-5

Махатма Ганди - Моя жизнь. Моя вера - Содержание

МОЯ ЖИЗНЬ, Перевод А. М. Вязьминой и Е. Г. Панфилова

МОЯ ВЕРА, Перевод В. Н. Ахтырской

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ, Перевод В. Н. Ахтырской

Глоссарий