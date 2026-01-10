Эта книга - ключ к самым загадочным текстам Ветхого Завета, дает ответ на нелегкий вопрос: жестокость и грубость текстов Ветхого Завета.

Эта книга представляет собой живой диалог между Новым Заветом, позицией традиционного христианства, мнениями современных ученых и христианским опытом.

Эта книга не была задумана как «ученый труд», но в ней я стремился показать, что современные исследования нередко проливают новый свет на толкование Библии. Я узнал, что когда я свежим взглядом смотрю на Писание в свете трудов современных исследователей, это позволяет мне лучше понимать Писание, а следовательно — и христианскую жизнь.

Алден Томпсон - Библия без цензуры: Ключ к самым загадочным текстам Ветхого Завета

Алден Томпсон; [пер. с англ М. Завалова].

Москва: Издательство «Эксмо», 2010. — 240 с — (Религия. Библиотека мировых религий).

ISBN 978–5–699–41361–4

Alden L. Thompson WHO'S AFRAID OF THE OLD TESTAMENT GOD?



Алден Томпсон - Библия без цензуры - Содержание

Предисловие

1. Новый Завет не должен мешать чтению Ветхого Завета

2. И увидел Бог, что Его создание хорошо — а потом все испортилось

3. Что случилось с сатаной в Ветхом Завете?

4. Каков народ, таковы и законы

5. Вправе ли вы пригласить хананея на обед?

6. Наихудшая история Ветхого Завета: Книга Судей 19–21

7. Лучшая история Ветхого Завета: Мессия

8. Какие молитвы ты предложил бы людям, если бы был Богом?

Примечания

Алден Томпсон - Библия без цензуры

Консервативные христиане, как правило, пренебрежительно относятся к трудам современных ученых — отчасти это объясняется тем, что исследователи Библии так же неуважительно высказываются об их подходе к Писанию. Как бы там ни было, из этого диалога рождается, скорее, пыл, чем свет, и это достойно сожаления. Сам я столкнулся с современной библеистикой в Новом колледже Университета Эдинбурга, где получил от моих учителей очень много ценного, хотя они не всегда разделяли мои убеждения. Они задавали вопросы, на которые мне следовало искать ответы и которые консерваторы не слишком часто решаются обсуждать. Это заставило меня по–новому задуматься о Боге и Его слове, из чего и родилась данная книга.



В основе моего подхода лежит убеждение в том, что «все Писание богодухновенно» (2 Тим 3:16). Эти слова относятся не только к Новому, но и к Ветхому Завету. И потому я уверен, что мы не должны следовать христианской традиции или даже отдельным фрагментам Писания, которые отрицают возможность для нас снова и снова прибегать к каждому стиху Писания как к Божьему слову, обращенному к нам. Библия определяет нашу жизнь, но нам не следует приписывать ей мнимое единство, иначе мы рискуем отказаться от признания канонического статуса некоторых частей Писания. Консерваторы часто пренебрегали этим каноническим принципом — если не в теории, то, по меньшей мере, на практике, — поскольку мы часто молчаливо предполагали, что в итоге Новый Завет всегда определяет наше понимание ветхозаветных отрывков. Я рассмотрю эту предпосылку в первой, быть может самой важной, главе данной книги, хотя и в других главах можно найти что–то полезное.



И прежде всего прочего я хотел здесь поделиться с читателями моим собственным открытием: писания Ветхого Завета могут сохранить в себе жизнь и вести нас к новому пониманию всего того, что Бог сделал для нас. Это и есть та благая весть, которую передал нам Бог.

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